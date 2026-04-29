Tam Boyutta Gör Hyundai Grandeur, 1986’dan bu yana markanın en köklü modellerinden biri olmasına rağmen hâlâ birçok pazarda gölgede kalmış bir isim. İlk iki nesilde Mitsubishi Debonair temelli olan model, sonrasında tamamen Hyundai imzası taşıyan bir lüks sedana dönüştü. 2022’de tanıtılan yedinci nesil ise şimdi makyaj operasyonuyla çok daha iddialı hale geldi.

Hyundai ürün gamında Sonata’nın üzerinde konumlanan Grandeur, tasarım tarafında markanın gelecek vizyonunu ileri taşıyor. İnceltilmiş, çerçevesiz ana farlar ve onların üstünde uzanan yatay LED şerit dikkat çekiyor. Marka, uzatılan kaput sayesinde “köpekbalığı burnu” etkisi elde edildiğini söylüyor.

Yaklaşık 5050 mm uzunluğa ulaşan yeni Grandeur, selefinden 1,5 cm daha büyük. Ön tarafta güncellenen detaylara sahip yeni tampon, arkada ise daha da inceltilmiş LED stoplar bulunuyor. Dış tasarımda öne çıkan yeniliklerden biri de inci ve mat yüzeyleri birleştiren yeni gövde rengi.

Tam Boyutta Gör Dış tasarım evrim niteliğindeyken, iç mekânda adeta devrim var. Yeni Grandeur, Hyundai’nin yeni nesil Pleos bilgi-eğlence sistemi ile geliyor. Yeni 17 inçlik ekran Android Automotive tabanlı çalışıyor. Yeni sistem kapsamında eski modelde bulunan klima kontrol ekranı tamamen kaldırılmış. Artık birçok fonksiyon doğrudan ana ekran üzerinden yönetiliyor.

Malzeme kalitesi tarafında ise Hyundai sınırları zorlamış durumda. Gerçek ahşap kaplamalar, kapitone dikişler ve özel işçilikli iç mekân, Grandeur’u markanın en lüks sedanı haline getiriyor.

Teknik detaylar henüz paylaşılmadı ancak söz konusu makyaj operasyonu olduğu için motor tarafında değişiklik ön görülmüyor. Bunlar arasında 2.5 litre GDi atmosferik, 1.6 litre turbo hibrit ve 3.5 litre V6 motorlar yer alıyor. Fiyat henüz belli değil ancak mevcut kasanın fiyatı 25.800 dolar seviyesinde.

Hyundai'nin en lüks sedanı makyajlandı: 2027 Hyundai Grandeur

