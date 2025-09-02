Hyundai, Münih'te tanıtacağı Concept Three'nin ipucu görselini paylaştı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Hyundai, IAA Mobility 2025'te Ioniq serisinin ilk kompakt üyesi olacak modelin ön gösterimini yapacak. Fuar öncesi ipucu görselleri paylaşmaya devam eden Koreli üretici, bu kez bir çizimle karşımızda. Üstelik marka, konseptin ismini de "Concept Three" olarak açıkladı.

Bu isim, üretim versiyonunun Hyundai Ioniq 3 olarak adlandırılacağını neredeyse kesin hale getirdi. Söz konusu model, 2026 yılından itibaren Hyundai'nin İzmit fabrikasında üretilecek ve yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunulacak.

Tasarım çizimleri, yeni modelin 1980’lerden esinlenen Ioniq 5 crossover veya Ioniq 9 SUV’den çok, şık çizgilere sahip Ioniq 6 sedan ile daha yakın bir görünüme sahip olacağını gösteriyor. Yan profilden bakıldığında, yarış otomobillerini andıran iki kapılı bir spor coupeyi andırıyor. Öne çıkan tasarım unsurları arasında büyük arka spoyler ve difüzör, agresif ön tampon, ince LED ışık imzası ve geniş çamurluklar yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Hyundai Concept Three, yalnızca kompakt segmente iddialı bir rakip olarak gelecek bir modelin ön gösterimi değil, aynı zamanda markanın yeni “Art of Steel” tasarım dilini de vitrine çıkaracak. Böylece söz konusu konsept, “Çeliğin bükülme ve akış şeklinden esinlenen gövdeye, hareketi ve hassasiyeti vurgulayan şekillendirilmiş yüzeylere, temiz kesişimlere ve karakteristik çizgilere” sahip olacak.

Hyundai Ioniq 3; Hyundai, Kia ve Genesis’in neredeyse tüm elektrikli modellerinde kullanılan E-GMP platformu üzerinde yükselecek. Bu da, modelin Kia EV3 ile benzer teknik özelliklere sahip olacağını düşündürüyor. Kia EV3, 58,3 kWsa veya 81,4 kWsa batarya seçenekleriyle sunuluyor. Tüm versiyonlarda 201 beygir güç üreten bir elektrik motoru ön tekerleklere güç aktarıyor.

