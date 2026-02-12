Hyundai’den Waymo’ya 50 bin adet IONIQ 5 robotaksi hamlesi

Söz konusu plan kapsamında üretimin, Hyundai’nin ABD Georgia’da bulunan Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) tesisinde yapılması öngörülüyor. Araç başına ortalama 50 bin dolar seviyesinde bir maliyet hesaplandığında, bu tedarik anlaşması otonom araç tarihindeki en büyük tek kalem araç siparişlerinden biri olarak kayıtlara geçebilir. Ancak şirketler tarafından henüz bir doğrulama gelmiş değil.
Ortaklığın temelleri 2024’te atıldı
Hyundai ile Waymo arasındaki iş birliği aslında yeni değil. İki şirket, Ekim 2024’te çok yıllı stratejik bir ortaklık duyurarak Waymo’nun altıncı nesil otonom sürüş sistemi Waymo Driver teknolojisinin Hyundai IONIQ 5’e entegre edileceğini açıklamıştı.
O dönemde Hyundai Motor Kuzey Amerika CEO’su fabrikanın Waymo filosu için “önemli sayıda” araç tahsis etmeye hazır olduğunu belirtmişti. Bugün gelinen noktada bu “önemli sayı”nın 50 bin adet gibi ciddi bir hacme işaret ettiği anlaşılıyor.
IONIQ 5 robotaksi için uygun
Modelin 3.000 mm aks mesafesi ise geniş ve ferah bir iç mekan sunuyor. Özellikle ön koltukta sürücünün bulunmadığı robotaksi konseptinde, arka yaşam alanının konforu ve kabin genişliği yolcu deneyimi açısından belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.
Öte yandan Waymo, hızlı bir büyüme içinde. Şirket kısa süre önce 16 milyar dolarlık yatırım turunu tamamladı ve 126 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Elde edilen kaynakla birlikte Waymo, bu yıl içinde 20’den fazla yeni şehirde hizmet vermeyi planlıyor. Uluslararası genişleme kapsamında Tokyo ve Londra da hedef pazarlar arasında bulunuyor.
Halihazırda Waymo, haftalık 400 binden fazla ücretli otonom yolculuk gerçekleştiriyor. Ancak şirketin aktif filosu yaklaşık 2.500 araçtan oluşuyor ve bu araçların büyük bölümünü artık üretimi sonlandırılmış olan Jaguar I-PACE modeli oluşturuyor.
Bu nedenle şirketin yeni ve ölçeklenebilir araç ortaklıklarına ihtiyacı bulunuyor. Çinli üretici Zeekr tarafından geliştirilen ve "Ojai" (Zeekr RT) adı verilen özel tasarım robotaksi van ile Hyundai IONIQ 5'in, Waymo filosunda birlikte konumlanması bekleniyor. 50 bin adetlik IONIQ anlaşması gerçekleşirse bu araçlar Waymo operasyonlarının omurgası haline gelecek.