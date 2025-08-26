Hyundai'nin İzmit'te üreteceği yeni elektrikli modelinden ilk esintiler

Paylaşılan görseller, aracın tıpkı makyajlı Hyundai Ioniq 6 sedan gibi ön ve arka tarafta boydan boya uzanan LED aydınlatmalara sahip olacağını gösteriyor. Tasarım açısından bakıldığında ise otomobilin gövdeye entegre bir spoyler ile desteklenen dinamik bir silüete sahip olduğu dikkat çekiyor.
Buna ek olarak, sportif tampondaki hava girişleri ve genişletilmiş çamurluklar da öne çıkan diğer detaylar arasında. Hyundai, resmi tanıtımdan önce yeni ipuçları yayımlayarak tasarım hakkında daha net bir fikir verecek.
Yeni elektrikli aracın, tıpkı Kia EV2 ve EV3 gibi modellerde kullanılan E-GMP platformunu paylaşması bekleniyor. Bu da 150 kW gücünde tek elektrik motoru ve 58,3 kWsa kapasiteli batarya paketi ihtimalini güçlendiriyor.
