Hyundai'nin 7 koltuklu yeni elektrikli MPV'si Neira ilk kez görücüye çıktı

Hyundai Neira Concept yıl sonunda seri üretime girecek
Hyundai, Neira Concept'in 2026 yılının sonuna kadar Endonezya'da seri üretime alınacağını doğruladı. Modelin ilk etapta Endonezya pazarındaki ailelerin geniş iç mekan ve pratik kullanım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirildiği belirtildi.
Hyundai henüz teknik özellikleri resmi olarak açıklamasa da Neira Concept'in, Kia Carens Clavis EV'de olduğu gibi 42 kWh ve 51,4 kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneğiyle sunulması bekleniyor. Küçük batarya paketi 404 kilometreye, büyük batarya ise 490 kilometreye kadar menzil vadediyor. Her iki batarya seçeneğinin de 100 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde %10'dan %80'e yaklaşık 39 dakikada şarj olması bekleniyor.
Hyundai, ABD'de yedi koltuklu IONIQ 9 modelini satışa sunarken, Avrupa ve Güney Kore gibi pazarlarda ise Staria Electric MPV modelini sunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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