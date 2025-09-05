Giriş
    Hyundai, Türkiye'de online satışa başladı

    Hyundai, araç satın almak için bayi bayi gezmek istemeyenler için online satışa başladı. Hyundai Online adındaki platformu kullanarak internet üzerinden araba satın alabilirsiniz.

    Hyundai, Türkiye'de online satışa başladı Tam Boyutta Gör
    Hyundai Motor Türkiye, bugün itibarıyla online satışa başladığını duyurdu. Kullanıcılar stoklardaki tüm araçları ve anahtar teslim fiyatlarını görerek, bayiye gitmeye gerek kalmadan araç satın alabiliyor.

    Hyundai Online adı verilen yeni platformda tüm bayilerdeki otomobiller listeleniyor. Hyundai Online’daki otomobilleri dilerseniz bayiye gitmeden doğrudan online ortamda satın alabilir ya da ön ödeme tutarını ödeyerek kalan işlemleri bayiden halledebiliyorsunuz. Aracın ücretini kredi kartı, EFT veya taşıt kredisi ile ödeyebiliyorsunuz. Araçlar bayiden yüz yüze teslim ediliyor.

    Hyundai Online’da i10, i20, Bayon, Inster, IONIQ 5, IONIQ 6 ve Kona modellerinin satıldığını görüyoruz. Araçların fiyatları, Hyundai Türkiye tarafından açıklanan liste fiyatı ile aynı.

    Hyundai Online için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:

    https://online.hyundai.com.tr

