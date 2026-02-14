Hyundai, hidrojendeki iddiasını 20 milyon kilometre ile taçlandırdı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Hyundai, XCIENT Fuel Cell Class-8 ağır ticari kamyon filosunun Avrupa genelinde 20 milyon kilometrelik sürüş mesafesine ulaştığını duyurdu. İsviçre, Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya’da faaliyet gösteren toplam 165 araçla beş yılda elde edilen bu başarı, hidrojen yakıt hücreli elektrikli araçların (FCEV) ticari taşımacılıkta içten yanmalı motorların yerini alma potansiyelini gözler önüne seriyor.

Hidrojen ile daha temiz lojistik

Tam Boyutta Gör İlk olarak Ekim 2020’de İsviçre’de kullanıma sunulan XCIENT Fuel Cell kamyonları, Haziran 2024 itibarıyla yalnızca bu ülkede 10 milyon kilometrelik toplam sürüş mesafesine ulaşmıştı. Araçların istikrarlı performansı, yeni bölgelere ve farklı kullanım alanlarına genişlemenin önünü açtı. Bugün gıda ve içecek lojistiği, süpermarket dağıtımı ve çöp kamyonu ile vinçli araç gibi özel uygulamalar da bu kapsamda yer alıyor.

Hidrojen yakıtlı kamyonların öne çıkan operasyonel kullanım alanları şöyle:

İsviçre: Gıda, içecek ve tekstil lojistiği

Gıda, içecek ve tekstil lojistiği Almanya: Süpermarket zincirleri, tekstil firmaları ve büyük filo operatörleri için lojistik çözümleri

Süpermarket zincirleri, tekstil firmaları ve büyük filo operatörleri için lojistik çözümleri Fransa: Büyük perakende zincirlerine yönelik lojistik faaliyetleri ile elektrikli güç çıkışlı (ePTO) çöp ve vinçli araç uygulamaları

Büyük perakende zincirlerine yönelik lojistik faaliyetleri ile elektrikli güç çıkışlı (ePTO) çöp ve vinçli araç uygulamaları Hollanda: İnşaat malzemeleri dağıtıcısı için brandalı kamyon kullanımı

İnşaat malzemeleri dağıtıcısı için brandalı kamyon kullanımı Avusturya: Bir süpermarket zincirinin operasyonlarına entegre edilen soğutmalı kamyon

Geleneksel dizel kamyon filolarıyla karşılaştırıldığında, XCIENT Fuel Cell araçlar egzozdan kaynaklanan karbon emisyonlarında önemli ölçüde azalma sağlıyor.

Kuzey Amerika’da XCIENT Fuel Cell kamyonları

Tam Boyutta Gör XCIENT Fuel Cell kamyonları, Avrupa’nın yanı sıra Kuzey Amerika’da da Hyundai’nin hidrojen mobilitesindeki teknolojik liderliğini ortaya koymaya devam ediyor. Bölgede şu anda toplam 63 XCIENT Fuel Cell kamyonu aktif olarak çalışıyor ve 2023’teki lansmandan bu yana yaklaşık 1,6 milyon kilometrelik toplam sürüş mesafesine ulaştı.

