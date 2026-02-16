Hyundai'de yeni tasarım dönemi: Modeller arası bağ güçleniyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Hyundai, model gamında daha bütüncül bir tasarım dili oluşturmayı hedeflerken, her modele özgü karakter kazandıran yaklaşımından tamamen vazgeçmeyeceğini açıkladı. Markanın Avrupa CEO’su Xavier Martinet, yeni dönemde hem aile benzerliği daha güçlü araçlar göreceğimizi hem de her modelin özgün kimliğini koruyacağını söyledi.

Hyundai tasarım dilinde yeni dönem

Tam Boyutta Gör Martinet’e göre geçtiğimiz yıl Münih’te tanıtılan Concept Three konsepti, markanın gelecek vizyonunu net şekilde ortaya koydu. Seri üretim versiyonu Hyundai Ioniq 3 olarak Türkiye'de üretilecek olan model, SUV ağırlıklı pazarda farklılaşma stratejisinin bir parçası. Martinet, konseptin ardından gelen yorumların “Nihayet farklı bir şey” şeklinde olduğunu belirterek, çarpıcı tasarımın Hyundai için temel rekabet unsuru olmaya devam edeceğini vurguladı.

Şirketin mevcut tasarım stratejisi, “piyasada kimsenin sunmadığı bir şeyi ortaya koymak” üzerine kurulu. Ancak Martinet, bugüne kadar Hyundai modelleri arasında yeterince güçlü bir aile bağı hissi olmadığını da kabul ediyor. Piksel imzalı aydınlatmalar gibi bazı ortak detaylar bulunsa da yeni dönemde daha belirgin bir üst tasarım dili hedefleniyor.

“Kopya tasarım” olmayacak

Tam Boyutta Gör Hyundai’nin baş tasarımcısı SangYup Lee tarafından geliştirilen “satranç taşı” felsefesi korunacak. Bu yaklaşımda her model, satranç tahtasındaki farklı taşlar gibi kendi rolüne ve karakterine sahip oluyor. Martinet, “Asla fotokopi makinesi yaklaşımına geçmeyeceğiz” diyerek bazı markaların tüm modellerini birbirine fazlasıyla benzetme hatasına düştüğünü ima etti.

Yeni dönemde amaç; hem marka kimliğini daha net yansıtan bir tasarım bütünlüğü sağlamak hem de hedef kitleye göre araçların karakterini korumak. Martinet, yakında tanıtılacak modellerin aynı aileye ait olduğu hissini daha güçlü vereceğini belirtiyor.

