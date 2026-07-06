Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hyundai ön tampona rüzgar türbini takmayı planlıyor: Ekstra elektrik üretecek

    Hyundai araçların ön tamponuna entegre edilecek rüzgar türbini aracılığıyla hava akışından elektrik üretmeyi hedefleyen yeni bir patent aldı. Amaç ekstra elektrik elde ederek verimliliği artırmak.

    Hyundai ön tampona rüzgar türbini yerleştirmeyi planlıyor Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli otomotiv devleri Hyundai ve Kia, otomobillerde verimliliği artırmayı hedefleyen sıra dışı bir sistem için patent aldı. Geliştirilen teknoloji, aracın ön tamponuna entegre edilen rüzgar türbini sayesinde seyir halindeyken oluşan hava akışından elektrik üretmeyi amaçlıyor.

    ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) kayıtlarında sistemin işleyişine dair önemli detaylar ortaya çıktı. Patent başvurusuna göre aracın ön ızgarasının arkasına hareketli kanatçıklar (flaps) içeren bir hava kanalı ve jeneratör yerleştiriliyor. Hava akışının enerji üretimi için uygun olduğu anlarda bu kanatçıklar açılıyor.

    Hava özel bir kanaldan geçerek jeneratörü döndürüyor ve ardından aracın altından veya arkasından tahliye ediliyor. Aerodinamik dengenin bozulacağı veya verimin düşeceği durumlarda (özellikle yüksek hızlarda) ise kanatçıklar kapanarak aracın hava sürtünmesini minimuma indiriyor.

    Hyundai ön tampona rüzgar türbini yerleştirmeyi planlıyor Tam Boyutta Gör

    Sonsuz enerji değil, verimlilik odaklı

    Yüksek hızlarda rüzgardan enerji üretmeye çalışmak, aracın hava sürtünmesini artıracağı için genellikle verimsiz bir yöntem olarak kabul edilir. Ancak Hyundai ve Kia'nın tasarımı bu sorunu optimize etmek üzerine kurulu. Rüzgar jeneratörünün belirli sürüş koşullarında önemli bir geri kazanım sağlayabileceği düşünülüyor.

    Sistem özellikle düşük hızlarda, araç süzülürken veya fren yaparken rejeneratif frenlemenin sağlayabileceğinden daha fazla enerji üretebiliyor. Hatta araç rüzgara karşı doğru yönde park edildiğinde bile bataryaya düşük seviyede (trickle charging) şarj sağlayabileceği belirtilmiş.

    Hyundai ön tampona rüzgar türbini yerleştirmeyi planlıyor Tam Boyutta Gör

    Hibrit ve içten yanmalılara daha çok yarayacak

    Bu teknolojinin saf elektrikli modellerden ziyade hibrit ve içten yanmalı motora sahip araçlar için daha verimli olabileceği düşünülüyor. Hibrit modellerde rüzgar jeneratöründen elde edilen elektrik, bataryayı besleyerek sistemin benzinli motoru en verimli çalışma aralığında daha etkin kullanmasına ve elektrikli sürüş süresinin uzamasına katkı sağlayabilir.

    İçten yanmalı motorlu araçlarda ise sistemin, geleneksel alternatörün yerini alarak 12 voltluk elektrik sistemini beslemesi ve yalnızca ihtiyaç duyulduğunda devreye girerek yakıt tüketimini azaltması hedefleniyor. Hatta yokuş aşağı inerken fren yapmak yerine hava akışından elektrik üretmek de sistemin öngörülen kullanım senaryoları arasında yer alıyor.

    Elbette bu projenin şu an için sadece patent aşamasında olduğunu unutmamak gerekir. Zira patent almak, ilgili teknolojinin mutlaka seri üretime geçeceği anlamına gelmiyor. Şirketler genellikle gelecekteki olası teknolojileri güvence altına almak ya da rakiplerinin önünü kesmek için de bu tarz patentler başvuruları yapabiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    motor kulağı arızası nasıl anlaşılır vites geçişlerinde vuruntu orhan edip ertürk boyu toyota auris 1.6 otomatik vites yorumları normal polis trafik cezası yazabilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A37 5G
    Samsung Galaxy A37 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5 &#231;ip, 14.2 in&#231;
    Apple MacBook Pro M5 çip, 14.2 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum