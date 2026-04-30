Hyundai’den elektrikli araçlarda fiyatları düşürecek hamle: Batarya aboneliği

Hyundai, Güney Kore elektrikli otomobil pazarında bir ilki denemeye hazırlanıyor. Şirket, batarya abonelik sistemini hayata geçirdi. İlk etapta taksi filolarında test edilen bu sistem, elektrikli araçların en büyük sorunlarından biri olan yüksek satın alma maliyetini düşürmeyi hedefliyor.
Değer kaybı sorununa da çözüm olabilir
Bu model aynı zamanda ikinci el değer kaybı sorununa da çözüm sunabilir. Bilindiği gibi elektrikli araçlarda batarya performansı zamanla düşüyor ve bu durum araçların yeniden satış fiyatını ciddi şekilde etkiliyor. Yeni sistemde ise batarya ayrı bir şekilde değerlendirildiği için kullanıcılar bu riskten korunmuş oluyor.
Pilot uygulama kapsamında, Hyundai Ioniq 5 modeliyle hizmet veren beş taksi aktif olarak kullanılıyor. Yoğun kullanım nedeniyle batarya yıpranmasının daha hızlı gerçekleştiği taksiler, bu sistemin test edilmesi için ideal bir zemin oluşturuyor. Batarya ömrünü tamamladığında ise kullanıcılar, Hyundai Capital’e ait yeni bir batarya ile değişim yapabiliyor.
Bu sisteme özel düzenleme yapıldı
Hyundai, bu pilot proje ile sadece maliyet avantajını değil, aynı zamanda gerçek kullanım koşullarında batarya ömrünü, araç dayanıklılığını ve sürdürülebilir bir iş modelini de analiz etmeyi hedefliyor. Şirket yetkilileri, elde edilecek sonuçlara göre bu sistemi bireysel kullanıcılara da açmayı planlıyor.
Öte yandan Hyundai, şarja alternatif olarak batarya değiştirme teknolojisini de test ediyor. Şirket bünyesinden çıkan girişim Pit In kapsamında hayata geçirilen bu sistem sayesinde boş batarya 10 dakika içinde dolu bir batarya ile değiştirilebiliyor. Güney Kore'nin Anyang bölgesinde yürütülen testlerde şu anda yaklaşık 30 taksi aktif olarak bu sistemi kullanıyor.
