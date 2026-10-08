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    Hyundai IONIQ 3'ün Türkiye fiyatı açıklandı: İşte liste

    İzmit'te üretilen Hyundai IONIQ 3'ün merakla beklenen Türkiye fiyatı belli oldu. Kompakt elektrikli model, sunduğu menzil ve teknolojilerle Türkiye pazarında iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

    Hyundai IONIQ 3'ün Türkiye fiyatı açıklandı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    İzmit'te üretilerek tüm dünyaya ihraç edilecek olan tamamen elektrikli yeni Hyundai IONIQ 3’ün merakla beklenen Türkiye satış fiyatı resmen duyuruldu. Avrupa pazarında iddialı bir fiyatla sunulan model, Türkiye'de de kompakt elektrikli araç pazarında dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor.

    Hyundai'nin İzmit'teki fabrikasında üretilen IONIQ 3 Türkiye'de 1.799.000 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu:

    Versiyon Güç Batarya Menzil Fiyat
    Select 146 beygir 42 kWh 343 km 1.799.000 TL
    Trend 135 beygir 61 kWh 482 km 2.099.000 TL
    Prime 135 beygir 61 kWh 476 km 2.249.000 TL
    N-Line EVO 135 beygir 61 kWh 435 km 3.220.000 TL

    Hyundai IONIQ 3'ün Türkiye fiyatı açıklandı: İşte liste Tam Boyutta Gör

    Yerli üretim ve iki farklı batarya seçeneği

    Hyundai Motor Türkiye'nin İzmit fabrikasında üretilen ve 40'tan fazla ülkeye ihraç edilecek olan IONIQ 3, kompakt boyutlarıyla öne çıkıyor. Model 4.155 mm uzunluk (N Line versiyonunda 4.170 mm), 1.800 mm genişlik, 1.505 mm yükseklik (N Line'da 1.510 mm) ve 2.680 mm aks mesafesine sahip. Aero Hatch gövde tasarımı ve 0.263'lük düşük sürtünme katsayısı da aracın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Araç ülkemizde iki farklı batarya seçeneğiyle tercih edilebilecek:

    Hyundai IONIQ 3'ün Türkiye fiyatı açıklandı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Select: 42 kWh batarya kapasitesine sahip olan bu versiyon, 146 beygir güç üretiyor ve WLTP verilerine göre yaklaşık 343 km menzil sunuyor. 0'dan 100 km/s hıza ulaşma süresi ise 8.7 saniye.

    Trend: 61 kWh bataryaya sahip olan Trend versiyonu da 135 beygir güç üretiyor. WLTP verilerine göre 482 km menzil sunan model, 0-100 km/s hızlanmasını 9.5 saniyede tamamlıyor.

    Hyundai IONIQ 3'ün Türkiye fiyatı açıklandı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Prime: 61 kWh batarya ile donatılan bu modelin menzili 476 km'ye kadar çıkıyor. 135 beygir güce sahip. 0'dan 100 km/s hıza 9.5 saniyede ulaşabiliyor.

    N Line EVO: Serinin sportif versiyonu olan N Line EVO'da da 61 kWh batarya kullanılıyor. 135 beygir güç üreten model, 435 km menzil sunarken 0-100 km/s hızlanmasını 9.6 saniyede gerçekleştiriyor.

    Hyundai IONIQ 3'ün Türkiye fiyatı açıklandı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Tüm versiyonlarda ön aksta yer alan ve 250 Nm tork üreten tek bir elektrik motoru görev yapıyor. Azami hız 170 km/s olarak sınırlandırılmış durumda. E-GMP platformu üzerine inşa edilen IONIQ 3, 400 voltluk elektrik mimarisi sayesinde uygun hızlı şarj istasyonlarında %10'dan yüzde 80 doluluğa 30 dakikada ulaşabiliyor.

    Hyundai IONIQ 3'ün Türkiye fiyatı açıklandı: İşte liste Tam Boyutta Gör

    Sürücü odaklı kokpit ve teknolojik donanımlar

    IONIQ 3'ün iç mekanı "eller direksiyonda, gözler yolda" felsefesiyle tasarlandı. Direksiyonun üzerine konumlandırılan ince dijital gösterge paneli sürücünün görüş açısını yukarılara taşırken, bilgi-eğlence tarafında Android Automotive OS tabanlı yeni Pleos Connect sistemi ilk kez bu modelde yer alıyor.

    Hyundai IONIQ 3'ün Türkiye fiyatı açıklandı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    IONIQ 3, donanım seviyesine göre 12.9 inç veya 14.6 inç Pleos multimedya ekranıyla geliyor; Trend paketinden itibaren bu yapıya 10 inçlik LCD dijital gösterge ekranı eşlik ediyor. Klima ve medya kontrollerinde fiziksel tuşlara yer verilirken, araç 322 litrelik ana bagaj ve 119 litrelik zemin altı Megabox ile toplam 441 litrelik depolama alanı sunuyor.
    Hyundai IONIQ 3'ün Türkiye fiyatı açıklandı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Teknoloji tarafında ise V2L sistemi, Dijital Anahtar ve Smart Sense güvenlik paketi (üst paketlerde FCA 2.0, Kör Nokta Görüntüleme ve 360° Çevre Görüş Kamerası) öne çıkıyor. Çift bölgeli elektronik klima başlangıç paketinden itibaren standartken, ısı pompası, Dijital Anahtar ve ambiyans aydınlatması Trend donanımıyla birlikte standart listesine dahil oluyor.

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