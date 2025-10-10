Hyundai'den eğitim, sağlık ve hukuk çalışanlarına özel kampanya

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Hyundai Motor Türkiye, Ekim ayı boyunca sağlık çalışanları, hakim, savcı, avukat ve öğretmenlere özel bir satış desteği uygulaması gerçekleştiriyor. Uygulama, sadece TUCSON 1.6 CRDI Elite 4X2 DCT ve TUCSON 1.6 CRDI Elite Plus 4X4 modellerinde geçerli olup, hak sahiplerine yüzde 2 oranında özel indirim sunuluyor. Her kullanıcı sadece 1 araç için bu fırsattan yararlanabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet ve özel okullarda aktif görev yapan öğretmenler ile üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışan akademisyenler de kampanyadan faydalanabilecek. Başvuru sırasında öğretmen/akademisyen kimliği ve kurumdan alınmış resmi yazının sunulması yeterli.

Doktorlar, diş hekimleri, hemşireler, eczacılar ve veterinerler gibi aktif sağlık çalışanları da kampanyadan yararlanabilecek. Başvuru için kurum kimlik kartı ile birlikte resmi görev yazısı veya özel muayenehanesi olanlar için vergi levhası talep edilecek.

Avukat, hakim, savcı, hukuk müşaviri, hukuk fakültesi öğretim üyesi gibi hukuk çalışanları ise adalet bakanlığına bağlı şekilde aktif çalıştığını ibraz ettiğinde kampanyadan faydalanabilecek.

Özel müşteri desteğine ek olarak i10, i20 ve BAYON gibi yerli modeller de ise 98 bin TL'ye varan nakit indirim kampanyası bulunuyor. Bu kampanyadan tüm kullanıcılar yararlanabiliyor.

