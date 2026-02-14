Hyundai, hidrojendeki iddiasını 20 milyon kilometre ile taçlandırdı

Hyundai, XCIENT Fuel Cell Class-8 ağır ticari kamyon filosunun Avrupa genelinde 20 milyon kilometrelik sürüş mesafesine ulaştığını duyurdu. İsviçre, Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya’da faaliyet gösteren toplam 165 araçla beş yılda elde edilen bu başarı, hidrojen yakıt hücreli elektrikli araçların (FCEV) ticari taşımacılıkta içten yanmalı motorların yerini alma potansiyelini gözler önüne seriyor.
Hidrojen ile daha temiz lojistik
Hidrojen yakıtlı kamyonların öne çıkan operasyonel kullanım alanları şöyle:
- İsviçre: Gıda, içecek ve tekstil lojistiği
- Almanya: Süpermarket zincirleri, tekstil firmaları ve büyük filo operatörleri için lojistik çözümleri
- Fransa: Büyük perakende zincirlerine yönelik lojistik faaliyetleri ile elektrikli güç çıkışlı (ePTO) çöp ve vinçli araç uygulamaları
- Hollanda: İnşaat malzemeleri dağıtıcısı için brandalı kamyon kullanımı
- Avusturya: Bir süpermarket zincirinin operasyonlarına entegre edilen soğutmalı kamyon
Geleneksel dizel kamyon filolarıyla karşılaştırıldığında, XCIENT Fuel Cell araçlar egzozdan kaynaklanan karbon emisyonlarında önemli ölçüde azalma sağlıyor.