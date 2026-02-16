Hyundai'de yeni tasarım dönemi: Modeller arası bağ güçleniyor

Hyundai, model gamında daha bütüncül bir tasarım dili oluşturmayı hedeflerken, her modele özgü karakter kazandıran yaklaşımından tamamen vazgeçmeyeceğini açıkladı. Markanın Avrupa CEO’su Xavier Martinet, yeni dönemde hem aile benzerliği daha güçlü araçlar göreceğimizi hem de her modelin özgün kimliğini koruyacağını söyledi.
Hyundai tasarım dilinde yeni dönem
Şirketin mevcut tasarım stratejisi, “piyasada kimsenin sunmadığı bir şeyi ortaya koymak” üzerine kurulu. Ancak Martinet, bugüne kadar Hyundai modelleri arasında yeterince güçlü bir aile bağı hissi olmadığını da kabul ediyor. Piksel imzalı aydınlatmalar gibi bazı ortak detaylar bulunsa da yeni dönemde daha belirgin bir üst tasarım dili hedefleniyor.
“Kopya tasarım” olmayacak
Yeni dönemde amaç; hem marka kimliğini daha net yansıtan bir tasarım bütünlüğü sağlamak hem de hedef kitleye göre araçların karakterini korumak. Martinet, yakında tanıtılacak modellerin aynı aileye ait olduğu hissini daha güçlü vereceğini belirtiyor.