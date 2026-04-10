Hyundai'den Ioniq serisine iki yeni konsept: Venus ve Earth

Tam Boyutta Gör Hyundai, elektrikli otomobil serisi Ioniq ile Çin pazarında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Batı pazarlarında Ioniq 5, Ioniq 6 ve Ioniq 9 modelleriyle dikkat çeken seri, Çin’e girişini mevcut modellerle değil, tamamen yeni ve iddialı konseptlerle yapıyor.

Çin’de düzenlenecek fuar öncesinde tanıtılan iki konsept model, markanın bu pazara ne kadar ciddi hazırlandığını net şekilde ortaya koyuyor. Hyundai’nin yeni stratejisine göre Çin’de satışa sunulacak tüm Ioniq modelleri artık gezegen isimleri taşıyacak. Bu kapsamda tanıtılan ilk iki konsept “Venus” ve “Earth” olarak adlandırılıyor.

Tam Boyutta Gör Venus, markanın alışılmış tasarım çizgisinin dışına çıkan, oldukça iddialı bir sedan olarak öne çıkıyor. Altın rengi gövdesiyle sergilenen araç, aerodinamik yapısı, agresif ön tasarımı, ince LED farları ve geniş ızgara detayıyla dikkat çekiyor. İç mekânda ise altın tonlu detaylar, geniş panoramik ekran ve yolcuya özel multimedya deneyimi sunan yapı, Çin’de üretilen Hyundai Elexio modelini hatırlatıyor. Bu tasarımın ne kadarının seri üretime taşınacağı ise şimdilik merak konusu.

Earth isimli SUV konsepti ise çok daha radikal bir yaklaşım sergiliyor. Cesur ön yüzü ve kaslı hatlarıyla dikkat çeken model, Hyundai’nin “Aurora Shield” olarak adlandırdığı özel bir renk ile sunuluyor. Geriye doğru açılan arka kapılara sahip konseptin iç mekanında ise tablet benzeri merkezi ekran ve hava modülleriyle desteklenen özel koltuklar, geleceğin mobilite anlayışına göz kırpıyor.

Tam Boyutta Gör Hyundai cephesi, Ioniq markasının Çin’de yalnızca bir otomobil serisi olmayacağını, aynı zamanda kapsamlı bir mobilite ekosistemine dönüşeceğini vurguluyor. Pekin Hyundai Başkanı Li Fenggang, bu iki konseptin markanın Çin pazarına olan bağlılığının güçlü bir göstergesi olduğunu belirterek, yakın gelecekte akıllı sürüş ve akıllı kabin deneyimini bir araya getiren seri üretim modellerin tanıtılacağını açıkladı.

Henüz net bir lansman tarihi paylaşılmamış olsa da, Hyundai’nin Çin’e özel Ioniq modellerinin çok uzak olmayan bir gelecekte yollara çıkması bekleniyor.

Hyundai'den Ioniq serisine iki yeni konsept: Venus ve Earth

