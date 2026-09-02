HyperOS 4 güncellemesi daha fazla Xiaomi modelini atlayabilir

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Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin HyperOS 4 güncellemesi için çalışmalar devam ederken, desteklenecek cihazlarla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Daha önce Xiaomi'nin yeni arayüzünü Android sürümü eski kalan bazı modellere de sunması bekleniyordu. Ancak şirketin iç test süreçlerine ilişkin son bilgiler, HyperOS 4 güncellemesinin yalnızca Android 17 tabanlı cihazlarla sınırlı kalabileceğini gösteriyor.

HyperOS 4, Android 16'da kalan cihazlara gelmeyebilir

Ximitime tarafından paylaşılan bilgilere göre Android 17 güncellemesi alması beklenen 112 Xiaomi cihazından 108'i HyperOS 4'ün dahili test sürecine dahil edildi. Buna karşın listede Android 16 üzerinde kalması beklenen cihazlara yönelik herhangi bir HyperOS 4 test sürümünün bulunmadığı belirtiliyor. Bu durum, Xiaomi'nin önceki güncelleme politikasından farklı bir yaklaşım benimseyebileceğine işaret ediyor.

Şirket geçmişte yeni HyperOS sürümlerini, yeni Android versiyonuna geçemeyen bazı cihazlara da sunmuştu. Örneğin HyperOS 3 güncellemesi, Android 15 üzerinde kalan çeşitli Xiaomi modellerine ulaşmıştı. Ancak bu cihazlar, yeni Android sürümünü kullanan modellere kıyasla daha sınırlı yeniliklere sahipti. Bu nedenle HyperOS 4'ün de benzer bir yol izlemesi bekleniyordu.

Son bilgiler ise Xiaomi'nin yazılım dağıtım stratejisinde değişikliğe gidebileceğini gösteriyor. Şirket, HyperOS 4 sürümünü yalnızca Android 17 ile birlikte sunmayı tercih edebilir. Böyle bir karar alınması durumunda, Android 16 sürümünde kalacak bazı Xiaomi, Redmi ve Poco modelleri yeni HyperOS arayüzünü alamayabilir.

Bununla birlikte Xiaomi, HyperOS 4 için henüz nihai ve resmi bir cihaz listesi paylaşmış değil. Dolayısıyla iç test listelerinde görünmeyen modellerin kesin olarak güncelleme dışında kalacağını söylemek için henüz erken. Ancak iddiaların doğru çıkması halinde HyperOS 4, Xiaomi'nin son yıllardaki yazılım güncelleme yaklaşımında önemli bir değişikliğe işaret edebilir.

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Şirketin, geliştirme maliyetlerini ve yazılım test süreçlerini azaltmak amacıyla HyperOS sürümlerini doğrudan yeni Android versiyonlarına bağlamayı değerlendirdiği düşünülüyor.

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HyperOS 4 güncellemesi daha fazla Xiaomi modelini atlayabilir

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