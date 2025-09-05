Hyundai, Türkiye'de online satışa başladı

Hyundai Online adı verilen yeni platformda tüm bayilerdeki otomobiller listeleniyor. Hyundai Online’daki otomobilleri dilerseniz bayiye gitmeden doğrudan online ortamda satın alabilir ya da ön ödeme tutarını ödeyerek kalan işlemleri bayiden halledebiliyorsunuz. Aracın ücretini kredi kartı, EFT veya taşıt kredisi ile ödeyebiliyorsunuz. Araçlar bayiden yüz yüze teslim ediliyor.
Hyundai Online’da i10, i20, Bayon, Inster, IONIQ 5, IONIQ 6 ve Kona modellerinin satıldığını görüyoruz. Araçların fiyatları, Hyundai Türkiye tarafından açıklanan liste fiyatı ile aynı.
Hyundai Online için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: