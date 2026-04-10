Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hyundai'den Ioniq serisine iki yeni konsept: Venus ve Earth

    Hyundai, elektrikli Ioniq serisini Çin’e özel Venus ve Earth konseptleriyle tanıttı. Gezegen isimli yeni strateji, markanın elektrikli mobilite vizyonunda radikal bir dönüşümün sinyalini veriyor.

    Hyundai, elektrikli otomobil serisi Ioniq ile Çin pazarında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Batı pazarlarında Ioniq 5, Ioniq 6 ve Ioniq 9 modelleriyle dikkat çeken seri, Çin’e girişini mevcut modellerle değil, tamamen yeni ve iddialı konseptlerle yapıyor.

    Çin’de düzenlenecek fuar öncesinde tanıtılan iki konsept model, markanın bu pazara ne kadar ciddi hazırlandığını net şekilde ortaya koyuyor. Hyundai’nin yeni stratejisine göre Çin’de satışa sunulacak tüm Ioniq modelleri artık gezegen isimleri taşıyacak. Bu kapsamda tanıtılan ilk iki konsept “Venus” ve “Earth” olarak adlandırılıyor.

    Venus, markanın alışılmış tasarım çizgisinin dışına çıkan, oldukça iddialı bir sedan olarak öne çıkıyor. Altın rengi gövdesiyle sergilenen araç, aerodinamik yapısı, agresif ön tasarımı, ince LED farları ve geniş ızgara detayıyla dikkat çekiyor. İç mekânda ise altın tonlu detaylar, geniş panoramik ekran ve yolcuya özel multimedya deneyimi sunan yapı, Çin’de üretilen Hyundai Elexio modelini hatırlatıyor. Bu tasarımın ne kadarının seri üretime taşınacağı ise şimdilik merak konusu.

    Earth isimli SUV konsepti ise çok daha radikal bir yaklaşım sergiliyor. Cesur ön yüzü ve kaslı hatlarıyla dikkat çeken model, Hyundai’nin “Aurora Shield” olarak adlandırdığı özel bir renk ile sunuluyor. Geriye doğru açılan arka kapılara sahip konseptin iç mekanında ise tablet benzeri merkezi ekran ve hava modülleriyle desteklenen özel koltuklar, geleceğin mobilite anlayışına göz kırpıyor.

    Hyundai cephesi, Ioniq markasının Çin’de yalnızca bir otomobil serisi olmayacağını, aynı zamanda kapsamlı bir mobilite ekosistemine dönüşeceğini vurguluyor. Pekin Hyundai Başkanı Li Fenggang, bu iki konseptin markanın Çin pazarına olan bağlılığının güçlü bir göstergesi olduğunu belirterek, yakın gelecekte akıllı sürüş ve akıllı kabin deneyimini bir araya getiren seri üretim modellerin tanıtılacağını açıkladı.

    Henüz net bir lansman tarihi paylaşılmamış olsa da, Hyundai’nin Çin’e özel Ioniq modellerinin çok uzak olmayan bir gelecekte yollara çıkması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Profil resmi
    emrahmt 14 saat önce

    [resim]

    G
    genconline 4 gün önce

    .

    D
    Dr.Perga 6 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 6 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    13 cm hoparlör en çok tutulan otomatik vites arabalar fiat punto 1.3 multijet alınır mı philips tv ekran yansıtma oblivion türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A36 5G
    Samsung Galaxy A36 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Hp 250R G9
    Hp 250R G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum