Hyundai'den 160 kW'lık yeni elektrikli güç aktarma sistemi

Hyundai Mobis, bu genişleme ile birlikte artık yalnızca premium ya da büyük araçlara değil, küçük sınıftan üst segmente kadar tüm elektrikli araçlara çözüm sunmayı hedefliyor. Şirketin elektrikli güç aktarma sistemleri; motor, inverter ve redüksiyon dişlilerinden oluşan entegre bir yapı üzerine kurulu.
Yeni stratejiyle birlikte Hyundai Mobis, sadece Hyundai Grubu markalarına değil, Mercedes-Benz ve Stellantis gibi global üreticilere de tedarik sağlayan bir yapıya dönüşüyor. Şirket halihazırda farklı küresel müşteriler için batarya sistemleri siparişleri aldığını da doğruluyor.
Modüler yapı ile daha hafif ve verimli sistemler
120 kW ile hedef, ucuz elektrikli araçlar
Hyundai Mobis’in geliştirmekte olduğu 120 kW’lık yeni sistem ise özellikle kompakt sınıf ve gelişmekte olan pazarlar için tasarlanıyor. Daha düşük ağırlık, daha küçük hacim ve maliyet avantajı bu segmentin ana odağı olacak. Bu hamle, elektrikli araçların daha geniş kitlelere ulaşması açısından kritik bir adım olarak görülüyor.
Şirket yalnızca elektrikli güç sistemlerine değil, aynı zamanda elektronik, yarı iletken ve robotik alanlara da yoğunlaşıyor. 2033 yılına kadar gelirinin yaklaşık yüzde 40'ını Hyundai dışı müşterilerden elde etmeyi hedefliyor. Hyundai Mobis ayrıca İspanya'da Volkswagen Grubu için batarya sistemleri üretecek bir tesis kuruyor. Bu da şirketin Avrupa otomotiv ekosistemindeki rolünü güçlendiriyor.