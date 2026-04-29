Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hyundai'nin en lüks sedanı makyajlandı: 2027 Hyundai Grandeur

    1986’dan beri sahnede olan Hyundai Grandeur, makyajla bambaşka bir kimliğe büründü. Futuristik tasarım, 17 inç ekranlı yeni kokpit ve üst düzey lüks detaylar dikkat çekiyor.

    Hyundai Grandeur, 1986’dan bu yana markanın en köklü modellerinden biri olmasına rağmen hâlâ birçok pazarda gölgede kalmış bir isim. İlk iki nesilde Mitsubishi Debonair temelli olan model, sonrasında tamamen Hyundai imzası taşıyan bir lüks sedana dönüştü. 2022’de tanıtılan yedinci nesil ise şimdi makyaj operasyonuyla çok daha iddialı hale geldi.

    Hyundai ürün gamında Sonata’nın üzerinde konumlanan Grandeur, tasarım tarafında markanın gelecek vizyonunu ileri taşıyor. İnceltilmiş, çerçevesiz ana farlar ve onların üstünde uzanan yatay LED şerit dikkat çekiyor. Marka, uzatılan kaput sayesinde “köpekbalığı burnu” etkisi elde edildiğini söylüyor.

    Yaklaşık 5050 mm uzunluğa ulaşan yeni Grandeur, selefinden 1,5 cm daha büyük. Ön tarafta güncellenen detaylara sahip yeni tampon, arkada ise daha da inceltilmiş LED stoplar bulunuyor. Dış tasarımda öne çıkan yeniliklerden biri de inci ve mat yüzeyleri birleştiren yeni gövde rengi.

    Dış tasarım evrim niteliğindeyken, iç mekânda adeta devrim var. Yeni Grandeur, Hyundai’nin yeni nesil Pleos bilgi-eğlence sistemi ile geliyor. Yeni 17 inçlik ekran Android Automotive tabanlı çalışıyor. Yeni sistem kapsamında eski modelde bulunan klima kontrol ekranı tamamen kaldırılmış. Artık birçok fonksiyon doğrudan ana ekran üzerinden yönetiliyor.

    Malzeme kalitesi tarafında ise Hyundai sınırları zorlamış durumda. Gerçek ahşap kaplamalar, kapitone dikişler ve özel işçilikli iç mekân, Grandeur’u markanın en lüks sedanı haline getiriyor.

    Teknik detaylar henüz paylaşılmadı ancak söz konusu makyaj operasyonu olduğu için motor tarafında değişiklik ön görülmüyor. Bunlar arasında 2.5 litre GDi atmosferik, 1.6 litre turbo hibrit ve 3.5 litre V6 motorlar yer alıyor. Fiyat henüz belli değil ancak mevcut kasanın fiyatı 25.800 dolar seviyesinde.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    albien lpg yorumları katlanır cam balkon kullanıcı yorumları elektrikli şofben 2 ve 3 kademe çalışmıyor tutulan emlak isimleri kızdırma bujisi lambası yanmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V60 LITE
    Vivo V60 LITE
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15 HX
    MSI KATANA 15 HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum