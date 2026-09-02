Hyundai IONIQ 6'ya dev zam: ÖTV dilimi değişti, fiyatı 3 milyon TL'yi aştı

ÖTV vergi dilimi değişimi fiyatları uçurdu
Kısa süre önce MINI Countryman modelinde yaşanan ÖTV dilimi sıçramasının bir benzeri, makyajlı Hyundai Ioniq 6’da görüldü. Lansman döneminde %25’lik alt vergi diliminden faydalanarak aracı satın almak isteyen birçok tüketici, bayilerdeki stok yetersizliği nedeniyle araç bulamamaktan şikayetçiydi. Eylül ayı matrah ayarlamalarının pas geçilmesiyle birlikte, avantajlı fiyat seçeneği tamamen rafa kalktı. Piyasa uzmanları, matrah güncellemesi yapılmadığı takdirde elektrikli otomobil pazarındaki diğer birçok modelin de benzer akıbeti paylaşacağını öngörüyor.
Uzun menzil versiyonu da zamdan nasibini aldı
Makyajlı Hyundai Ioniq 6 teknik özellikleri ve donanımları
Ioniq 6, sunduğu performans verileri ve batarya mimarisiyle D segmenti elektrikli sedan pazarında verimlilik odaklı konumunu koruyor. Modelin Türkiye’de satışta olan Advance ve Progressive paketlerine ait teknik detaylar şu şekilde öne çıkıyor:
- Motor Gücü ve Tork: Advance paketi 125 kW (170 PS), Progressive paketi ise 160 kW (218 PS) maksimum güç sunarken, her iki versiyon da 350 Nm tork üretiyor.
- Hızlanma ve Azami Hız: 185 km/s azami hıza ulaşabilen model; 0-100 km/s hızlanmasını Advance paket ile 8,3 saniyede, Progressive paket ile 7,4 saniyede tamamlıyor.
- Batarya Kapasitesi: Advance versiyonda 63 kWsa, Progressive versiyonda ise 84 kWsa kapasiteli bataryalar yer alıyor.
- Pil Teknolojisi: Yüksek enerji yoğunluğu, optimum verimlilik ve ultra hızlı şarj olanakları sunan NMC (Nikel-Mangan-Kobalt) pil teknolojisi kullanılıyor.
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