Hyundai'nin 7 koltuklu yeni elektrikli MPV'si Neira ilk kez görücüye çıktı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Hyundai, Endonezya'da düzenlenen Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 kapsamında yeni Neira Concept modelini görücüye çıkardı. Yedi koltuklu tamamen elektrikli MPV konsepti, markanın IONIQ 3 ve diğer yeni modelleriyle birlikte tanıtıldı.

Hyundai Neira Concept yıl sonunda seri üretime girecek

Hyundai, Neira Concept'in 2026 yılının sonuna kadar Endonezya'da seri üretime alınacağını doğruladı. Modelin ilk etapta Endonezya pazarındaki ailelerin geniş iç mekan ve pratik kullanım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirildiği belirtildi.

Tam Boyutta Gör Neira Concept, tasarım açısından geçtiğimiz yıl Hindistan'da satışa sunulan Kia Carens Clavis EV ile büyük benzerlik taşıyor. Hyundai logoları dışında araçta ön ve arka tampon tasarımları, farlar ve jantlar gibi küçük farklılıklar bulunuyor. İç mekanda ise iki model neredeyse aynı yapıyı paylaşıyor. Kokpitte çift 12,3 inçlik dijital gösterge ve bilgi-eğlence ekranı ile bağımsız bir klima kontrol paneli yer alıyor.

Tam Boyutta Gör

Elektrikli Volkswagen'lerde eksilen şanzıman yağı sorunu 1 gün önce eklendi

Hyundai henüz teknik özellikleri resmi olarak açıklamasa da Neira Concept'in, Kia Carens Clavis EV'de olduğu gibi 42 kWh ve 51,4 kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneğiyle sunulması bekleniyor. Küçük batarya paketi 404 kilometreye, büyük batarya ise 490 kilometreye kadar menzil vadediyor. Her iki batarya seçeneğinin de 100 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde %10'dan %80'e yaklaşık 39 dakikada şarj olması bekleniyor.

Hyundai, ABD'de yedi koltuklu IONIQ 9 modelini satışa sunarken, Avrupa ve Güney Kore gibi pazarlarda ise Staria Electric MPV modelini sunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Hyundai'nin yeni elektrikli MPV'si Neira ilk kez görücüye çıktı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: