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    Hyundai Motor Türkiye’den üniversite öğrencileri için staj fırsatı: HGenius

    Hyundai Motor Türkiye, üniversite son sınıf ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik tasarladığı 9 aylık uzun dönem staj programı HGenius için başvuru sürecini başlattı.

    Hyundai'nin HGenius staj programına başvurular başladı Tam Boyutta Gör
    Hyundai Motor Türkiye (HMTR), üniversite son sınıf ve yüksek lisans öğrencileri için tasarladığı HGenius Uzun Dönem Staj Programı'nın yeni dönem başvurularını almaya başladı. Türkiye’de 30 yıla yakın süredir faaliyetlerini sürdüren HMTR, bu program aracılığıyla genç yeteneklere uluslararası bir çalışma ortamında gerçek zamanlı deneyim kazandırmayı ve kariyer yolculuklarına güçlü bir başlangıç yapmalarını sağlamayı hedefliyor.

    Üniversitelerin son sınıfında okuyan öğrenciler için özel olarak tasarlanmış ve 9 aylık uzun dönem staj programı 9. kez hayata geçecek. Katılımcılar program kapsamında, Hyundai’nin farklı departmanlarında gerçek projeler üzerinde çalışarak profesyonel olarak gelişme fırsatı elde ederken; Kore kültürünü yakından tanıma ve ileri üretim teknolojilerini inceleme imkanı bulacak.

    Program kapsamında öğrenciler, profesyonel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimlere katılacak ve farklı görevlerde yer alarak deneyim kazanacak. Mezuniyet sonrasında ise Hyundai Motor Türkiye’de öncelikli işe alım hakkı elde etme şansı bulacak.

    Başvurular 18 Ekim tarihine kadar sürecek

    Programa katılmak isteyen adayların üniversitelerin ilgili bölümlerinde son sınıf öğrencisi olmaları, iyi derecede İngilizce bilmeleri ve güçlü iletişim ile analitik becerilere sahip olmaları gerekiyor. Hgenius Programı’na başvurular 18 Ekim tarihine kadar devam ederken; başvuru yapmak isteyen öğrenciler, Hyundai Motor Company’nin LinkedIn sayfası üzerinden detaylı bilgiye ulaşabilecek.

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