Hyundai'nin patronu İzmit'te IONIQ 3 üretimini denetledi ve net konuştu: "Her şeyden önce..."

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Hyundai Motor Group Yönetim Kurulu Başkanı Chung Eui-sun, markanın kompakt elektrikli modeli IONIQ 3'ün üretim hazırlıklarını yerinde incelemek üzere Hyundai Motor Türkiye'nin İzmit fabrikasını ziyaret etti. 30 Temmuz'da gerçekleşen bu üst düzey ziyarette Chung, üretim hattını gezerek çalışanlarla bir araya geldi ve fabrikanın elektrikli araç dönüşüm stratejilerini değerlendirdi.

Tam Boyutta Gör Deneyimli yönetici fabrikada gövde montajından aracın son montaj aşamasına kadar uzanan tüm süreçleri yerinde inceledi. İzmit'teki tesis, IONIQ 3 üretimiyle birlikte tarihinde ilk kez tam elektrikli bir modelin seri üretimine adım atmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl gerekli altyapı çalışmalarını tamamlayan fabrika, Mayıs ayından bu yana pilot üretim faaliyetlerini sürdürüyor.

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"Kalite en büyük önceliğimiz"

Hyundai'nin Elektrikli Global Modüler Platformu (E-GMP) üzerine inşa edilen hatchback modelin, Ağustos ayı ortasında seri üretime geçmesi ve yılın ikinci yarısında Avrupa genelinde satışa sunulması planlanıyor. Başkan Chung, incelemeleri sırasında kalite ve güvenliğin önemini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"IONIQ 3 üretimine hazırlanırken kalite en büyük önceliğimiz olmaya devam etmeli. Müşteri beklentilerini aşan bir mükemmellik düzeyi sunarak pazardaki rekabet gücümüzü artırmalıyız. Her şeyden önce, bu aracın Avrupa'daki müşterilerimizin beklediği en yüksek güvenlik standartlarını karşılamasını sağlamalıyız."

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Pleos Connect ilk kez Avrupa'da

IONIQ 3, Hyundai'nin Avrupa'da satışa sunacağı modeller arasında yeni nesil Pleos Connect bilgi-eğlence sistemini kullanan ilk model olacak. Araç ayrıca markanın en güncel SmartSense gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatılacak. Chung ayrıca ziyaret kapsamında Hyundai Mobis'in Batarya Sistemi Montaj (BSA) tesisini ziyaret ederek IONIQ 3 için batarya sistemi üretim süreçlerini de yerinde inceledi.

Tam Boyutta Gör 1997 yılında faaliyete başlayan İzmit fabrikası, 2007 ve 2013 yıllarında gerçekleştirilen kapasite artırımı yatırımlarının ardından yıllık yaklaşık 200 bin araç üretim kapasitesine ulaştı. Tesis, bugüne kadar Accent, Grace, Starex, Matrix, i10, i20 ve Bayon dahil yaklaşık 3.4 milyon araç üretti. Hyundai'nin en uzun süredir faaliyet gösteren yurt dışı üretim tesisi olan Hyundai Motor Türkiye fabrikası, gelecek yıl üretime başlamasının 30. yılını kutlayacak.

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Hyundai'nin patronu İzmit'te IONIQ 3 üretimini denetledi

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