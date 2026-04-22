Hyundai Pleos "Tesla taklidi" mi? Arayüz benzerliği tartışma yarattı

Tam Boyutta Gör Hyundai’nin yeni araç içi işletim sistemi Pleos, tanıtıldığı andan itibaren Tesla ile karşılaştırılmaya başlandı. Büyük merkezi ekran, sadeleştirilmiş arayüz ve sürücü odaklı dijital bir kokpit anlayışı ilk bakışta Tesla’nın yıllardır kullandığı tasarım dilini hatırlatıyor.

Sosyal medyada da bu benzerlik özellikle vurgulanıyor. Birçok kullanıcı Pleos’u “Hyundai’nin Tesla yorumu” gibi tanımlarken, görsel açıdan bakıldığında bu yorumların haklı olduğu söylenebilir. Arayüzün harita merkezli yapısı, ekranın ana kontrol noktası haline gelmesi ve fiziksel buton sayısının azaltılması, iki sistem arasında net bir görsel yakınlık oluşturuyor.

Tesla’nın yaklaşımı uzun süredir tamamen dijital bir kokpit üzerine kurulu. Neredeyse tüm araç fonksiyonları ekran üzerinden kontrol ediliyor. Bu yapı, markanın yazılım odaklı felsefesinin doğal bir sonucu.

ÖTV'siz araç alımında yeni düzenleme Resmi Gazete'de 23 sa. önce eklendi

Hyundai ise Pleos ile aynı yöne bakıyor gibi görünse de aynı yolu izlemiyor. Şirket, temel kullanım fonksiyonlarında fiziksel kontrolleri tamamen terk etmiş değil. Klima, ses ve bazı temel sürüş içi ayarlar hala fiziksel düğmeler üzerinden kontrol edilebiliyor. Bu da Pleos’u Tesla’dan ayıran en net çizgilerden biri haline getiriyor.

Fark sadece kullanıcı arayüzüyle de sınırlı değil. Altta yatan yazılım mimarisi de iki sistemi birbirinden belirgin şekilde ayırıyor. Tesla, tamamen kapalı ve kendi içinde geliştirilen bir ekosistem kullanırken, Pleos Android Automotive OS tabanlı bir yapı üzerine kuruluyor.

Bu tercih, Hyundai’ye daha esnek bir yazılım altyapısı, potansiyel olarak daha geniş uygulama desteği ve üçüncü parti entegrasyonlara açık bir sistem sunuyor. Tesla’nın “uçtan uca kontrol” yaklaşımına karşılık Hyundai burada daha açık bir ekosistem stratejisi benimsiyor.

Tüm bu farklara rağmen iki sistemin aynı noktaya yöneldiği de açık. Her ikisi de otomobili sadece bir ulaşım aracı değil, yazılım üzerinden sürekli güncellenebilen bir platforma dönüştürme hedefi taşıyor. Sizce Hyundai Pleos ve Tesla'nın arayüzü birbirine ne kadar benziyor?

