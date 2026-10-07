Hyundai'den elektrikli ticari hamlesi: Yeni STARIA Cargo tanıtıldı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Hyundai Motor Avrupa, elektrikli araç verimliliğini profesyonel taşımacılık ihtiyaçlarıyla buluşturan tamamen elektrikli hafif ticari modeli STARIA Cargo'yu duyurdu. 12 Ekim 2026 tarihinde Paris Otomobil Fuarı’nın basın gününde sergilenecek olan model; 800 voltluk şarj mimarisi, 450 km’ye varan menzili ve yüksek yük kapasitesiyle segmentine yeni standartlar getirmeyi hedefliyor.

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STARIA Cargo, 84 kWh kapasiteli lityum iyon bataryası sayesinde WLTP standartlarına göre 450 km'ye varan tamamen elektrikli menzil sunuyor. Aracın öne çıkan en büyük teknik avantajlarından biri olan 800 voltluk elektrik mimarisi, uygun DC ultra hızlı şarj noktalarında bataryanın %10'dan yüzde 80 seviyesine yalnızca 20 dakikada ulaşmasını sağlıyor. Model ayrıca gece şarjı ve tesis içi kullanım için 11 kW araç içi AC şarj ünitesiyle destekleniyor.

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Üç euro palet kapasitesi ve 1.040 kg taşıma gücü

Lojistik ve günlük ticari operasyonların gereksinimleri doğrultusunda geliştirilen STARIA Cargo, N1 tip onayına sahip üç koltuklu bir panelvan düzeniyle geliyor. 1.040 kg azami yük taşıma kapasitesi sunan araç, teknik olarak 2.000 kg'a kadar frenli römork çekebiliyor.

5.462 m³ yük hacmine sahip araç 2.500 mm uzunluk, 1.640 mm genişlik ve 1.436 mm yükseklik değerleriyle üç adet Euro paleti rahatlıkla taşıyabiliyor. 573 mm'lik düşük yükleme yüksekliği, 870 mm genişliğindeki çift taraflı sürgülü kapılar ve geniş açılan arka kapılar yükleme ve boşaltmayı kolaylaştırıyor.

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218 PS güç ve Bağlantılı Özellikler

Önden çekişli altyapıya sahip STARIA Cargo, 160 kW (218 PS) güç ve 350 Nm tork üreten elektrik motorundan besleniyor. Maksimum hızı 184 km/s olan model, binek versiyonundan türetilen süspansiyon ve mimarisi sayesinde ağır yük altında dahi otomobil benzeri konforlu bir sürüş deneyimi vaat ediyor.

STARIA Cargo, 12.3 inç dokunmatik ekran ve dijital gösterge panelini içeren Hyundai'nin Bağlantılı Araç Navigasyon Kokpiti (ccNC) ile donatılıyor. Sistem, araç işlevlerine erişimi kolaylaştırıyor.

Bağlantılı teknolojiler sayesinde araç uzaktan yönetilebiliyor, şarj durumu takip edilebiliyor ve iklimlendirme kontrol edilebiliyor. 3.5 kW kapasiteli V2L sistemi ise harici elektrikli cihazların araçtan çalıştırılmasına imkan tanıyor. Enerji, hem araç dışında hem de yük alanındaki iç priz üzerinden kullanılabiliyor.

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2026'nın ikinci yarısında satışa sunulacak

Toplam 5.253 mm uzunluğa ve 3.273 mm aks mesafesine sahip olan STARIA Cargo, pazara bağlı olarak 2026 yılının ikinci yarısında satışa çıkarılacak. Hyundai, profesyonel kullanıcılara destek sağlamak amacıyla araçla birlikte üç yıllık garanti paketi de sunacak.

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Hyundai'den elektrikli ticari hamlesi:Yeni STARIA Cargo tanıtıldı

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