Hyundai'den 160 kW'lık yeni elektrikli güç aktarma sistemi

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli araç pazarında tedarik eden değil üreten olmak fazlasıyla önemli. Hyundai Motor Group çatısı altındaki Hyundai Mobis de bu bilinçle yola çıkarak yeni elektrik motorları geliştirmeye devam ediyor. Şirket, mevcut 250 kW elektrikli sürüş sistemine ek olarak daha verimli 160 kW’lık yeni bir çözüm geliştirdiğini duyurdu. Ayrıca kompakt segmentler için 120 kW’lık versiyonun da yakında ürün gamına ekleneceği açıklandı.

Hyundai Mobis, bu genişleme ile birlikte artık yalnızca premium ya da büyük araçlara değil, küçük sınıftan üst segmente kadar tüm elektrikli araçlara çözüm sunmayı hedefliyor. Şirketin elektrikli güç aktarma sistemleri; motor, inverter ve redüksiyon dişlilerinden oluşan entegre bir yapı üzerine kurulu.

Bu otomobilin aylık kiralama ücreti sadece 49 euro 4 sa. önce eklendi

Yeni stratejiyle birlikte Hyundai Mobis, sadece Hyundai Grubu markalarına değil, Mercedes-Benz ve Stellantis gibi global üreticilere de tedarik sağlayan bir yapıya dönüşüyor. Şirket halihazırda farklı küresel müşteriler için batarya sistemleri siparişleri aldığını da doğruluyor.

Modüler yapı ile daha hafif ve verimli sistemler

Yeni 160 kW’lık elektrikli motor sistemi, performans odaklı önemli iyileştirmeler içeriyor. Şirket verilerine göre güç yoğunluğu yaklaşık yüzde 16, sistem hacmi ise yaklaşık yüzde 20 oranında azaltıldı. Bu gelişme, tamamen modüler tasarım yaklaşımı sayesinde elde edildi. Stator, inverter ve güç modülü gibi temel bileşenlerin standartlaştırılması, farklı araç platformlarına uyumlu daha esnek bir yapı oluşturdu.

120 kW ile hedef, ucuz elektrikli araçlar

Hyundai Mobis’in geliştirmekte olduğu 120 kW’lık yeni sistem ise özellikle kompakt sınıf ve gelişmekte olan pazarlar için tasarlanıyor. Daha düşük ağırlık, daha küçük hacim ve maliyet avantajı bu segmentin ana odağı olacak. Bu hamle, elektrikli araçların daha geniş kitlelere ulaşması açısından kritik bir adım olarak görülüyor.

Şirket yalnızca elektrikli güç sistemlerine değil, aynı zamanda elektronik, yarı iletken ve robotik alanlara da yoğunlaşıyor. 2033 yılına kadar gelirinin yaklaşık yüzde 40’ını Hyundai dışı müşterilerden elde etmeyi hedefliyor. Hyundai Mobis ayrıca İspanya’da Volkswagen Grubu için batarya sistemleri üretecek bir tesis kuruyor. Bu da şirketin Avrupa otomotiv ekosistemindeki rolünü güçlendiriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Hyundai’den ucuz elektrikli araçlar için yeni güç aktarma sistemi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: