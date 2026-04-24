Hyundai'den Lamborghini esintili yeni elektrikli sedan: Ioniq V tanıtıldı

Boyutlar ve fütüristik iç mekan
Ioniq V boyutlarıyla da hayli iddialı. 4.900 mm uzunluğa, 1.890 mm genişliğe ve 1.470 mm yüksekliğe sahip olan araç 2.900 mm'lik aks mesafesiyle ferah bir yaşam alanı vadediyor. Elektrikli sedanın iç mekanı da dış tasarımı kadar sıra dışı detaylarla dizayn edilmiş.
Batarya ve menzil
Otomobilin teknik özellikleri henüz tam olarak açıklanmadı. Ancak Ioniq V'in CATL tarafından üretilen batarya ile donatılacağı ve tek bir şarjla en az 600 kilometre menzil sunacağı belirtildi. Çin'de üretilecek ilk Ioniq modeli olma özelliğini taşıyan bu elektrikli sedan Hyundai'nin elektrikli araç pazarındaki rekabetçi hamlelerinin en yenisi olarak karşımıza çıkıyor.
