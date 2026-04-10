Hyundai'den Ioniq serisine iki yeni konsept: Venus ve Earth
Hyundai, elektrikli Ioniq serisini Çin’e özel Venus ve Earth konseptleriyle tanıttı. Gezegen isimli yeni strateji, markanın elektrikli mobilite vizyonunda radikal bir dönüşümün sinyalini veriyor.
Çin’de düzenlenecek fuar öncesinde tanıtılan iki konsept model, markanın bu pazara ne kadar ciddi hazırlandığını net şekilde ortaya koyuyor. Hyundai’nin yeni stratejisine göre Çin’de satışa sunulacak tüm Ioniq modelleri artık gezegen isimleri taşıyacak. Bu kapsamda tanıtılan ilk iki konsept “Venus” ve “Earth” olarak adlandırılıyor.
Earth isimli SUV konsepti ise çok daha radikal bir yaklaşım sergiliyor. Cesur ön yüzü ve kaslı hatlarıyla dikkat çeken model, Hyundai’nin “Aurora Shield” olarak adlandırdığı özel bir renk ile sunuluyor. Geriye doğru açılan arka kapılara sahip konseptin iç mekanında ise tablet benzeri merkezi ekran ve hava modülleriyle desteklenen özel koltuklar, geleceğin mobilite anlayışına göz kırpıyor.
Henüz net bir lansman tarihi paylaşılmamış olsa da, Hyundai’nin Çin’e özel Ioniq modellerinin çok uzak olmayan bir gelecekte yollara çıkması bekleniyor.
[resim]
.
Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen
biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz