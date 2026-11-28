Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Çin'in yeni elektrikli SUV'u Jetour TX, Hyundai'nin Ioniq M konsepti ve Avrupa'nın hibrit kotası bu hafta gündemde. Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren gelişmeleri birlikte yorumluyoruz.

Oto Gündem'in bu haftaki bölümünde, otomobil dünyasının en çok konuşulan konularını Türkiye'yi ilgilendiren yönleriyle ele alıyoruz. Çin'den gelen elektrikli otomobil yeniliklerinden Avrupa Birliği'nin hibrit otomobil kotasına kadar yoğun bir otomobil gündemi sizi bekliyor.

Bölümün ilk konusu Chery'nin alt markası Jetour'un ilk elektrikli modeli Jetour TX. 4,48 metre gövde uzunluğu, 65 kWsa LFP batarya, 550 kilometreye kadar menzil ve hafif arazi kabiliyetiyle öne çıkan modelin teknik özelliklerini inceliyoruz. Çin'deki yaklaşık 13 bin dolarlık fiyatını Türkiye'deki fiyatlarla kıyaslıyor, ÖTV ve vergilerin otomobil fiyatlarına etkisini tartışıyoruz.

Ardından Hyundai'nin Çin fuarında tanıtılan Ioniq M konseptine bakıyoruz. Hyundai'nin yeni tasarım dili, B segmenti elektrikli SUV konumlandırması ve CATL ile birlikte planlanan batarya değişim sistemi konuşulan başlıklar arasında. Çin otomobil pazarının neden bu kadar rekabetçi olduğunu da değerlendiriyoruz.

Üçüncü konu elektrikli otomobillere uygulanabilen esnek güneş paneli. Aracın tavanında açılan çok katmanlı panelin günde 80 kilometreye kadar menzil katkısı sunduğu söyleniyor. Bu sistemin gerçekçi olup olmadığını, maliyetini ve karavan kullanıcıları için ne anlama geldiğini konuşuyoruz.

Bölümün en kritik başlığı Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye getirdiği hibrit otomobil kotası. Aralık 2026'da başlayacak ve 18 Haziran 2027'ye kadar sürecek 200 günlük kota, Türkiye'nin otomotiv ihracatını ve gelecekteki yatırımları nasıl etkileyebilir?

Made in EU tartışması, İngiltere'nin dahil edilmesi, Gümrük Birliği, Stellantis, Ford Transit ve Toyota gibi markaların rolünü ele alıyoruz. Son bölümde BYD'nin Fransa'daki eski Smart fabrikasına yönelik planlarını ve Türkiye yatırımına etkisini değerlendiriyoruz.

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