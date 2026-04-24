    Hyundai'den Lamborghini esintili yeni elektrikli sedan: Ioniq V tanıtıldı

    Hyundai, Pekin Otomobil Fuarı'nda 1970'lerin keskin hatlı spor arabalarını andıran yeni bir elektrikli otomobil tanıttı. Ioniq V isimli elektrikli sedan markanın yeni vizyonunu gözler önüne seriyor.

    Hyundai, elektrikli otomobil dünyasında ses getirecek Ioniq V isimli yeni modelini Pekin Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkardı. Çin pazarı için üretilecek bu D-segmenti büyük elektrikli sedan, alışılmışın dışındaki "kama" formlu tasarımıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
    Hyundai Ioniq Venus konseptinin seri üretim versiyonu olarak karşımıza çıkan Ioniq V, tasarım diliyle otomobil tarihinin efsanelerine selam gönderiyor. Aracın keskin ve köşeli hatları Lamborghini Countach ve Lancia Stratos gibi 70'li yılların ikonik modellerini anımsatan bir yapıda. Oldukça eğimli bir ön cama sahip olan araç, ince tasarımlı LED farlarıyla modern ve retro estetiği bir araya getiriyor.

    Boyutlar ve fütüristik iç mekan

    Ioniq V boyutlarıyla da hayli iddialı. 4.900 mm uzunluğa, 1.890 mm genişliğe ve 1.470 mm yüksekliğe sahip olan araç 2.900 mm'lik aks mesafesiyle ferah bir yaşam alanı vadediyor. Elektrikli sedanın iç mekanı da dış tasarımı kadar sıra dışı detaylarla dizayn edilmiş.

    Kokpitte neredeyse hiç fiziksel tuş bulunmazken, sürücüyü 27 inçlik devasa bir 4K ekran karşılıyor. Dijital gösterge panelinin oldukça yüksek ve ince yapıda konumlandırıldığı araçta, ayrıca bir baş üstü ekran (head-up display) sistemi de mevcut. Ön koltuklar ise iki seviyeli yüksek bir konsolla birbirinden ayrılıyor.

    Batarya ve menzil

    Otomobilin teknik özellikleri henüz tam olarak açıklanmadı. Ancak Ioniq V'in CATL tarafından üretilen batarya ile donatılacağı ve tek bir şarjla en az 600 kilometre menzil sunacağı belirtildi. Çin'de üretilecek ilk Ioniq modeli olma özelliğini taşıyan bu elektrikli sedan Hyundai'nin elektrikli araç pazarındaki rekabetçi hamlelerinin en yenisi olarak karşımıza çıkıyor.

