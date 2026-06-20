Hyundai, ünlü robot şirketi Boston Dynamics'in tek sahibi olacak

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Tam Boyutta Gör Hyundai'nin robotik alanındaki yatırımları son yıllarda giderek daha görünür hâle geldi. Güney Koreli otomotiv devi artık kendisini yalnızca bir otomobil üreticisi olarak değil, aynı zamanda "geleceğin mobilite ve robotik teknolojilerini geliştiren bir teknoloji şirketi" olarak konumlandırıyor. Bu stratejinin merkezinde ise dünyanın en tanınmış robotik şirketlerinden biri olan Boston Dynamics yer alıyor.

Robot köpeği Spot ve insansı robotu Atlas ile bu alana öncülük eden şirketlerden olan Boston Dynamics, artık bu robotları ticari ürünlere dönüştürme aşamasına geçmiş durumda. Gelen son bilgiler ise Hyundai'nin bu dönüşüm sürecinde kontrolü tamamen eline alacağını gösteriyor.

Hyundai Motor Group, SoftBank'ın Boston Dynamics'teki kalan yüzde 9,65 hissesini 325 milyon dolar karşılığında satın alacağını duyurdu. Anlaşmanın onay sürecinin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. Satın almanın tamamlanmasıyla birlikte Hyundai, Boston Dynamics'in tamamına sahip olacak ve robotik şirket üzerindeki kontrolünü daha da güçlendirecek.

Boston Dynamics Değerine Değer Katıyor

Bu satın alma aslında tamamen yeni bir anlaşma değil. Hyundai, Aralık 2020'de SoftBank'tan Boston Dynamics'in yüzde 80 hissesini yaklaşık 880 milyon dolar karşılığında satın almıştı. Haziran 2021'de tamamlanan bu anlaşma sırasında Boston Dynamics'e yaklaşık 1,1 milyar dolarlık bir değer biçiliyordu. Şimdi ise yalnızca yüzde 9,65'lik hisse için ödenecek 325 milyon dolar, şirketin toplam değerinin yaklaşık 3,4 milyar dolara ulaştığını gösteriyor. Bu da Boston Dynamics'in değerinin son beş yılda üç kattan fazla arttığı anlamına geliyor.

Atlas'ın Ticarileşme Süreci Hızlanabilir

Tam Boyutta Gör Hyundai'nin tam sahiplik için harekete geçmesinin arkasındaki en önemli nedenlerden biri de Atlas insansı robotunun ticarileştirilme süreci. Yıllardır yeteneklerini sergilediği tanıtım videolarıyla adından söz etiren Atlas, artık laboratuvarlardan çıkıp gerçek dünyada kullanılacak bir ürüne dönüşmeye hazırlanıyor.

Hyundai, yılın başında düzenlenen CES 2026 fuarında Atlas'ın ticari versiyonunu tanıtmış ve 2026 yılı için planlanan tüm üretimin şimdiden taahhüt altına alındığını açıklamıştı. İlk Atlas robotlarının Hyundai'nin kendi tesislerine ve Google DeepMind'a teslim edilmesi planlanıyor.

İnsansı robotların ticarileştirilmesi, robotik sektörünün önündeki en büyük hedeflerden biri olarak görülüyor. Bu robotların üretim tesislerinde, lojistik merkezlerinde ve tehlikeli çalışma ortamlarında insanlarla birlikte görev alabilmesi amaçlanıyor. Hyundai'nin planları da oldukça iddialı. Şirket, ABD'de yıllık 30 bin Atlas robotu üretebilecek kapasiteye sahip yeni bir tesis kurmayı değerlendiriyor. Eğer bu hedeflere ulaşılabilirse, Boston Dynamics ilk kez geniş ölçekli robot üretimine geçiş yapmış olacak.

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Anlaşmanın dikkat çeken detaylarından biri ise Robotik & AI Enstitüsü (RAI Institute) ile ilgili. Hyundai ve Boston Dynamics tarafından 2022 yılında kurulan araştırma merkezi, anlaşma kapsamında yaklaşık 100 milyon dolar karşılığında SoftBank'a devredilecek. Boston Dynamics'in kurucusu Marc Raibert tarafından yönetilen enstitü, robotik ve yapay zekâ alanlarında temel araştırmalar yürütmek amacıyla kurulmuştu. Hyundai Motor, Kia ve Hyundai Mobis'in yıllar içinde bu merkeze toplam 424 milyon dolar yatırım yaptığı biliniyor. Bu hamle ilk bakışta şaşırtıcı görünse de Hyundai'nin Boston Dynamics üzerindeki kontrolünü artırırken araştırma faaliyetlerini farklı bir yapı altında sürdürmeyi tercih ettiği şeklinde yorumlanıyor.

Tam sahiplik kararı, Boston Dynamics'in gelecekte halka açılabileceğine yönelik beklentileri de güçlendirmiş durumda. Sektör kaynaklarına göre Hyundai bir süredir şirketin Nasdaq'ta halka arz edilmesi seçeneğini değerlendiriyor. Analistler, sahiplik yapısının sadeleştirilmesinin halka arz hazırlıkları açısından önemli bir adım olduğunu düşünüyor. Boston Dynamics'in ticari ürünlerini piyasaya sürmeye başlaması ve Atlas'ın seri üretime geçmesi hâlinde, şirketin yatırımcılar açısından çok daha cazip bir konuma geleceği düşünülüyor.

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