Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hyundai'den 160 kW'lık yeni elektrikli güç aktarma sistemi

    Hyundai Mobis, yalnızca bir parça üreticisi olmaktan çıkarak, elektrikli mobilite ve yazılım tabanlı araç mimarilerinde küresel bir sistem sağlayıcıya dönüşme yolunda ilerliyor.

    Hyundai’den ucuz elektrikli araçlar için yeni güç aktarma sistemi Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç pazarında tedarik eden değil üreten olmak fazlasıyla önemli. Hyundai Motor Group çatısı altındaki Hyundai Mobis de bu bilinçle yola çıkarak yeni elektrik motorları geliştirmeye devam ediyor. Şirket, mevcut 250 kW elektrikli sürüş sistemine ek olarak daha verimli 160 kW’lık yeni bir çözüm geliştirdiğini duyurdu. Ayrıca kompakt segmentler için 120 kW’lık versiyonun da yakında ürün gamına ekleneceği açıklandı.

    Hyundai Mobis, bu genişleme ile birlikte artık yalnızca premium ya da büyük araçlara değil, küçük sınıftan üst segmente kadar tüm elektrikli araçlara çözüm sunmayı hedefliyor. Şirketin elektrikli güç aktarma sistemleri; motor, inverter ve redüksiyon dişlilerinden oluşan entegre bir yapı üzerine kurulu.

    Yeni stratejiyle birlikte Hyundai Mobis, sadece Hyundai Grubu markalarına değil, Mercedes-Benz ve Stellantis gibi global üreticilere de tedarik sağlayan bir yapıya dönüşüyor. Şirket halihazırda farklı küresel müşteriler için batarya sistemleri siparişleri aldığını da doğruluyor.

    Modüler yapı ile daha hafif ve verimli sistemler

    Hyundai’den ucuz elektrikli araçlar için yeni güç aktarma sistemi
    Yeni 160 kW’lık elektrikli motor sistemi, performans odaklı önemli iyileştirmeler içeriyor. Şirket verilerine göre güç yoğunluğu yaklaşık yüzde 16, sistem hacmi ise yaklaşık yüzde 20 oranında azaltıldı. Bu gelişme, tamamen modüler tasarım yaklaşımı sayesinde elde edildi. Stator, inverter ve güç modülü gibi temel bileşenlerin standartlaştırılması, farklı araç platformlarına uyumlu daha esnek bir yapı oluşturdu.

    120 kW ile hedef, ucuz elektrikli araçlar

    Hyundai Mobis’in geliştirmekte olduğu 120 kW’lık yeni sistem ise özellikle kompakt sınıf ve gelişmekte olan pazarlar için tasarlanıyor. Daha düşük ağırlık, daha küçük hacim ve maliyet avantajı bu segmentin ana odağı olacak. Bu hamle, elektrikli araçların daha geniş kitlelere ulaşması açısından kritik bir adım olarak görülüyor.

    Şirket yalnızca elektrikli güç sistemlerine değil, aynı zamanda elektronik, yarı iletken ve robotik alanlara da yoğunlaşıyor. 2033 yılına kadar gelirinin yaklaşık yüzde 40’ını Hyundai dışı müşterilerden elde etmeyi hedefliyor. Hyundai Mobis ayrıca İspanya’da Volkswagen Grubu için batarya sistemleri üretecek bir tesis kuruyor. Bu da şirketin Avrupa otomotiv ekosistemindeki rolünü güçlendiriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin insansız sualtı aracı: TENGİZ

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arca savunma çalışan yorumları opel astra f kasa kronik sorunlar kurtlar vadisi neden bitti iskansız ev alınır mı motor yağ basıncı az ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS ROG STRIX G16
    ASUS ROG STRIX G16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum