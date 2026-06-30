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    Hyundai, 96 binden fazla Tucson'u geri çağırıyor: Sebebi yazılım hatası

    Hyundai, 2025 ve 2026 model Tucson SUV'larda tespit edilen yazılım kaynaklı bir sorun nedeniyle 96 binden fazla aracı geri çağırma kararı aldı. Sorun, gösterge panelinin kapanmasına neden olabiliyor.

    Hyundai, 96 binden fazla Tucson'u geri çağırıyor! Sebebi yazılım Tam Boyutta Gör
    Hyundai, 2025 ve 2026 model yılına ait toplam 96 bin 310 adet Tucson SUV modeli için geri çağırma programı başlattı. Kararın arkasında ise sürüş güvenliğini etkileyebilecek yazılım kaynaklı bir gösterge paneli sorunu bulunuyor. 

    Sorunun kaynağı yazılım sistemi

    Yetkililerin açıklamasına göre araçların dijital gösterge paneli, sürüş sırasında zaman zaman yeniden başlatılıyor ve bu sırada ekran tamamen kararıyor. Böyle bir durumda sürücüler hız, yakıt seviyesi, uyarı lambaları ve diğer kritik sürüş bilgilerini geçici olarak göremiyor. Geri çağırma, benzinli, hibrit ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) motor seçeneklerine sahip Tucson modellerini kapsıyor.

    Etkilenen araçlar arasında yaklaşık 53 bin 886 hibrit, 39 bin 605 benzinli ve 2 bin 819 şarj edilebilir hibrit versiyon bulunuyor. Hyundai'nin yürüttüğü incelemeye göre sorun ilk olarak Temmuz 2025'te bir müşterinin gösterge ekranının zaman zaman çalışmadığını bildirmesiyle ortaya çıktı. Yaklaşık 10 ay süren teknik araştırmalar sonucunda, gösterge panelinin yeniden başlamasına neden olan bağlantı ve yazılım kaynaklı bir problem tespit edildi.

    Şirket, sorunun çözümü için etkilenen araçlara ücretsiz yazılım güncellemesi sunacak. Güncelleme, yetkili servislerde uygulanabileceği gibi uygun araçlarda Hyundai'nin Bluelink sistemi üzerinden kablosuz (OTA) olarak da yüklenebilecek. Hyundai ayrıca daha önce aynı arızayı kendi imkânlarıyla tamir ettiren araç sahiplerinin masraflarını da karşılayacağını açıkladı.

    Şu ana kadar söz konusu arızayla bağlantılı herhangi bir kaza, yangın, yaralanma veya can kaybı bildirilmedi. Yapılan değerlendirmelere göre geri çağrılan araçların yaklaşık yüzde 1'inde bu sorun bulunuyor. Hyundai, etkilenen araç sahiplerine resmi bilgilendirme mektuplarını 22 Ağustos 2026 tarihinden itibaren göndermeye başlayacak. Araç sahipleri ise şasi numarası (VIN) üzerinden araçlarının geri çağırma kapsamında olup olmadığını kontrol edebilecek.

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    eski_nesil 3 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 3 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 4 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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