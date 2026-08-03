Hyundai'nin patronu İzmit'te IONIQ 3 üretimini denetledi ve net konuştu: "Her şeyden önce..."

Hyundai'nin Elektrikli Global Modüler Platformu (E-GMP) üzerine inşa edilen hatchback modelin, Ağustos ayı ortasında seri üretime geçmesi ve yılın ikinci yarısında Avrupa genelinde satışa sunulması planlanıyor. Başkan Chung, incelemeleri sırasında kalite ve güvenliğin önemini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"IONIQ 3 üretimine hazırlanırken kalite en büyük önceliğimiz olmaya devam etmeli. Müşteri beklentilerini aşan bir mükemmellik düzeyi sunarak pazardaki rekabet gücümüzü artırmalıyız. Her şeyden önce, bu aracın Avrupa'daki müşterilerimizin beklediği en yüksek güvenlik standartlarını karşılamasını sağlamalıyız."
Pleos Connect ilk kez Avrupa'da
IONIQ 3, Hyundai'nin Avrupa'da satışa sunacağı modeller arasında yeni nesil Pleos Connect bilgi-eğlence sistemini kullanan ilk model olacak. Araç ayrıca markanın en güncel SmartSense gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatılacak. Chung ayrıca ziyaret kapsamında Hyundai Mobis'in Batarya Sistemi Montaj (BSA) tesisini ziyaret ederek IONIQ 3 için batarya sistemi üretim süreçlerini de yerinde inceledi.
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