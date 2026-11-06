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    Hyundai'den akıllı jant patenti: Otomobillerin menzili artacak

    Hyundai, yüksek hızlarda jant boşluklarını kapatarak hava direncini azaltan yeni bir teknoloji geliştirdi. Akıllı jantlar, yakıt tüketimini düşürüp elektrikli araçların menzilini artırabilir.

    Hyundai'den akıllı jant patenti: Otomobillerin menzili artacak Tam Boyutta Gör
    Hyundai ve Kia, sürüş koşullarına göre jant tasarımını değiştirebilen yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Hareketli kanatçıklardan oluşan sistem, yüksek hızlarda jantın boşluklarını kapatarak aerodinamik verimliliği artırırken ihtiyaç duyulduğunda frenlerin soğuması için hava akışına yeniden izin verecek. Bu sayede otomobillerin menzilinin artırılması hedefleniyor.

    Jantlar sürüş koşullarına göre şekil değiştirecek

    Otomobillerde jant tasarımı, aerodinamik verimlilik ve fren soğutması arasında bir denge gerektiriyor. Açık kollu jantlar, fren sistemine daha fazla hava ulaşmasını sağlayarak soğutmayı kolaylaştırıyor. Buna karşılık kapalı yüzeyli jantlar, hava direncini azaltarak özellikle yüksek hızlarda enerji verimliliğine katkıda bulunuyor. Hyundai ve Kia ise bu iki unsuru aynı jantta birleştirmeyi hedefliyor.

    Hyundai'den akıllı jant patenti: Otomobillerin menzili artacak Tam Boyutta Gör

    Şirketlerin geliştirdiği sistem, sabit jant kollarının arkasına yerleştirilen hareketli kanatçıklardan oluşuyor. Alınan yeni patent, jantın açık ve kapalı konfigürasyonlar arasında geçiş yapabilmesini sağlayan bir mekanizmayı tanımlıyor.

    Sistemin çalışma prensibi oldukça basit. Jantın arka bölümünde bulunan döner bir halka, kendisine bağlı kanatçıkları hareket ettiriyor. Halka döndüğünde kanatçıklar sabit jant kollarının arasındaki boşlukları kapatıyor. Böylece jantın ön yüzeyi daha düz hale geliyor ve hava direnci azalıyor. Kanatçıklar yeniden sabit kolların arkasına çekildiğinde ise jant açıklıkları ortaya çıkıyor ve fren sistemine hava akışı sağlanıyor.

    Hyundai'den akıllı jant patenti: Otomobillerin menzili artacak Tam Boyutta Gör

    Hyundai patentinde hareketli mekanizmanın çalıştırılması için birden fazla yöntemden bahsediyor. Bunlar arasında elektrik motorları, hidrolik sistemler ve pnömatik aktüatörler bulunuyor.

    Patentte ayrıca şekil hafızalı alaşım kullanan alternatif bir mekanizma da açıklanıyor. Elektrik akımıyla etkinleştirilen bu malzeme, uzunluğunu değiştirerek jantın içindeki hareketli parçaları kapalı konuma itebiliyor. Aktüatör devre dışı kaldığında ise bir yay veya benzer esnek mekanizma sistemi yeniden açık konuma getiriyor.

    Sistemin yönetimi için jantın içine yerleştirilen küçük bir kontrol kartı da öngörülüyor. Bu kart, hareketli parçaların çalışmasını kontrol ederek jantın iki farklı konfigürasyon arasında geçiş yapmasını sağlıyor.

    Hem verimlilik hem soğutma sağlanacak

    Hyundai'nin patentinde paylaştığı tahmine göre jantlar ve lastikler, otoyol hızlarında bir aracın toplam aerodinamik direncinin yaklaşık yüzde 25'ini oluşturuyor. Dolayısıyla jantların hava direncini azaltmak, aracın enerji tüketimini düşürme ve menzilini artırma potansiyeli taşıyor. Akla ilk elektrikli otomobiller gelse de bu kazanım, içten yanmalı motorlu araçların yakıt tüketimine de katkı sağlayabilir.

    Ancak jantların sürekli kapalı kalması fren sisteminin soğutulmasını zorlaştırıyor. Özellikle şehir içi trafikte sık fren yapılan durumlarda veya uzun bir yokuş aşağı inişte frenler ciddi miktarda ısı üretebiliyor. Bu nedenle kanatçıkların gerektiğinde açılması, fren disklerine ve diğer bileşenlere daha fazla hava ulaşmasını sağlayabilir. Otoyol sürüşlerinde ise frenler genellikle daha az kullanıldığı için sürekli yüksek soğutma ihtiyacı oluşmuyor. Bu koşullarda jant açıklıklarının kapatılması, aerodinamik verimlilik açısından avantaj sağlayabilir.

    Hyundai henüz sistemin hangi hızda devreye gireceğini veya hava direncini ne kadar azaltacağını açıklamış değil. Ayrıca teknolojinin seri üretim araçlarda kullanılıp kullanılmayacağı da belirsiz.

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