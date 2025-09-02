Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hyundai, Münih'te tanıtacağı Concept Three'nin ipucu görselini paylaştı

    Hyundai, 2026 yılından itibaren Türkiye'de üreteceği yeni Ioniq 3 modelinin ön gösterimini Münih'te Concept Three ile yapacak. Şirket, konsepte ilişkin yeni bir ipucu görseli paylaştı.

    Hyundai, Münih'te tanıtacağı konseptin ipucu görselini paylaştı Tam Boyutta Gör
    Hyundai, IAA Mobility 2025'te Ioniq serisinin ilk kompakt üyesi olacak modelin ön gösterimini yapacak. Fuar öncesi ipucu görselleri paylaşmaya devam eden Koreli üretici, bu kez bir çizimle karşımızda. Üstelik marka, konseptin ismini de "Concept Three" olarak açıkladı.

    Bu isim, üretim versiyonunun Hyundai Ioniq 3 olarak adlandırılacağını neredeyse kesin hale getirdi. Söz konusu model, 2026 yılından itibaren Hyundai'nin İzmit fabrikasında üretilecek ve yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunulacak.

    Tasarım çizimleri, yeni modelin 1980’lerden esinlenen Ioniq 5 crossover veya Ioniq 9 SUV’den çok, şık çizgilere sahip Ioniq 6 sedan ile daha yakın bir görünüme sahip olacağını gösteriyor. Yan profilden bakıldığında, yarış otomobillerini andıran iki kapılı bir spor coupeyi andırıyor. Öne çıkan tasarım unsurları arasında büyük arka spoyler ve difüzör, agresif ön tampon, ince LED ışık imzası ve geniş çamurluklar yer alıyor.

    Hyundai, Münih'te tanıtacağı konseptin ipucu görselini paylaştı Tam Boyutta Gör
    Hyundai Concept Three, yalnızca kompakt segmente iddialı bir rakip olarak gelecek bir modelin ön gösterimi değil, aynı zamanda markanın yeni “Art of Steel” tasarım dilini de vitrine çıkaracak. Böylece söz konusu konsept, “Çeliğin bükülme ve akış şeklinden esinlenen gövdeye, hareketi ve hassasiyeti vurgulayan şekillendirilmiş yüzeylere, temiz kesişimlere ve karakteristik çizgilere” sahip olacak.

    Hyundai Ioniq 3; Hyundai, Kia ve Genesis’in neredeyse tüm elektrikli modellerinde kullanılan E-GMP platformu üzerinde yükselecek. Bu da, modelin Kia EV3 ile benzer teknik özelliklere sahip olacağını düşündürüyor. Kia EV3, 58,3 kWsa veya 81,4 kWsa batarya seçenekleriyle sunuluyor. Tüm versiyonlarda 201 beygir güç üreten bir elektrik motoru ön tekerleklere güç aktarıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Profil resmi
    Celonfix 1 gün önce

    Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    elektrik elektronik mühendisliği en iyi staj yerleri en iyi silecek lastiği park sensörü montajı viski soda ile içilir mi trendyol'da satış yapanların yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15
    Apple iPhone 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Swift 3
    Acer Swift 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum