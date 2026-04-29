Hyundai'nin en lüks sedanı makyajlandı: 2027 Hyundai Grandeur

Hyundai ürün gamında Sonata’nın üzerinde konumlanan Grandeur, tasarım tarafında markanın gelecek vizyonunu ileri taşıyor. İnceltilmiş, çerçevesiz ana farlar ve onların üstünde uzanan yatay LED şerit dikkat çekiyor. Marka, uzatılan kaput sayesinde “köpekbalığı burnu” etkisi elde edildiğini söylüyor.
Yaklaşık 5050 mm uzunluğa ulaşan yeni Grandeur, selefinden 1,5 cm daha büyük. Ön tarafta güncellenen detaylara sahip yeni tampon, arkada ise daha da inceltilmiş LED stoplar bulunuyor. Dış tasarımda öne çıkan yeniliklerden biri de inci ve mat yüzeyleri birleştiren yeni gövde rengi.
Malzeme kalitesi tarafında ise Hyundai sınırları zorlamış durumda. Gerçek ahşap kaplamalar, kapitone dikişler ve özel işçilikli iç mekân, Grandeur’u markanın en lüks sedanı haline getiriyor.
Teknik detaylar henüz paylaşılmadı ancak söz konusu makyaj operasyonu olduğu için motor tarafında değişiklik ön görülmüyor. Bunlar arasında 2.5 litre GDi atmosferik, 1.6 litre turbo hibrit ve 3.5 litre V6 motorlar yer alıyor. Fiyat henüz belli değil ancak mevcut kasanın fiyatı 25.800 dolar seviyesinde.
aynı haber açılmış