HyperOS 4 sızdırıldı: Leica teması, Rust altyapısı ve yeni arayüz

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Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin Android 17 tabanlı yeni işletim sistemi HyperOS 4 hakkında ilk ayrıntılar ortaya çıktı. Güvenilir sızıntı kaynaklarından gelen bilgilere göre yeni sürüm, yalnızca görsel anlamda değil, altyapı tarafında da önemli değişiklikler sunacak. HyperOS 4'ün 2026'nın üçüncü çeyreğinde Xiaomi 18 serisiyle birlikte tanıtılması bekleniyor.

MIUI dönemini tamamen kapatıyor

Paylaşılan bilgilere göre HyperOS 4, mevcut tasarım anlayışını geride bırakarak Liquid Glass adı verilen yeni bir arayüze geçiş yapacak. Bu tasarım dili; yarı saydam paneller, daha akıcı animasyonlar ve derinlik hissi oluşturan görsel efektler sunacak. Böylece Xiaomi, Android 17'nin beklenen tasarım çizgisiyle uyumlu yeni bir kullanıcı deneyimi hazırlıyor.

Arayüz tarafındaki bir diğer yenilik ise Leica iş birliğinin yazılıma daha fazla entegre edilmesi olacak. Sızıntılara göre HyperOS 4, Leica'dan ilham alan renk paleti, özel simgeler, ışık ve gölge efektleri ile yeni sistem sesleri sunacak. Böylece Leica'nın yalnızca kamera tarafında değil, işletim sisteminin genel tasarımında da hissedilmesi hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör Altyapıda ise Xiaomi'nin uzun süredir devam eden dönüşümü nihayet tamamlanıyor. Şirketin, temel sistem uygulamalarını Rust programlama diliyle yeniden geliştirdiği belirtiliyor. Bunun yanında Flutter tabanlı yeni kullanıcı arayüzü altyapısı sayesinde sistem uygulamalarında daha akıcı animasyonlar ve daha tutarlı bir kullanım deneyimi sunulacak.

Öncesinde HyperOS 3.3 geliyor

Sızıntıya göre HyperOS 4, Xiaomi'nin "sıfır MIUI mirası" taşıyan ilk sürümü olabilir. Daha önce HyperOS 3.1 ile Hava Durumu ve Galeri gibi bazı uygulamalarda eski MIUI bileşenleri kaldırılmıştı. Yeni sürümle birlikte sistem genelindeki tüm eski MIUI kodlarının tamamen kaldırılması hedefleniyor. Öte yandan HyperOS 4'ten önce HyperOS 3.3 sürümü yayınlanacak.

Xiaomi, HyperOS 3.3 güncellemesini dağıtmaya başladı 5 gün önce eklendi

Android 17 tabanını kararlı hale getirmeyi amaçlayan bu sürümün önemli bir tasarım değişikliği içermeyeceği, görsel yeniliklerin ve yeni özelliklerin ise doğrudan HyperOS 4 ile kullanıcılara sunulacağı belirtiliyor. Sızıntılar şimdilik resmi olarak doğrulanmış değil ancak HyperOS 4'ün Xiaomi'nin son yıllardaki en kapsamlı yazılım güncellemelerinden biri olması bekleniyor.

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HyperOS 4 sızdırıldı: Leica teması, Rust altyapısı ve yeni arayüz

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