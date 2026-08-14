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    İlk yerli elektrikli Hyundai seri üretimde: IONIQ 3 banttan indi!

    Hyundai IONIQ 3'ün seri üretim serüveni başladı. İzmit fabrikasında banttan inen yerli üretim IONIQ 3 ilk etapta yılda 30 bin adet üretilecek. İşte tüm detaylar:

    Hyundai IONIQ 3, İzmit'te seri üretime girdi! Tam Boyutta Gör
    Hyundai Motor Türkiye, İzmit’teki üretim üssünde tamamen elektrikli IONIQ 3 modelinin seri üretimine başladı. Hyundai bu adımla, elektirifikasyon stratejisi ve Avrupa’daki üretim faaliyetleri açısından önemli bir kilometre taşına imza attı. 250 milyon euro yatırımla ilk aşamada yılda 30 bin adet IONIQ 3 üretilmesi planlanıyor. 

    IONIQ 3 seri üretimi için İzmit’teki üretim üssünde geçtiğimiz 2 yılda kapsamlı bir dönüşüm gerçekleşti. Bu dönüşümle yeni nesil elektrikli araç üretimi için gerekli altyapı oluşturulurken; Türkiye’nin bir üretim üssü olma konumunu da güçlendirmesi hedefleniyor. İzmit fabrikasında üretilen araçların yüzde 80'i ihraç edilirken; bu da Hyundai Motor Türkiye'nin hem Türk ekonomisini hem de Hyundai'nin bölgedeki stratejisini ve üretim faaliyetlerini desteklemedeki hayati rolünü vurguluyor.

    Hyundai'nin 1997'den beri faaliyet gösteren ve Güney Kore dışındaki en uzun süreli yurt dışı tesisi olan İzmit fabrikası, yıllık 200 bin araç kapasitesine ve toplamda 3,4 milyon adedin üzerinde üretime sahip. Başta Avrupa olmak üzere 2,6 milyondan fazla araç ihraç eden şirket, Türkiye otomotiv endüstrisine önemli bir katkı sağlıyor.

    Hyundai IONIQ 3, İzmit'te seri üretime girdi! Tam Boyutta Gör
    Yeni Hyundai IONIQ 3 ‘Aero Hatch’ modelinin üretimi fabrika için yeni bir dönemin başlangıcını simgelerken; IONIQ 3’ün yanı sıra yeni nesil Hyundai BAYON ve Hyundai i20 modellerinin üretimine yönelik hazırlıklar da Hyundai Motor Türkiye’nin Türkiye’deki yerli otomotiv tedarik sanayisini destekleme konusundaki kararlığını ortaya koyuyor. 

    Hyundai Motor Türkiye CEO’su Alex Kim, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Türkiye'de IONIQ 3'ü üretmekten gurur duyuyoruz. Dönüşüm sürecimizin bir parçası olarak, fabrikamızın yaklaşık yüzde 50'si modernize edildi ve bu dönüşüm boyunca binden fazla çalışan farklı roller üstlendi. IONIQ 3, Hyundai Motor Company, Hyundai Motor Europe ve Hyundai Motor Türkiye için uzun vadeli bir taahhüdü temsil ediyor. Önümüzdeki yıllarda üretim kapasitemizi daha da artırmak için çeşitli alanlara yatırım yapmaya devam etmeyi hedefliyoruz."

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