Hyundai IONIQ 3'ün Türkiye fiyatı açıklandı: İşte liste
İzmit'te üretilen Hyundai IONIQ 3'ün merakla beklenen Türkiye fiyatı belli oldu. Kompakt elektrikli model, sunduğu menzil ve teknolojilerle Türkiye pazarında iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
Hyundai'nin İzmit'teki fabrikasında üretilen IONIQ 3 Türkiye'de 1.799.000 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu:
Versiyon
Güç
Batarya
Menzil
Fiyat
Select
146 beygir
42 kWh
343 km
1.799.000 TL
Trend
135 beygir
61 kWh
482 km
2.099.000 TL
Prime
135 beygir
61 kWh
476 km
2.249.000 TL
N-Line EVO
135 beygir
61 kWh
435 km
3.220.000 TL
Yerli üretim ve iki farklı batarya seçeneği
Hyundai Motor Türkiye'nin İzmit fabrikasında üretilen ve 40'tan fazla ülkeye ihraç edilecek olan IONIQ 3, kompakt boyutlarıyla öne çıkıyor. Model 4.155 mm uzunluk (N Line versiyonunda 4.170 mm), 1.800 mm genişlik, 1.505 mm yükseklik (N Line'da 1.510 mm) ve 2.680 mm aks mesafesine sahip. Aero Hatch gövde tasarımı ve 0.263'lük düşük sürtünme katsayısı da aracın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Araç ülkemizde iki farklı batarya seçeneğiyle tercih edilebilecek:
Trend: 61 kWh bataryaya sahip olan Trend versiyonu da 135 beygir güç üretiyor. WLTP verilerine göre 482 km menzil sunan model, 0-100 km/s hızlanmasını 9.5 saniyede tamamlıyor.
N Line EVO: Serinin sportif versiyonu olan N Line EVO'da da 61 kWh batarya kullanılıyor. 135 beygir güç üreten model, 435 km menzil sunarken 0-100 km/s hızlanmasını 9.6 saniyede gerçekleştiriyor.
Sürücü odaklı kokpit ve teknolojik donanımlar
IONIQ 3'ün iç mekanı "eller direksiyonda, gözler yolda" felsefesiyle tasarlandı. Direksiyonun üzerine konumlandırılan ince dijital gösterge paneli sürücünün görüş açısını yukarılara taşırken, bilgi-eğlence tarafında Android Automotive OS tabanlı yeni Pleos Connect sistemi ilk kez bu modelde yer alıyor.
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