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    Hyundai’de insansı robot devrimi: Boston Dynamics'in tamamı satın alınıyor

    Hyundai, SoftBank'ın yaklaşık yüzde 10'luk Boston Dynamics hissesini satın alarak robotik şirketinin tamamına sahip olacak. Atlas insansı robotları ise 2028'de üretim hattına girecek.

    Hyundai, Boston Dynamics'in tamamını satın alıyor Tam Boyutta Gör
    Hyundai Motor Group, ABD merkezli robotik şirketi Boston Dynamics'i tamamen bünyesine katmak için önemli bir adım attı. Şirket, SoftBank Group'un elinde bulunan yaklaşık yüzde 10'luk hisseyi satın alacağını açıkladı. Böylece Boston Dynamics, Hyundai Motor Group'un tamamına sahip olduğu bir iştirak haline gelecek.

    Taraflar, satın almanın finansal detaylarını paylaşmadı. Ancak Güney Kore basınında geçen ay yer alan haberlerde işlemin değerinin yaklaşık 500 milyar won (335 milyon dolar) seviyesinde olabileceği belirtilmişti. Hyundai, Boston Dynamics'in yüzde 80 hissesini 2021 yılında satın almıştı. Son hisse devrinin tamamlanmasıyla birlikte şirket üzerindeki kontrolünü tamamen eline alacak.

    Atlas insansı robotları 2028'de işbaşı yapacak

    Hyundai, Boston Dynamics'in tamamını satın alıyor Tam Boyutta Gör
    Hyundai'nin robotik planlarının merkezinde Boston Dynamics'in geliştirdiği Atlas insansı robotu yer alıyor. Şirket, Atlas'ı 2028 yılından itibaren ABD'nin Georgia eyaletindeki üretim tesisinde kullanmaya başlamayı planlıyor.

    İlk aşamada robotların parça sıralama görevlerini üstlenmesi öngörülüyor. Hyundai, 2030 yılına kadar Atlas'ın görev alanını genişleterek bileşen montajı da dahil olmak üzere daha fazla üretim sürecinde kullanılmasını hedefliyor.

    Satın alma kararı aynı zamanda Hyundai'nin sendikayla yürüttüğü ücret görüşmeleri sırasında geldi. Aktarılanlara göre sendika, pazartesiden çarşambaya kadar ikişer saatlik kısmi grevler düzenledi ve 20-22 Temmuz tarihleri arasında dörder saatlik grevler yapılacağını duyurdu.

    Sendika, şirketten net kârın yüzde 30'unun ikramiye olarak ayrılmasını ve istihdam güvencesi verilmesini talep ediyor. Ayrıca üretim hatlarında robotlar ve yapay zekanın yaygınlaşmasının çalışanların geleceği açısından endişe yarattığını savunuyor.

    Sendikanın verilerine göre Hyundai'de örgütlü 24 bin 676 çalışanın yaklaşık 2 bini her yıl ortalama olarak 2032'ye kadar emekli olacak. Yeni işe alımlar yapılmaması durumunda sendika üye sayısının 2032 yılına kadar yaklaşık 10 bin kişi, yani mevcut seviyenin yaklaşık yüzde 40'ı kadar azalacak.

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    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

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    XanthiN 1 gün önce

    Aman dikkat

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