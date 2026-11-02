HyperX SoloCast 2 incelemesi: Uygun fiyatlı oyuncu mikrofonu alınır mı?

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Oyunlarda sesinizi arkadaşlarınıza net şekilde aktarmak, YouTube videoları seslendirmek veya canlı yayın yapmak isteyen kullanıcılar USB mikrofonlara yöneliyor. Ancak profesyonel yayın mikrofonlarının yüksek fiyatları ve ek ekipman ihtiyacı, daha uygun fiyatlı mikrofonları avantajlı kılıyor. 3 bin TL altı fiyatıyla dikkat çeken HyperX SoloCast 2, kolay kurulumu, kompakt tasarımı ve ek aksesuar gerektirmemesiyle bu alanda öne çıkıyor.

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HyperX'in ilk SoloCast modelinin devamı olarak geliştirilen SoloCast 2, 14 mm kondenser kapsülü, kardioid ses alma deseni, 24 bit/96 kHz kayıt desteği ve dokunarak sessize alma özelliğiyle dikkat çekiyor. Yeni modelde dahili pop filtresi, titreşimleri azaltmayı amaçlayan dahili süspansiyon sistemi ve ayarlanabilir masa standı gibi eklemeler yapılmış. Böylece kutudan çıkar çıkmaz kullanıma hazır bir mikrofon arayan kullanıcılar için ek ekipman ihtiyacını azaltıyor.

Peki, HyperX SoloCast 2 alınır mı? Yayın yapmak için yeterli mi? Gürültü engelleme performansı nasıl? Bu incelemede mikrofonun teknik özelliklerini, tasarımını, ses kalitesini, NGENUITY yazılımını ve farklı kullanım senaryolarındaki performansını ele alıyoruz.

HyperX SoloCast 2 teknik özellikleri

Mikrofon türü : USB kondenser mikrofon

: USB kondenser mikrofon Kapsül : 14 mm elektret kondenser

: 14 mm elektret kondenser Ses alma deseni : Kardioid

: Kardioid Kayıt çözünürlüğü : 24 bit/96 kHz

: 24 bit/96 kHz Frekans tepkisi : 20 Hz - 20 kHz

: 20 Hz - 20 kHz Bağlantı : USB-C

: USB-C Kablo : 2 metre USB-C - USB-A

: 2 metre USB-C - USB-A Ağırlık : Yaklaşık 368 gram

: Yaklaşık 368 gram Kontroller : Dokunarak sessize alma

: Dokunarak sessize alma Stand : Entegre, eğim ayarlı masa standı

: Entegre, eğim ayarlı masa standı Yazılım: HyperX NGENUITY

Tasarım ve kullanım: Ek aksesuar gerektirmeyen kompakt yapı

HyperX SoloCast 2, oldukça şık ve minimal tasarıma sahip. Gövdeyle birleşik ayağı, silindirik gövdesi ve HyperX’in karakteristik petek desenli siyah metal ızgarası SoloCast 2’yi kaliteli hissettiriyor. Kompakt yapısı sayesinde masa üzerinde fazla yer kaplamıyor.

HyperX’in üst segment modeli Quadcast 2’den farklı olarak bu mikrofonda RGB aydınlatma mevcut değil. Işıl ışıl rengarenk bir mikrofon isteğiniz yoksa HyperX Solo Cast 2’nin tasarımını seveceğinizi düşünüyorum. Ucuz görüntüsü yok, fiyatının üzerinde kalite hissettiriyor. Açısı ayarlanabilir standı güzel düşünülmüş. Ayrıca USB kablosu masaüstü PC’lerde kullanım için gayet yeterli uzunluğa sahip.

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İlk modelden farklı olarak standı gövdeye entegre edilmiş. Yaklaşık 40 derece ayarlanabilen stand, mikrofonu kullanıcıya doğru yönlendirmeyi kolaylaştırıyor.

Daha yakın konumlandırma isteyenler için alt kısımdaki 3/8 ve 5/8 inç diş bağlantıları kullanılarak mikrofon koluna takılabiliyor. Titreşimlerden ve klavye seslerinden etkilenmek istemeyen kullanıcılar için mikrofon kolu tercih edilebilir ancak kulaklığın dahili süspansiyon yapısı ve dahili pop filtresi gibi özellikleri, mikrofon kolu gereksinimini ortadan kaldırıyor. Bu özelliklere ayrıca değineceğiz.

Dokunarak sessiz alma özelliği

Kulaklığın devrede olduğunu gösteren bir adet kırmızı ışığı mevcut. Mikrofonun üst kısmındaki geniş yüzeye dokunarak hızlıca mikrofonu susturabiliyoruz. Mikron susturulduğu zaman kırmızı ışık sönüyor.

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Dokunarak sessize alma özelliği canlı yayınlarda, online toplantılarda ve takım arkadaşlarıyla oyun oynarken epey kolaylık sunuyor. Oyunu Alt+TAB yapmaya gerek kalmadan veya fiziksel tuşun tık tık sesleri olmadan kolay bir şekilde sessize alınıyor.

Dahili köpük pop filtresi ve titreşim önleme sistemi ne işe yarıyor?

SoloCast 2'nin ilk modele kıyasla iki önemli yenilikler ile geliyor: Dahili köpük pop filtre ve titreşim azaltma sistemi.

Pop filtre, özellikle konuşma sırasında oluşan sert hava akımlarının oluşturduğu rüzgar etkisini azaltmak için kullanılıyor. P,Ç,T,K ve Ş gibi sert sessizlerin oluşturduğu patlama engelleniyor. Böylece ayrıca harici bir pop filtre satın alma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Dahili pop filtre, harici pop filtreler kadar etkili filtreleme yapmıyor. Özellikle mikrofonu çok yakından kullanmanız durumunda bu dezavantaj hissediliyor. Masada sıradan kullanımlarda ise yeterli oluyor.

SoloCast 2’nin dahili süspansiyon sistemi ise masa üzerinden mikrofon gövdesine ulaşan titreşimlerin etkisini azaltmaya yardımcı oluyor. Klavyeden ve fareden kaynaklanan titreşimleri güzel bir şekilde sönümlüyor.

HyperX SoloCast 2 mikrofon kalitesi

HyperX SoloCast 2, 24 bit/96 kHz ses kaydını destekliyor. 20 Hz-20 kHz frekans aralığında çalışıyor ve 14 mm elektret kondenser kapsül kullanıyor. Bu özellikler, SoloCast 2’yi yalnızca arkadaşlarınıza sesinizi daha net iletmek için değil aynı zamanda yüksek çözünürlüklü ses kaydı için kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Elbette bu fiyata profesyonel stüdyo mikrofonu performansı beklememek lazım. Giriş seviyesi YouTube kanalları ve Twitch, Kick gibi platformlarda canlı yayın yapan kullanıcılar için yeterli kaliteyi sunuyor.

SoloCast 2, özellikle tek bir kişinin konuşmasını kaydetmek üzere kardioid yapıda tasarlanmış bir mikrofon. Ön taraftan gelen sesleri alırken yanlardan ve arkadan gelen seslerin filtreliyor. Mikrofonun doğrudan size baktığı durumlarda alt frekanslar ve üst frekanslardaki konuşma sesleri tam olarak kayda geçiyor.

Tok, doğal ve net bir ses karakterine sahip. Kulaklık mikrofonlarındaki yapaylık, boğukluk ve mekaniklik yok. Bu yapısıyla oyun yayıncılığı yapmak, YouTube videoları için seslendirme yapmak, podcast kayıtlarına başlamak veya eğitim içerikleri hazırlamak isteyen kullanıcıları memnun edecektir. Ekolayzır ayarlarıyla sesin tonunda büyük değişiklikler yapılabiliyor. Hedeflediğiniz ses karakterini elde edebileceğiniz esnekliği sunması gayet güzel.





HyperX SoloCast 2 gürültü engelleme performansı nasıl?

SoloCast 2'nin kardioid kapsülü arka plan seslerinin etkisini azaltıyor ancak mekanik klavye, fare tıklamaları ve bilgisayar fanı gibi sesleri %100 engelleyemiyor. Özellikle varsayılan ayarlarla kullanıldığında klavye sesleri kayda girebiliyor. Yan odalardaki konuşma sesi ve TV gürültüsü gibi sesler ise etkili şekilde filtreleniyor.

Daha temiz bir ses elde etmek için HyperX NGENUITY yazılımındaki AI Gürültü Engelleme özelliğini etkinleştirmek ve mikrofon kazancı değerini ayarlamak gerekiyor. Ayrıca Windows 11 ses ayarları menüsünde bulunan Ses iyileştirmesi ve Ses Odağı ayarlarını etkinleştirerek daha etkili gürültü engelleme yapılabiliyor. SoloCast 2, doğru ayarlar yapıldığında başarılı performans veriyor ancak kutudan çıktığı gibi kullanmak isterseniz memnun kalmayabilirsiniz. Bu fiyat aralığında yazılımsız bir şekilde gürültü engelleyebilen mikrofon olmadığını düşündüğümüzde SoloCast 2’ye eksi puan verirsek haksızlık etmiş oluruz.

NGENUITY yazılımı neler sunuyor?

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HyperX SoloCast 2, NGENUITY yazılımı üzerinden ses ayarlarını kolay bir şekilde kişiselleştirmeye imkan tanıyor. AI Gürültü engelleme, kazanç kontrolü, ekolayzer ve ses filtreleri gibi seçenekler bulunuyor.

AI Gürültü Engelleme: Klavye, fan ve ortam seslerinin etkisini azaltmayı hedefliyor. Özellikle oyun yayınlarında faydalı olsa da sonuçlar ortam koşullarına ve yazılım ayarlarına göre değişebiliyor.

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Ekolayzır: Düşük, orta ve yüksek frekanslar üzerinde değişiklik yaparak konuşma sesinin karakterini düzenlemeyi sağlıyor. Basit ve gelişmiş olarak iki farklı ekolayzır ayarı mevcut. Sesi dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

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Kazanç ayarı : Mikrofonun ses giriş seviyesini belirliyor. Kazancı düşürerek arka plandaki düşük şiddetli sesleri engelleyebilirsiniz.

: Mikrofonun ses giriş seviyesini belirliyor. Kazancı düşürerek arka plandaki düşük şiddetli sesleri engelleyebilirsiniz. Ses filtreleri: Alçak veya yüksek frekanslarda filtreme yapmaya imkan tanıyor. Uğultuları veya tiz sesleri azaltabilirsiniz.

BHyperX NGENUITY şu anda yalnızca Windows için sunuluyor. Dolayısıyla mikrofonu macOS veya PS5’te kullanmayı planlayanların yazılım özelliklerinin tamamına erişemeyebileceğini hesaba katması gerekiyor.

HyperX SoloCast 2 ile yayın yapılır mı?

HyperX SoloCast 2, oyun yayıncılığına başlamak isteyen veya YouTube videolarını seslendirmek isteyen kullanıcılar için yeterli özelliklere sahip. Tak çalıştır USB bağlantısı sayesinde ses kartı ve ek aksesuar gerekmeden tüm bilgisayarlarda kullanabilirsiniz. Özellikle yayıncılığa yeni başlayan ve ek ekipman maliyetini düşük tutmak isteyen kullanıcılar için öne çıkan seçeneklerden biri. Ayarlarda boğulmak istemeyen, stabil performans isteyen, düşük bütçeli kullanıcılar SoloCast 2 ile yayıncılık dünyasına ilk adımı atabilir.

HyperX SoloCast 2 ile SoloCast 1 arasındaki farklar

HyperX SoloCast 2, ilk modele kıyasla gövdeyle ve açısı ayarlanabilir ayağı, dahili köpük filtresi, dahili süspansiyonu ve NGENUITY 3 yazılım desteğiyle öne çıkıyor. Ses kalitesinde de ufak geliştirmeler bulunuyor.

Sonuç: HyperX SoloCast 2 alınır mı?

HyperX SoloCast 2, oyun iletişimi, canlı yayın ve temel içerik üretimi için kompakt bir USB mikrofon arayanlara hitap ediyor. 24 bit/96 kHz kayıt desteği, doğal ses karakteri, dahili pop filtresi ve entegre standı günlük kullanımı kolaylaştırıyor.

SoloCast 2 uygun fiyatıyla arkadaşlarına net bir şekilde ses ulaştırmak veya yayıncılığa başlamak isteyenler için mantıklı bir tercih olabilir. YouTube, Twitch ve Kick yayınları, ekran kaydını seslendirmek, teknoloji videoları hazırlamak ve tek kişilik podcast kayıtları için yeterli performans sunuyor.

Gürültü engelleme konusunda ise yazılım ayarları önemli. Doğru konumlandırma ve NGENUITY üzerinden yapılan düzenlemelerle başarılı sonuçlar alınabiliyor.

Sonuç olarak HyperX SoloCast 2, yayıncılığa başlamak veya ses kalitesini iyileştirmek isteyenler için pratik bir seçenek. 3.000 TL altı fiyatı, malzeme kalitesi, HyperX güvencesi ve NGENUITY yazılım desteği bu mikrofonu öne çıkarıyor.

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HyperX SoloCast 2 USB Oyuncu Mikrofonu İnceleme: Alınır mı?

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