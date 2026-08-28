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    Hyundai, otomobil bayilerinde insansı robot satacak

    Hyundai, otomobil bayilerinde Atlas gibi insansı robotlar ile Spot gibi robot köpekleri satmayı planlıyor. Şirket, yüksek fiyatlı robotlar için finansman seçeneklerini değerlendiriyor.

    Hyundai, otomobil bayilerinde insansı robot satacak Tam Boyutta Gör
    Hyundai, otomobil bayilerini gelecekte insansı robotların ve robot köpeklerin satılabileceği yeni bir kanal olarak görüyor. Şirket ayrıca bu pahalı makineler için otomobillerde olduğu gibi finansman seçenekleri sunmayı da değerlendiriyor.

    Bayilerde robot dönemi

    Hyundai Motor Group CEO'su Jose Munoz, şirketin yatırımcı gününde yaptığı açıklamada mevcut bayi ağının robot satışında değerlendirilebileceğini söyledi. Bu plan hayata geçerse tüketiciler veya işletmeler, otomobil satın almak için gittikleri Hyundai bayilerinden gelecekte insansı robot ya da dört ayaklı robot da satın alabilecek.

    Yapılan açıklamaya göre Hyundai'nin elinde bu satış modeli için kullanılabilecek hazır bir dağıtım ağı bulunuyor. Şirket, robotların yüksek fiyatlarını dikkate alarak finansman seçenekleri üzerinde de çalışıyor. Hyundai'nin otomobil kredileri sunan finans kuruluşu Hyundai Capital'ın robotlar için benzer bir model geliştirmenin yollarını araştırdığı belirtiliyor.

    Boston Dynamics gelir kalemine dönüşebilir

    Hyundai'nin robotik alanındaki hedeflerinin arkasında ise Boston Dynamics bulunuyor. Şirket, 2021 yılında Boston Dynamics'in yüzde 80 hissesini yaklaşık 1,1 milyar dolar değerleme üzerinden satın alarak robotik sektöründeki konumunu güçlendirmişti.

    Bu yatırımın ardından Hyundai, Boston Dynamics'in geliştirdiği robotları kendi üretim operasyonlarında kullanmaya başladı. Hyundai, 2028 yılına kadar yılda 30 bin Atlas insansı robot üretebilecek bir fabrika kurmayı planlıyor. Aynı yıl Atlas robotlarının şirketin Georgia'daki fabrikasında kullanılmaya başlanması hedefleniyor. Daha sonraki aşamada robotların Hyundai'nin dünya genelindeki üretim tesislerine yayılması planlanıyor.

    Hyundai, otomobil bayilerinde insansı robot satacak Tam Boyutta Gör
    Atlas haricinde Boston Dynamics'in dört ayaklı robotu Spot ve Stretch robotu da bulunuyor. Spot, daha önce bomba imha ekipleri için gözlem aracı, temizlik ve bahçe işleri yardımcısı, güvenlik görevlisi ve askeri yardımcı olarak test edildi. Spot, fabrika denetimlerinde de görev yapıyor. Stretch ise depolara ve lojistik operasyonlara odaklanıyor. Robot, hareketli bir platform üzerine yerleştirilmiş robotik koldan oluşan bir yapıya sahip. Stretch, DHL ve Maersk gibi lojistik şirketlerinin operasyonlarında kamyonlardan yük indirme gibi görevlerde kullanılıyor.

    En büyük engel fiyat

    Hyundai, otomobil bayilerinde insansı robot satacak Tam Boyutta Gör
    Robotların satışını otomobil bayilerine taşımak isteyen Hyundai'nin önündeki en büyük sorunlardan biri ise fiyatlar. Spot'un daha önceki başlangıç fiyatı 74 bin 500 dolar seviyesindeydi. Güncel fiyatı ise şirketten özel teklif alınması gerektiği için açık şekilde belirtilmiyor.

    Ticari görevler için geliştirilen gelişmiş insansı robotların maliyeti ise daha da yüksek olabiliyor. Dolayısıyla finansman modeli ciddi önem taşıyor.

    Hyundai haricinde Tesla da Fremont tesisinin bir bölümünü Optimus insansı robotunun üretimi için yeniden düzenliyor. Elon Musk, Optimus robotlarını önce Tesla'nın kendi operasyonlarında kullanmayı, daha sonra diğer müşterilere satmayı hedefliyor.

    BMW ise Figure 02 insansı robotunu Güney Carolina'daki fabrikasında test etti. Robot, 10 aylık deneme sürecinde 30 binden fazla BMW X3'ün üretimini destekledi. Şimdilerde Figure 03 robotu test ediliyor.

    Mercedes-Benz de fabrikalarında Apptronik tarafından geliştirilen Apollo insansı robotunu test eden üreticiler arasında yer alıyor.

    Tüm bu gelişmelere rağmen insansı ve dört ayaklı robotların yakın vadede en gerçekçi kullanım alanı tüketici evlerinden çok fabrikalar, depolar ve lojistik merkezleri olarak görülüyor.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 2 saat önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 6 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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