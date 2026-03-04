Giriş
    Hyundai, 800°C'ye dayanabilen insansız yangın söndürme robotunu tanıttı

    Güney Koreli otomobil devi Hyundai, insansız yangın söndürme robotunu tanıttı. Gelişmiş teknolojilerle donatılan robotun özellikleri neler?                      

    Hyundai, 800°C'ye dayanabilen insansız yangın robotunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli otomobil devi Hyundai, İnsansız Yangın Söndürme Robotu’nu (Unmanned Firefighting Robot) tanıttı. Geçtiğimiz günlerde duyurulan robot, Güney Kore’nin ulusal itfaiye kurumuna bağışlandı.

    Kia, Hyundai Rotem ve Hyundai Mobis ile iş birliği içinde hazırlanan robot, itfaiyecilerin hayatını riske atmadan yangınlara müdahale edebilmesini sağlıyor.

    Robot, yüksek sıcaklık, patlama riski, zehirli gaz ve yoğun dumanın bulunduğu tehlikeli ortamlara girebiliyor. Uzaktan kontrol edilen sistem, yangının kaynağını tespit edip durumu analiz ettikten sonra yangına yaklaşarak doğrudan söndürme işlemini gerçekleştirebiliyor.

    Robotun teknolojisi ve özellikleri

    İnsansız Yangın Söndürme Robotu, aslen askeri operasyonlar için geliştirilen HR-SHERPA adlı çok amaçlı insansız araç platformu üzerine inşa edildi. Platform, insansız elektrikli sürüş teknolojisi, uzaktan kontrol sistemi, gelişmiş görüntüleme sensörleri ve aşırı koşullar için tasarlanan termal yönetim sistemiyle donatıldı.

    Hyundai, 800°C'ye dayanabilen insansız yangın robotunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Robotun gövdesinde bulunan kendi kendine su püskürten soğutma sistemi ve özel yalıtım yapısı, yüksek sıcaklık koşullarında güvenli çalışmasını sağlıyor. Bu yapı sayesinde robot, batarya ve elektronik sistemlerini koruyarak 800°C’ye kadar sıcaklıklara dayanabiliyor.

    Robot ayrıca gelişmiş sürüş destek sistemi sayesinde çevresindeki araziyi ve engelleri algılayarak dar ve karmaşık ortamlarda çarpışma riskini azaltıyor. Sistem saatte 50 kilometreye kadar hızla ilerleyebiliyor ve çeşitli engelleri aşabiliyor.

    Üzerindeki yapay zeka destekli kamera sistemi, kısa ve uzun dalga kızılötesi termal görüntüleme sensörleri kullanıyor. Bu sayede yoğun duman, toz ve yüksek sıcaklık bulunan ortamlarda bile operatörlere net bir görüntü sunarak yangın alanının güvenli şekilde analiz edilmesine yardımcı oluyor.

    Robotun taşıdığı yüksek basınçlı yangın hortumu ise fotolüminesans özelliğe sahip. Hortum karanlık veya yoğun duman bulunan ortamlarda parlayarak görünür hale geliyor ve itfaiyecilerin giriş yönlerini ve kaçış rotalarını belirlemesine yardımcı oluyor.

    Hyundai, 800°C'ye dayanabilen insansız yangın robotunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Robotun altı tekerleğinin her biri kendi elektrik motoruna sahip. Bu yapı, dar alanlarda hassas hareket edilmesine ve robotun 360 derece manevra yapabilmesine olanak tanıyor.

    Hyundai, gelecekte National Fire Agency ve National Fire Research Institute ile birlikte tamamen otonom bir yangın söndürme sistemi geliştirmeyi hedefliyor. Bu sistemin, insan müdahalesi olmadan yangın durumunu analiz edebilen, yangının kaynağını belirleyebilen ve en etkili söndürme yöntemini hesaplayabilen gelişmiş bir afet müdahale platformuna dönüşmesi planlanıyor.

