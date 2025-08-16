HyperX, yeni kablosuz oyuncu kulaklığı ve mikrofonlarını tanıttı

Teknoloji Editörü
Tam Boyutta Gör
HyperX, yeni ses ürünlerini tanıttı.
HyperX Cloud Alpha 2 kablosuz kulaklık, profesyonel seviyede ses, 250 saate kadar pil ömrü ve çift Bluetooth/2.4 GHz bağlantı özellikleri sunuyor. Uygun fiyatlı HyperX Cloud Flight 2, özelleştirilebilir kulaklık ucu ve 150 saat pil ömrüyle geliyor. SoloCast 2 ve FlipCast olarak adlandırılan iki yeni mikrofon, kaliteli ses ve özelliklerle oyuncuları ve yayıncıları hedefliyor.
HyperX Cloud Alpha 2, 250 saate kadar pil ömrü sunuyor
Tam Boyutta Gör
HP, oyuncular için iki yeni kulaklık ve mikrofon içeren yeni HyperX ses ürünleri serisi duyurdu. Serinin başında, düşük gecikmeli 2.4 GHz kablosuz bağlantı üzerinden bağlandığında 250 saate kadar pil ömrüyle profesyonel düzeyde ses sunduğu söylenen premium HyperX Cloud Alpha 2 kablosuz oyuncu kulaklığı yer alıyor. Kulaklık, eş zamanlı -Bluetooth ve 2.4 GHz kablosuz- çift bağlantıyı da destekliyor.
HyperX Cloud Alpha 2 Wireless, uzamsal ses sunmak üzere ayarlanmış özel 53 mm sürücülerle çalışıyor. Ancak, HyperX Cloud Alpha 2 Wireless'ı diğerlerinden ayıran en dikkat çekici özellik, dahili RGB baz istasyonu. Bu ses kontrol merkezi, programlanabilir düğmeler ve büyük bir kumanda içeriyor.
Esnek ve dayanıklı metal çerçeve ve yüksek kaliteli mikrofona sahip olan HyperX Cloud Alpha 2 Wireless, 300 dolar fiyat etiketiyle piyasadaki en pahalı gaming kulaklıklardan biri.
HyperX Cloud Flight 2, uygun fiyatla satışa çıkacak
Tam Boyutta Gör
HyperX'in bugün duyurduğu tek yeni kablosuz oyun kulaklığı bu değil; şirket ayrıca değiştirilebilir kulaklık uçlarına sahip HyperX Cloud Flight 2'yi de tanıttı. Değiştirilebilir kulaklık uçları, her kulaklığın üzerindeki RGB panellerle eşleşiyor ve HyperX, aydınlatma kapalıyken bile kulaklığın 150 saate kadar pil ömrü sunduğunu belirtiyor. HyperX Cloud Flight 2, Bluetooth ve düşük gecikmeli kablosuz desteğine sahip özel olarak ayarlanmış 50 mm sürücülerle çalışıyor. Bu kulaklığın fiyatı ise 140 dolar.
Yeni mikrofonlar: HyperX SoloCast 2 ve HyperX FlipCast
Tam Boyutta Gör
HyperX, iki yeni kablosuz oyun kulaklığının yanı sıra oyuncular, yayıncılar ve içerik üreticiler için iki yeni mikrofon duyurdu. Yenilenen
HyperX SoloCast 2, kompakt tak-çalıştır mikrofon ve dahili shock mount ve ses filtresiyle geliyor. Mikrofonun fiyatı 60 dolar. Biraz daha üst düzey bir seçenek olan HyperX FlipCast, dahili arka plan gürültüsü engelleme, mikrofon üstü kontroller ve özelleştirilebilir RGB aydınlatma ile yayın kalitesinde ses sunduğunu iddia ediyor. Bu mikrofonun fiyatı da 230 dolar.
Kaynakça
https://www.tweaktown.com/news/107073/hyperx-cloud-alpha-2-wireless-headset-has-programmable-rgb-base-station/index.html
https://www.theverge.com/news/759290/hyperxs-new-gaming-headset-claims-to-last-250-hours-on-a-single-charge
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı
kullanarak görüntüleyin:
böyle hep 50 ile mi gidilecek