Hyundai IONIQ 6'ya dev zam: ÖTV dilimi değişti, fiyatı 3 milyon TL'yi aştı

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Tam Boyutta Gör Türkiye pazarına geçtiğimiz haftalarda giriş yapan makyajlı Hyundai Ioniq 6, Eylül ayı itibarıyla otomobil severlerin korktuğu ÖTV senaryosuyla karşı karşıya kaldı. Lansmana özel olarak %25’lik ÖTV diliminin üst sınırında 2.483.000 TL’den satışa sunulan giriş seviyesi model, matrah güncellemesi yapılmaması sebebiyle bir üst dilim olan %55’lik ÖTV segmentine yükseldi. Bu geçişle birlikte fiyatı tek kalemde 700 bin TL’nin üzerinde artarak 3.225.000 TL seviyesine ulaştı.

ÖTV vergi dilimi değişimi fiyatları uçurdu

Kısa süre önce MINI Countryman modelinde yaşanan ÖTV dilimi sıçramasının bir benzeri, makyajlı Hyundai Ioniq 6’da görüldü. Lansman döneminde %25’lik alt vergi diliminden faydalanarak aracı satın almak isteyen birçok tüketici, bayilerdeki stok yetersizliği nedeniyle araç bulamamaktan şikayetçiydi. Eylül ayı matrah ayarlamalarının pas geçilmesiyle birlikte, avantajlı fiyat seçeneği tamamen rafa kalktı. Piyasa uzmanları, matrah güncellemesi yapılmadığı takdirde elektrikli otomobil pazarındaki diğer birçok modelin de benzer akıbeti paylaşacağını öngörüyor.

Uzun menzil versiyonu da zamdan nasibini aldı

Zam dalgası yalnızca giriş paketini değil, modelin performans odaklı versiyonunu da etkiledi. 160 kW motor gücüne sahip Hyundai Ioniq 6 Uzun Menzil seçeneği de Eylül güncellemelerinden kaçamadı. Lansman döneminde 3.725.000 TL fiyat etiketiyle piyasaya sürülen bu versiyonun yeni fiyatı 3.770.000 TL olarak güncellendi.

Makyajlı Hyundai Ioniq 6 teknik özellikleri ve donanımları

Ioniq 6, sunduğu performans verileri ve batarya mimarisiyle D segmenti elektrikli sedan pazarında verimlilik odaklı konumunu koruyor. Modelin Türkiye’de satışta olan Advance ve Progressive paketlerine ait teknik detaylar şu şekilde öne çıkıyor:

Motor Gücü ve Tork: Advance paketi 125 kW (170 PS), Progressive paketi ise 160 kW (218 PS) maksimum güç sunarken, her iki versiyon da 350 Nm tork üretiyor.

Advance paketi 125 kW (170 PS), Progressive paketi ise 160 kW (218 PS) maksimum güç sunarken, her iki versiyon da 350 Nm tork üretiyor. Hızlanma ve Azami Hız: 185 km/s azami hıza ulaşabilen model; 0-100 km/s hızlanmasını Advance paket ile 8,3 saniyede , Progressive paket ile 7,4 saniyede tamamlıyor.

185 km/s azami hıza ulaşabilen model; 0-100 km/s hızlanmasını Advance paket ile , Progressive paket ile tamamlıyor. Batarya Kapasitesi: Advance versiyonda 63 kWsa , Progressive versiyonda ise 84 kWsa kapasiteli bataryalar yer alıyor.

Advance versiyonda , Progressive versiyonda ise kapasiteli bataryalar yer alıyor. Pil Teknolojisi: Yüksek enerji yoğunluğu, optimum verimlilik ve ultra hızlı şarj olanakları sunan NMC (Nikel-Mangan-Kobalt) pil teknolojisi kullanılıyor.

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Hyundai IONIQ 6'da ÖTV dilimi değişti, fiyatı 3 milyon TL'yi aştı

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