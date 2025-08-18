Giriş
    Hyundai'den katı hal bataryalar için yeni patent

    Hyundai, sülfür bazlı katı hal bataryalarda bakırın kullanılmasını sağlayan yeni bir patent başvurusuyla maliyeti düşürüp performansı artırmayı hedefliyor.       

    Hyundai'den katı hal bataryalar için yeni patent Tam Boyutta Gör
    Hyundai, elektrikli araçlar için geliştirilen katı hal bataryalarda önemli bir adım atıyor. ABD’de yayımlanan yeni bir patent başvurusuna göre şirket, batarya hücrelerinde bakır kullanılmasını sağlayan bir yöntem geliştirdi.

    Daha önce sülfür bazlı bataryalarda bakır kullanılmıyordu çünkü sülfür, bakırı aşındırıyordu. Üreticiler bunun yerine nikel veya paslanmaz çelik kullanmak zorundaydı. Söz konusu patent, bakır anotun üzerine özel bir koruyucu kaplama uygulanmasını öngörüyor. Bu kaplama sayesinde bakır, batarya içinde uzun süre dayanabiliyor ve şarj-deşarj döngüleri boyunca performansını koruyabiliyor.

    Katmanlı yapı (bakır toplayıcı, koruyucu kaplama, anot, sülfür elektrolit, katot ve terminal) bakırın sülfürle temas ettiğinde bozulmasını önlüyor. Böylece batarya, hem yüksek iletkenliğe sahip bakırı kullanabiliyor hem de daha uygun maliyetle üretiliyor.

    Patentte ayrıca, bir tampon katmanından bahsediliyor. Bu katman karbon tabakasından ve dikey hizalanmış karbon nanotüpler gibi özel karbon malzemelerden oluşuyor ve içine gümüş, altın veya alüminyum gibi lityum dostu metal parçacıklar eklenebiliyor. Tampon katman, anotun kenarlarında lityum birikmesini önleyerek şarj-deşarj işlemlerinin daha düzenli olmasını sağlıyor.

    Geleneksel lityum-iyon bataryalar zaten bakır akım toplayıcı kullanıyor ancak katı hal bataryalarda daha pahalı ve daha az iletken malzemeler kullanmak gerekiyordu. Hyundai’nin geliştirdiği teknoloji başarılı olursa, katı hal bataryalarda bakır tekrar kullanılabilecek ve bu da maliyeti düşürürken verimliliği artıracak.

    Katı hal bataryalar, elektrikli araçlar için gelecek vadeden bir teknoloji olarak görülüyor. Sıvı elektrolit yerine katı malzeme kullanıldığı için daha yüksek enerji yoğunluğu, daha hızlı şarj ve daha güvenli kullanım sağlıyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 3 gün önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

