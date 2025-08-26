Hyundai'nin İzmit'te üreteceği yeni elektrikli modelinden ilk esintiler

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Hyundai, 9 Eylül’de Münih’te düzenlenecek IAA Mobility 2025’te tanıtacağı yeni konsept aracının ilk ipuçlarını paylaştı. Bu konsept, markanın Türkiye'de üreteceği yeni elektriklisinin ön gösterimi olarak karşımızda.

Paylaşılan görseller, aracın tıpkı makyajlı Hyundai Ioniq 6 sedan gibi ön ve arka tarafta boydan boya uzanan LED aydınlatmalara sahip olacağını gösteriyor. Tasarım açısından bakıldığında ise otomobilin gövdeye entegre bir spoyler ile desteklenen dinamik bir silüete sahip olduğu dikkat çekiyor.

Buna ek olarak, sportif tampondaki hava girişleri ve genişletilmiş çamurluklar da öne çıkan diğer detaylar arasında. Hyundai, resmi tanıtımdan önce yeni ipuçları yayımlayarak tasarım hakkında daha net bir fikir verecek.

Tam Boyutta Gör Söz konusu model, seri üretime geçtiğinde Ioniq ailesinin en küçük üyesi olacak ve elektrikli Inster’ın üzerine konumlandırılacak. Böylece, içten yanmalı motora sahip Bayon crossover’ın elektrikli alternatifi haline gelecek.

Yeni elektrikli aracın, tıpkı Kia EV2 ve EV3 gibi modellerde kullanılan E-GMP platformunu paylaşması bekleniyor. Bu da 150 kW gücünde tek elektrik motoru ve 58,3 kWsa kapasiteli batarya paketi ihtimalini güçlendiriyor.

