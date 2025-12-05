Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hyundai, çok amaçlı tekerlekli robotunu tanıttı

    Hyundai, hem endüstriyel hem de günlük kullanım için geliştirilen dört tekerlekli otonom robotunu resmen tanıttı. MobED isimli çok amaçlı robot önümüzdeki sene satışa sunulacak.

    Hyundai, çok amaçlı tekerlekli robotunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Hyundai, robotik alanındaki hedeflerini üretim safhasına taşıyarak hem endüstriyel hem de günlük kullanım için geliştirilen otonom robotunu resmen tanıttı.

    Şirketin Robotik Laboratuvarı tarafından geliştirilen dört tekerlekli kompakt makine, MobED (Mobile Eccentric Droid) adıyla biliniyor. Robot, kısa süre önce Tokyo’daki 2025 Uluslararası Robot Fuarı’nda (iREX 2025) sergilendi. İlk kez 2022’de Las Vegas’taki CES etkinliğinde gösterilen MobED, artık seri üretime hazır hale getirildi.

    MobED'in yetenekleri neler?

    Yapay zeka destekli rota planlama ve engel algılama özelliklerine sahip olan robot, çevresini algılamak için LiDAR ve kameraların birleşik kullanımından yararlanıyor. Ayrıca modüler yapısı sayesinde teslimat ve lojistikten araştırma, medya çalışmalarına ve golf ekipmanı taşıma gibi pek çok göreve uyarlanabiliyor.

    Hyundai, çok amaçlı tekerlekli robotunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Hyundai, robotun hem dar iç mekan koridorlarında hem de engebeli dış zeminlerde sorunsuz çalışacak şekilde geliştirildiğini belirtiyor. Bunun temel sebebi, robotun yüksekliğini ve duruşunu aktif olarak ayarlayan eksantrik kontrol mekanizması. Uygulamada bu sistem, MobED’in yokuşlarda dengede kalmasını, engebeli yüzeyleri sönümlemesini ve ağır yük taşırken bile stabilitesini korumasını sağlıyor. Ek olarak, tekerleklerin her biri Hyundai’nin sürüş, yönlendirme ve yükseklik ayarını tek bir kompakt modülde birleştiren Drive-and-Life (DnL) bileşenlerini içeriyor.

    Şirket platformun iki versiyonla satışa çıkacağını duyurdu: temel ve profesyonel model. Profesyonel versiyonda tam otonom yapay zeka, LiDAR-kamera füzyonu, gelişmiş sensörler ve lojistik, teslimat veya denetim çalışanları için “beni takip et” modu bulunacak. Buna karşılık temel modelde hazır otonomi yazılımları yer almıyor. Bu sürümün daha çok kendi uygulamalarını geliştirmek isteyen araştırmacı ve geliştiricilere hitap ettiği belirtiliyor.

    Şirkete göre MobED Pro modeli 75 cm genişliğe, 115 cm uzunluğa ve 65 cm yüksekliğe sahip. Temel model ise aynı genişlik ve uzunluğu korurken yaklaşık 43 cm’lik daha düşük bir yüksekliğe sahip olacak şekilde tasarlanmış. Her iki robot da 47 ila 57 kilogram arasında yük taşıyabiliyor.

    Bunlara ek olarak robot, en az 4 saatlik çalışma sunan 1,47 kWh kapasiteli bir bataryayla güçlendiriliyor. Batarya, yüzde 10’dan yüzde 90 seviyesine 2,5 saatin altında şarj olabiliyor.

    MobED'in ticari satışlarının 2026'nın ilk yarısında başlayacağı belirtiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD Atto 2, Türkiye fiyatı belli oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    thermo sulidin likit jel yorumlar rockets 40 sigara nerede satılır turkcell cayma bedeli öğrenme ptt kargo araç kiralama fiyatları iphone temassız ödeme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17
    Apple iPhone 17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire Go 15
    Acer Aspire Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum