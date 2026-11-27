Yapay Zeka Özeti:
- Hyundai, Çin pazarına özel tasarladığı elektrikli SUV modeli Ioniq M'i tanıttı. 2027 yılında yollara çıkacak araç, sportif ve keskin çizgileriyle dikkat çekiyor. Modelin en büyük yeniliği ise CATL iş birliğiyle sunulacak batarya değişim teknolojisi olacak. Sürücüler şarjı beklemeden, boş bataryayı dakikalar içinde yenisiyle değiştirebilecek. Ioniq M'in Çin dışındaki pazarlara gelip gelmeyeceği ise henüz açıklanmadı.
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Ioniq M’nin tasarımı büyük ölçüde belli oldu
B segmentinde konumlanan Mercury, Hyundai’nin Avrupa’da sattığı modellerden oldukça farklı görünüyor. Keskin çizgili ön bölüm, ince LED gündüz farları ve parlak yeşil gövdeyle kontrast oluşturan koyu gri yüzeyler tasarımın öne çıkan ayrıntıları arasında. Hyundai, bu gövde rengini “Citrine Neon” olarak adlandırıyor.
Büyük jantlar ve eğimli ön cam, konseptin sportif görünümünü tamamlıyor. Arkada ise ince LED stoplar, tavan spoyleri ve gövde renginde parçalar içeren büyük bir difüzör bulunuyor. Aynalar gibi bazı detaylar dışında, seri üretim modelinin konsepte oldukça yakın olması bekleniyor. İç mekan ise henüz gösterilmedi.
CATL ile batarya değişimi destekleyen versiyon hazırlanıyor
Marka, CATL ile birlikte batarya değişimini destekleyen bir versiyon üzerinde de çalışıyor. Bu sürümde kullanıcılar, uyumlu istasyonlarda bataryanın şarj olmasını beklemek yerine boşalan paketi dolusuyla değiştirebilecek. Sistemin teknik ayrıntıları ve hangi donanım seçeneklerinde sunulacağı ise henüz açıklanmış değil.
Çin’e özel Ioniq ailesi genişliyor
Mercury, Hyundai’nin Çin için hazırladığı yeni model ailesinin bir parçası. Daha önce gösterilen Venus konsepti Ioniq V’ye dönüşürken, daha büyük ve köşeli tasarıma sahip Earth konseptinin seri üretim versiyonu 2028 için planlanıyor.
Hyundai, 2027’de Ioniq V’nin menzil uzatıcı benzinli motorla desteklenen bir versiyonunu da sunmayı hedefliyor. Çin pazarındaki ürün gamına 2029’da iki yeni enerjili araç daha eklenmesi planlanıyor. Mercury’den geliştirilecek Ioniq M’nin diğer pazarlara gelip gelmeyeceği henüz belli değil.
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Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli