Hyundai'den tartışılan hamle: Gösterge paneli için ekstra ücret

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Tam Boyutta Gör Hyundai, Güney Kore’de yeni Grandeur ile başlattığı, ardından Ioniq 3, Elantra (Avante) ve Tucson modellerine taşıdığı yeni nesil kabin mimarisiyle dikkat çekiyor. Tesla’dan esinlenilen Pleos Connect bilgi-eğlence sistemini merkeze alan marka, ne yazık ki maliyet kısma operasyonunda oldukça tartışmalı bir karara imza attı.

Güney Kore'de yeni satışa sunulan 2027 Hyundai Elantra ve küresel pazara sunulan elektrikli Ioniq 3'ün giriş seviye donanım paketlerinde, direkt sürücünün karşısında yer alan dijital gösterge panelinin tamamen kaldırıldığı ortaya çıktı.

Ekstra para gerekiyor

Tam Boyutta Gör Mevcut nesil modellerinin neredeyse tamamında dijital kadranı standart olarak sunan Hyundai'nin bu hamlesi, pazar şartlarına göre kısıtlamalar içeriyor.

Güney Kore pazarında yeni Elantra'nın giriş paketinde sürücü ekranı bulunmuyor. Sürücülerin hız ve menzil bilgilerini görmesini sağlayan 9.9 inçlik ince gösterge panelini araca eklemek için 350.000 won (yaklaşık 255 dolar) ekstra ödeme yapması gerekiyor.

Elektrikli Ioniq 3'ün baz versiyonunda ise sürücü ekranı opsiyon listesinde dahi yer almıyor. Tıpkı Tesla Model 3 ve Model Y'de olduğu gibi sürücüler hız, kalan menzil ve tabela okuma gibi tüm kritik bilgileri yalnızca ortadaki devasa multimedya ekranından takip etmek zorunda kalıyor. Modelde Head-Up Display de sunulmuyor.

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İngiltere'de 22.245 sterlinlik giriş seviyesi "Advanced" paket ekransız gelirken, ekranlı versiyon için en az 25.595 sterlinlik "Premium" pakete geçmek gerekiyor.

Tam Boyutta Gör Otomotiv üreticileri için tek bir cam panel ve yazılım entegrasyonu; fiziksel kadranlar, kablolar, çerçeveler ve düğmeler üretmekten çok daha ucuza mal oluyor. Kullanıcıların tablet tarzı, OTA güncellenebilir arayüz taleplerini arkasına alan üreticiler bu dönüşümü hızlandırsa da güvenlik ve kullanışlılık tarafında soru işaretleri yaratıyor.

Sürüş esnasında hız ve güvenlik uyarılarını kontrol etmek için sürekli kafayı orta ekrana çevirmek zorunda kalmak ciddi bir ergonomi sorunu teşkil ediyor. Hyundai’nin Pleos Connect sistemine sahip yeni modellerinin Türkiye pazarına girerken standart olarak bu ekranla gelip gelmeyeceği ise merak konusu.

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Hyundai'den tartışılan hamle: Gösterge paneli için ekstra ücret

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