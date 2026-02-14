Giriş
    Hyundai, hidrojendeki iddiasını 20 milyon kilometre ile taçlandırdı

    Hyundai’nin XCIENT Fuel Cell Class-8 ağır ticari kamyon filosu, Ocak 2026 itibarıyla Avrupa genelinde 20 milyon kilometrelik sürüş mesafesine ulaştı.              

    Hyundai, XCIENT Fuel Cell Class-8 ağır ticari kamyon filosunun Avrupa genelinde 20 milyon kilometrelik sürüş mesafesine ulaştığını duyurdu. İsviçre, Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya’da faaliyet gösteren toplam 165 araçla beş yılda elde edilen bu başarı, hidrojen yakıt hücreli elektrikli araçların (FCEV) ticari taşımacılıkta içten yanmalı motorların yerini alma potansiyelini gözler önüne seriyor.

    Hidrojen ile daha temiz lojistik

    Hyundai'nin hidrojenli kamyonları 20 milyon km yol kat etti Tam Boyutta Gör
    İlk olarak Ekim 2020’de İsviçre’de kullanıma sunulan XCIENT Fuel Cell kamyonları, Haziran 2024 itibarıyla yalnızca bu ülkede 10 milyon kilometrelik toplam sürüş mesafesine ulaşmıştı. Araçların istikrarlı performansı, yeni bölgelere ve farklı kullanım alanlarına genişlemenin önünü açtı. Bugün gıda ve içecek lojistiği, süpermarket dağıtımı ve çöp kamyonu ile vinçli araç gibi özel uygulamalar da bu kapsamda yer alıyor.

    Hidrojen yakıtlı kamyonların öne çıkan operasyonel kullanım alanları şöyle:

    • İsviçre: Gıda, içecek ve tekstil lojistiği
    • Almanya: Süpermarket zincirleri, tekstil firmaları ve büyük filo operatörleri için lojistik çözümleri
    • Fransa: Büyük perakende zincirlerine yönelik lojistik faaliyetleri ile elektrikli güç çıkışlı (ePTO) çöp ve vinçli araç uygulamaları
    • Hollanda: İnşaat malzemeleri dağıtıcısı için brandalı kamyon kullanımı
    • Avusturya: Bir süpermarket zincirinin operasyonlarına entegre edilen soğutmalı kamyon

    Geleneksel dizel kamyon filolarıyla karşılaştırıldığında, XCIENT Fuel Cell araçlar egzozdan kaynaklanan karbon emisyonlarında önemli ölçüde azalma sağlıyor.

    Kuzey Amerika’da XCIENT Fuel Cell kamyonları

    Hyundai'nin hidrojenli kamyonları 20 milyon km yol kat etti Tam Boyutta Gör
    XCIENT Fuel Cell kamyonları, Avrupa’nın yanı sıra Kuzey Amerika’da da Hyundai’nin hidrojen mobilitesindeki teknolojik liderliğini ortaya koymaya devam ediyor. Bölgede şu anda toplam 63 XCIENT Fuel Cell kamyonu aktif olarak çalışıyor ve 2023’teki lansmandan bu yana yaklaşık 1,6 milyon kilometrelik toplam sürüş mesafesine ulaştı.
