Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hyundai’den elektrikli araçlarda fiyatları düşürecek hamle: Batarya aboneliği

    Güney Kore'de hayata geçirilen batarya abonelik hizmeti ilk etapta Hyundai Ioniq 5 modellerinin kullanıldığı taksi filolarında test ediliyor. Şirket ayrıca batarya değişim hizmetini de test ediyor.

    Hyundai, Güney Kore elektrikli otomobil pazarında bir ilki denemeye hazırlanıyor. Şirket, batarya abonelik sistemini hayata geçirdi. İlk etapta taksi filolarında test edilen bu sistem, elektrikli araçların en büyük sorunlarından biri olan yüksek satın alma maliyetini düşürmeyi hedefliyor.

    Değer kaybı sorununa da çözüm olabilir

    Yeni sistem kapsamında, aracı satın alan kullanıcı bataryanın sahibi olmuyor. Bunun yerine batarya, finans kuruluşu olan Hyundai Capital tarafından sağlanıyor ve kullanıcılar aylık abonelik ücreti ödüyor. Böylece elektrikli araçların yüksek fiyatının önemli bir kısmını oluşturan batarya maliyeti ortadan kaldırılıyor.

    Bu model aynı zamanda ikinci el değer kaybı sorununa da çözüm sunabilir. Bilindiği gibi elektrikli araçlarda batarya performansı zamanla düşüyor ve bu durum araçların yeniden satış fiyatını ciddi şekilde etkiliyor. Yeni sistemde ise batarya ayrı bir şekilde değerlendirildiği için kullanıcılar bu riskten korunmuş oluyor.

    Pilot uygulama kapsamında, Hyundai Ioniq 5 modeliyle hizmet veren beş taksi aktif olarak kullanılıyor. Yoğun kullanım nedeniyle batarya yıpranmasının daha hızlı gerçekleştiği taksiler, bu sistemin test edilmesi için ideal bir zemin oluşturuyor. Batarya ömrünü tamamladığında ise kullanıcılar, Hyundai Capital’e ait yeni bir batarya ile değişim yapabiliyor.

    Bu sisteme özel düzenleme yapıldı

    Bu modelin hayata geçebilmesi için Güney Kore’de önemli bir düzenleme değişikliğine de gidildi. Resmi olarak onaylanan özel düzenleme sayesinde ilk kez bir elektrikli aracın gövdesi ve bataryası ayrı sahipler üzerine kayıt edilebiliyor. Daha önce bu durum yasal olarak mümkün değildi.

    Hyundai, bu pilot proje ile sadece maliyet avantajını değil, aynı zamanda gerçek kullanım koşullarında batarya ömrünü, araç dayanıklılığını ve sürdürülebilir bir iş modelini de analiz etmeyi hedefliyor. Şirket yetkilileri, elde edilecek sonuçlara göre bu sistemi bireysel kullanıcılara da açmayı planlıyor.

    Öte yandan Hyundai, şarja alternatif olarak batarya değiştirme teknolojisini de test ediyor. Şirket bünyesinden çıkan girişim Pit In kapsamında hayata geçirilen bu sistem sayesinde boş batarya 10 dakika içinde dolu bir batarya ile değiştirilebiliyor. Güney Kore’nin Anyang bölgesinde yürütülen testlerde şu anda yaklaşık 30 taksi aktif olarak bu sistemi kullanıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1.5 blue dci nedir yakıt depo kapağı açılmıyor pdf üzerinde soru çözme programı gta san andreas online rektefiyeden sonra dikkat edilmesi gerekenler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 12
    Redmi 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum