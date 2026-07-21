HyperOS 4 sızdırıldı: Leica teması, Rust altyapısı ve yeni arayüz

MIUI dönemini tamamen kapatıyor
Paylaşılan bilgilere göre HyperOS 4, mevcut tasarım anlayışını geride bırakarak Liquid Glass adı verilen yeni bir arayüze geçiş yapacak. Bu tasarım dili; yarı saydam paneller, daha akıcı animasyonlar ve derinlik hissi oluşturan görsel efektler sunacak. Böylece Xiaomi, Android 17'nin beklenen tasarım çizgisiyle uyumlu yeni bir kullanıcı deneyimi hazırlıyor.
Arayüz tarafındaki bir diğer yenilik ise Leica iş birliğinin yazılıma daha fazla entegre edilmesi olacak. Sızıntılara göre HyperOS 4, Leica'dan ilham alan renk paleti, özel simgeler, ışık ve gölge efektleri ile yeni sistem sesleri sunacak. Böylece Leica'nın yalnızca kamera tarafında değil, işletim sisteminin genel tasarımında da hissedilmesi hedefleniyor.
Öncesinde HyperOS 3.3 geliyor
Sızıntıya göre HyperOS 4, Xiaomi'nin "sıfır MIUI mirası" taşıyan ilk sürümü olabilir. Daha önce HyperOS 3.1 ile Hava Durumu ve Galeri gibi bazı uygulamalarda eski MIUI bileşenleri kaldırılmıştı. Yeni sürümle birlikte sistem genelindeki tüm eski MIUI kodlarının tamamen kaldırılması hedefleniyor. Öte yandan HyperOS 4'ten önce HyperOS 3.3 sürümü yayınlanacak.
Android 17 tabanını kararlı hale getirmeyi amaçlayan bu sürümün önemli bir tasarım değişikliği içermeyeceği, görsel yeniliklerin ve yeni özelliklerin ise doğrudan HyperOS 4 ile kullanıcılara sunulacağı belirtiliyor. Sızıntılar şimdilik resmi olarak doğrulanmış değil ancak HyperOS 4'ün Xiaomi'nin son yıllardaki en kapsamlı yazılım güncellemelerinden biri olması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: