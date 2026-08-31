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    Hyundai'den Wrangler ve Bronco'ya dişli rakip: İşte beklenen tasarım

    Hyundai'nin New York Otomobil Fuarı'nda sergilediği merdiven şasili Boulder SUV konseptinin seri üretim patent görselleri ortaya çıktı. Araç; Defender, Wrangler ve Bronco’ya rakip olmaya geliyor.

    Hyundai'den Wrangler ve Bronco'ya dişli rakip: Boulder Tam Boyutta Gör
    Hyundai artık gözünü çok daha ciddi bir offroad ligine dikti. Geçtiğimiz New York Otomobil Fuarı'nda konsept olarak sergilenen ve markanın ilk merdiven şasi mimarisine sahip SUV modeli Boulder, seri üretime geçmeye hazırlanıyor.

    Mayıs ayında Hindistan Patent Ofisi’ne yapılan resmi başvuruyla ortaya çıkan görseller, konsept modelin seri üretime çok yakın bir versiyonunu gözler önüne serdi. 2030'a doğru orta boy pickup modeline de zemin hazırlayacak olan Boulder, safkan bir arazi canavarı olarak konumlanacak.

    Vahşi ve kaslı "Art of Steel" tasarımı

    Evet "Art of Steel" tasarımına sahip yeni Tucson, selefine göre çok daha sert ancak Boulder, Koreli üretici için bu konuda sınırları zorluyor. Düz ve yüksek kaput hattı; ince dikdörtgen LED farlar, dikey gündüz aydınlatmaları ve devasa alt ızgarayla tamamlanıyor. Tampon altında açıkta duran çeki demirleri ve karter koruma plakası yer alıyor.

    Kutu gibi köşeli çamurlukları ve devasa 37 inçlik arazi lastikleriyle dikkat çeken modelde Ford Bronco ve Jeep Wrangler modellerine gönderme yapan eğimli A sütunları göze çarpıyor. Arka tarafta ise dışa monte edilmiş yedek lastik ve aşağı doğru kayarak açılan bagaj camı detayları korunuyor.

    Gelişmiş teknolojik kabin ve Pleos Connect

    Hyundai'den Wrangler ve Bronco'ya dişli rakip: Boulder Tam Boyutta Gör
    Seri üretim kabininin görselleri henüz ortaya çıkmamış olsa da konsept modeldeki geniş yatay ön konsol, sert malzemeler ve fiziksel düğmelerin korunması bekleniyor.

    Araçta konseptteki dörtlü ekran düzeni yerine Pleos Connect altyapısını çalıştıran devasa bir merkezi bilgi-eğlence ekranı yer alacak. Android Automotive tabanlı bu sistem; bağlantılı navigasyon, uygulama mağazası, kablosuz (OTA) güncellemeler ve Gleo AI sesli asistanı bünyesinde barındırıyor.

    ABD üretimi çelikten imal edilen yeni bir merdiven şasi platformu üzerinde yükselecek olan Hyundai Boulder’ın, Kia Tasman ile bazı mekanik bileşenleri paylaşabileceği veya doğrudan Kuzey Amerika odaklı yeni bir mimariye sahip olacağı belirtiliyor.

    Olası motor gamında şu seçenekler öne çıkıyor:

    • 2.5 Litre Turbo Benzinli Hibrit: 330 HP
    • Şarj edilebilir Hibrit (PHEV): 400 HP
    • Tam Elektrikli Versiyonlar: Özellikle Kuzey Amerika pazarı için.
    • 2.2 Litre Turbo Dizel: 207 HP güç üreten ve 8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen bu motor ise küresel pazarlar için değerlendiriliyor.

    Boulder'ın arazi yetenekleri arasında ön ve arka diferansiyel kilitlerine sahip dört tekerlekten çekiş (4WD), kilitli takviye vitesi, bağımsız ön süspansiyon, sabit arka aks ve araca kendi etrafında dönme imkanı tanıyan tank dönüşü fonksiyonu yer alıyor.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 3 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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