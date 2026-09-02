Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hyundai IONIQ 6'ya dev zam: ÖTV dilimi değişti, fiyatı 3 milyon TL'yi aştı

    Türkiye’de satışa sunulan makyajlı Hyundai Ioniq 6, Eylül ayındaki matrah güncellemesi olmaması sebebiyle bir üst ÖTV dilimine geçti. Fiyatı birkaç haftada %30 artan modelin detayları haberimizde.

    Hyundai IONIQ 6'da ÖTV dilimi değişti, fiyatı 3 milyon TL'yi aştı Tam Boyutta Gör
    Türkiye pazarına geçtiğimiz haftalarda giriş yapan makyajlı Hyundai Ioniq 6, Eylül ayı itibarıyla otomobil severlerin korktuğu ÖTV senaryosuyla karşı karşıya kaldı. Lansmana özel olarak %25’lik ÖTV diliminin üst sınırında 2.483.000 TL’den satışa sunulan giriş seviyesi model, matrah güncellemesi yapılmaması sebebiyle bir üst dilim olan %55’lik ÖTV segmentine yükseldi. Bu geçişle birlikte fiyatı tek kalemde 700 bin TL’nin üzerinde artarak 3.225.000 TL seviyesine ulaştı.

    ÖTV vergi dilimi değişimi fiyatları uçurdu

    Kısa süre önce MINI Countryman modelinde yaşanan ÖTV dilimi sıçramasının bir benzeri, makyajlı Hyundai Ioniq 6’da görüldü. Lansman döneminde %25’lik alt vergi diliminden faydalanarak aracı satın almak isteyen birçok tüketici, bayilerdeki stok yetersizliği nedeniyle araç bulamamaktan şikayetçiydi. Eylül ayı matrah ayarlamalarının pas geçilmesiyle birlikte, avantajlı fiyat seçeneği tamamen rafa kalktı. Piyasa uzmanları, matrah güncellemesi yapılmadığı takdirde elektrikli otomobil pazarındaki diğer birçok modelin de benzer akıbeti paylaşacağını öngörüyor.

    Uzun menzil versiyonu da zamdan nasibini aldı

    Hyundai IONIQ 6'da ÖTV dilimi değişti, fiyatı 3 milyon TL'yi aştı
    Zam dalgası yalnızca giriş paketini değil, modelin performans odaklı versiyonunu da etkiledi. 160 kW motor gücüne sahip Hyundai Ioniq 6 Uzun Menzil seçeneği de Eylül güncellemelerinden kaçamadı. Lansman döneminde 3.725.000 TL fiyat etiketiyle piyasaya sürülen bu versiyonun yeni fiyatı 3.770.000 TL olarak güncellendi.

    Makyajlı Hyundai Ioniq 6 teknik özellikleri ve donanımları

    Ioniq 6, sunduğu performans verileri ve batarya mimarisiyle D segmenti elektrikli sedan pazarında verimlilik odaklı konumunu koruyor. Modelin Türkiye’de satışta olan Advance ve Progressive paketlerine ait teknik detaylar şu şekilde öne çıkıyor:

    • Motor Gücü ve Tork: Advance paketi 125 kW (170 PS), Progressive paketi ise 160 kW (218 PS) maksimum güç sunarken, her iki versiyon da 350 Nm tork üretiyor.
    • Hızlanma ve Azami Hız: 185 km/s azami hıza ulaşabilen model; 0-100 km/s hızlanmasını Advance paket ile 8,3 saniyede, Progressive paket ile 7,4 saniyede tamamlıyor.
    • Batarya Kapasitesi: Advance versiyonda 63 kWsa, Progressive versiyonda ise 84 kWsa kapasiteli bataryalar yer alıyor.
    • Pil Teknolojisi: Yüksek enerji yoğunluğu, optimum verimlilik ve ultra hızlı şarj olanakları sunan NMC (Nikel-Mangan-Kobalt) pil teknolojisi kullanılıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    CleanCoders +51 Nz9 +47 Cosster +40 oly1786 +37 madprospar +37 idrisezman +35 Boldrex +34 Ronades +33 cihat52.5 +29 serdarcenk +26
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    42 Kişi Okuyor (3 Üye, 39 Misafir) 18 Masaüstü 24 Mobil
    NoPCNoGAME, Guest, Guest okuyor
    G
    G
    GENEL İSTATİSTİKLER
    1142 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    hyundai ioniq 6, elektrikli otomobil ve
    5 etiket daha otomobil fiyatları ÖTV Teknoloji Haberleri Yaşam Galeri
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,8b
    Instagram Sayfası56,7b
    YouTube Kanalı369b
    TikTok Sayfası3,7b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    levent börek mi bülent börek mi düz taban askerlik otomatik ehliyet alanların yorumları gyrex 25 mg kullananlar yorumları farthest frontier türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Ultra
    Samsung Galaxy S25 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ5383W
    Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ5383W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum