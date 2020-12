HyperX, Cloud II Kablosuz Oyun Kulaklığını Piyasaya Sürüyor

Kingston Company Inc. oyun birimi HyperX, HyperX Kablosuz Oyun Kulaklığı Cloud II ‘yi duyurdu. Çıktığı günden bu yana dört milyon satan ve hala satılmaya devam eden kablolu Cloud II 'nin tasarımı, konforu, performansı ve dayanıklılığının mirası üzerine inşa edilen yeni kablosuz Cloud II kulaklık, bir dizi özellikle birlikte geliyor.

HyperX pazarlama ve satış müdür yardımcısı Larry Gonzales yaptığı konuşmasında “Amacımız, en çok satan Cloud II ’mizin kablosuz bir versiyonunu sunmaktı. Bunun için de HyperX Cloud kulaklıklarının efsanevi konforu ve sağlam DNA’sı üzerine inşa ettik.” diyerek sözlerine şöyle devam etmiştir. “HyperX Cloud II Kablosuz kulaklık, ilk kez 2015 yılında tanıtılan ve ikonik tasarıma sahip, konforlu, uygun fiyat aralığında ve en iyi ses kalitesiyle sektörü sarsan orijinal Cloud II 'nin mirasını sürdürmek üzere tasarlandı.”

Etkileyici oyun içi ses deneyimleri için tasarlanan Kablosuz Cloud II, evden çalışırken, uzaktan eğitim görürken ya da oyun oynarken zengin ve net ses sunan, özel ayarlanmış HyperX sanal 7.1 surround ses1 ve 53 mm sürücüler içerir. Yeni oyun sınıfı kablosuz kulaklıkta 2.4 GHz 'de kablosuz bağlantı, 30 saate2 kadar pil ömrü ve 20 metre kablosuz bağlantı menzili bulunmaktadır.3

Cloud II Kablosuz kulaklık, konforda HyperX imzası için ayarlanabilir kafa bandı, esnek suni deri ve yumuşak hafızalı köpük içeren dayanıklı bir alüminyum çerçeveye sahiptir. Kulaklıkta etkileyici oyun içi ses için özel olarak ayarlanmış 53 mm'lik büyük sürücüler bulunmaktadır. Ekstra rahatlık için ses seviyesini ayarlamak, mikrofon sesini kapatmak ve mikrofon takibini etkinleştirmek için sezgisel kulaklık kontrolleri ve gelişmiş konumsal ses için sanal 7.1 surround1 ses sunar.

Kulaklık, geliştirilmiş oyun içi ve video konferans sohbetleri için arka plan gürültüsünü ve patlayıcı seslerin etkilerini azaltan gürültü önleyici, çıkarılabilir bir mikrofon içerir. Esnek tasarımı ile kullanıcıların mikrofonu tercihlerine göre kolayca konumlandırmalarına olanak tanır. Kulaklık ayrıca mikrofonu sessize alma LED göstergesine ve mikrofon takibi özelliğine de sahiptir.

Cloud II Kablosuz oyun kulaklığı, PC, PS4 ™ ve Nintendo Switch ile uyumlu olup, kusursuz sohbet uyumluluğu için TeamSpeak ™ ve Discord tarafından onaylanmıştır. Kulaklık, HyperX’in NGENUITY yazılımıyla çalışmakta olup, ayrıca isteğe bağlı köpük pop filtresi içerir.

Mevcut COVID-19 durumu nedeniyle, HyperX ’in bazı ürünlerinde ve nakliyesinde gecikmeler yaşanabilir. HyperX, bu durumun müşterileri üzerindeki etkiyi en aza indirmek, ürün kullanılabilirliğini ve zamanında teslimat sağlamak için ortaklarıyla mümkün olan her türlü tedbiri almaktadır.



HyperX Cloud II Kablosuz Özellikleri

Parça Numarası

HHSC2X-BA-RD/G

Kulaklık

Sürücü tipi: Dinamik, Neodyum mıknatıslarla 53 mm

Çalışma prensibi: Çevresel, geri dönüş kapalı

Frekans yanıtı: 15 Hz - 20kHz

Empedans: 60 ?

Ses basınç seviyesi: 104 dBSPL/mW, 1 kHz frekansta

T.H.D.: ?1%

Ağırlık: 300g

Mikrofonla birlikte ağırlık: 309g

Kablo uzunluğu ve tipi: USB şarj kablosu (0.5m)

Pil ömrü2

30 saat

Kablosuz Mesafe3

20 metreye kadar 2.4GHz

Mikrofon

Eleman: Elektret kondenser tipi mikrofon

Kutup düzeni: Çift yönlü, Gürültü önleyici

Frekans yanıtı: 50Hz-6.8kHz

Hassasiyet: -20dBV (1kHz’de 1V/Pa)

1Stereo kulaklıklarla kullanılacak 2 kanal stereo sinyal şeklindeki sanal surround ses efekti çıkışı.

2%50 kulaklık sesinde test edilmiştir. Pil ömrü, kullanıma göre değişir.

3 Kablosuz menzili, çevresel koşullara göre değişkenlik gösterebilir.

HyperX Hakkında

HyperX, oyuncular, bilgisayar üreticileri ve yetkili kullanıcılarına yüksek performanslı bileşenler sağlama amacı taşıyan dünyanın en büyük bağımsız bellek üreticisi olan Kingston® Technology Company, Inc.’in oyun bölümüdür. 16 yıldır HyperX ’in amacı tüm oyuncular için - yüksek hızlı bellek, katı hal sürücüler, kulaklıklar, klavyeler, fareler, konsol oyuncuları için şarj aksesuarları, USB flash sürücüler ve fare altlıkları - oyun ürünlerini geliştirmek oldu. Ödüllü HyperX markası, üstün konfor, estetik, performans ve güvenilirlik sunan ürünleri sürekli sunarak liderlik sıralamasında adını üst sıralarda yazdırmakta. HyperX ürünleri, en zorlu ürün özelliklerini karşıladığı ve sınıfının en iyisi bileşenleri ile üretildiğinden dolayı dünya çapında profesyonel oyuncular, teknoloji meraklıları ve aşırı hız aşırtmacıların tercihidir. HyperX dünya çapında 60 milyondan fazla bellek modülü ve 7 milyon oyun kulaklığı sattı.

Global #HyperXFamily'e facebook.com/hyperxcommunity adresinden katılın, HyperX ürünlerinin konsol deneyiminizi nasıl geliştirebileceğini ve hem sizin hem de PC'nizin, konsolunuzun veya mobil cihazınızın hyperxgaming.com 'daki performansını nasıl artırabileceğini takip edin. Yetenek seviyeniz ne olursa olsun, hangi oyun türlerini oynarsanız oynayın, Dünyanın her yerindeki tüm oyun meraklılarını içtenlikle kucaklıyoruz - We're All Gamers.

Kingston, Kingston logosu, HyperX ve HyperX logosu, Kingston Technology Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. Diğer tüm tescilli ticari markalar ve ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.

HyperX’e Ulaşabileceğiniz Adresler:

Websitesi: hyperxgaming.com.tr

YouTube: http://www.youtube.com/kingstonHyperXTR

Facebook: http://www.facebook.com/hyperxTurkiye

Instagram: https://www.instagram.com/hyperxturkiye

