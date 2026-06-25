Hyundai'den yeni teknoloji: Kabindeki virüsleri yok ediyor

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Tam Boyutta Gör Hyundai, otomobillerde hijyen konusunda yeni bir dönemin kapısını aralayabilecek teknolojisini tanıttı. Daha önce bazı modellerinde telefon ve kişisel eşyaları dezenfekte eden UV-C bölmeler sunan şirket, şimdi bu teknolojiyi tüm araç kabinine taşımayı hedefliyor.

Hyundai ve Kia mühendisleri tarafından geliştirilen yeni sistem, "Plasma Care UVC" adıyla anılıyor. Araç tavanına yerleştirilen özel Far-UVC ışıkları sayesinde kabin havasındaki virüs ve bakterilerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanıyor.

Sistemde kullanılan Far-UVC ışıkları, geleneksel UV-C sistemlerinden farklı çalışıyor. 200 ila 230 nanometre dalga boyunda görev yapan bu ışıklar, insan cildinin yalnızca en dış katmanıyla etkileşime giriyor ve daha derin dokulara nüfuz etmiyor. Buna karşın bakteri ve virüslerin DNA yapısını bozabilecek kadar güçlü olduğu belirtiliyor.

Bu tür teknolojiler uzun süredir hastanelerde kullanılıyor. Ancak Hyundai ve Kia, sistemi otomobillere uyarlayabilmek için titreşim, sıcaklık değişimleri ve zorlu sürüş koşullarına dayanıklı hale getirmek zorunda kaldı. Ayrıca sistemin düşük enerji tüketimiyle çalışması da hedeflendi.

Başarı oranı oldukça yüksek

Tam Boyutta Gör Şirketin paylaştığı test sonuçlarına göre Plasma Care UVC, havada bulunan virüslerin yüzde 96,8'ini 30 dakika içinde etkisiz hale getirebiliyor. Zatürreye neden olabilen bakteriler üzerinde yapılan testlerde ise sistemin 30 saniyede yüzde 99,9, 60 saniyede ise yüzde 100 başarı sağladığı ifade ediliyor.

Ayrıca gerçekleştirilen farklı bir testte, E. coli bakterilerinin yüzde 99,9'unun 40 dakikalık maruziyet sonrasında yok edildiği açıklandı.

Hyundai, teknolojinin özellikle yeni nesil amaç odaklı araçlarda (PBV) önemli avantajlar sağlayacağını düşünüyor. Bunlar arasında Kia PV5, okul servisleri ve meyve-sebze gibi ürünlerin taşındığı ticari araçlar yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Sistem yalnızca mikropları ortadan kaldırmakla kalmıyor. Kötü kokuların oluşmasına neden olan bazı bileşenleri de parçalayarak kabin içerisindeki havanın daha temiz ve ferah kalmasına yardımcı oluyor.

Hyundai ve Kia Kıdemli Araştırma Mühendisi Han Joo Jang, geliştirdikleri teknolojinin kapalı bölmelerle sınırlı geleneksel dezenfeksiyon yöntemlerinin ötesine geçtiğini belirterek, sistemin gelecekte otonom araçlar ve yeni mobilite çözümlerinde önemli bir hijyen standardı oluşturabileceğini söyledi.

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