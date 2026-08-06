Hyundai Türkiye'den Bluelink dönemi: Paketler ve özellikler neler?

LITE, PLUS ve PRO olmak üzere üç seçenek sunulacak
Giriş seviyesi Bluelink LITE paketi, bağlantılı rota hesaplama, elektrikli otomobiller için rota planlayıcı ve Hyundai Dijital Anahtar gibi temel bağlantı özelliklerini içeriyor. Hyundai, bu paketin tüm yeni otomobillerde 3 yıl boyunca ücretsiz sunulacağını belirtiyor. Öte yandan LITE paketi, mevcut Hyundai sahipleri tarafından sonradan satın alınamayacak veya eski araçlara eklenemeyecek.
Orta seviye Bluelink PLUS paketi ise LITE'taki tüm özelliklere ek olarak gerçek zamanlı hava durumu, canlı servisler ve uzaktan klima kontrolü gibi ek bağlantı hizmetlerini kullanıcılara sunuyor.
En kapsamlı seçenek olan Bluelink PRO, PLUS ve LITE paketlerindeki tüm özellikleri kapsıyor. Bunun yanında çevrimiçi müzik desteği, yeni bilgi-eğlence sistemi ve harita özelliklerini kablosuz olarak sunan premium OTA (Kablosuz Güncelleme) desteğiyle en gelişmiş bağlantılı sürüş deneyimini hedefliyor.
3 yıl ücretsiz kullanılabilecek
Şirket, PLUS paketi için ücretsiz kullanım sunmayacağını, tüm paketlerin ücretlerinin ise daha sonra açıklanacağını belirtiyor.
Paketler mevcut donanımın sınırları içinde çalışacak
Hyundai, Bluelink aboneliklerinin araçlara yeni donanım özellikleri kazandırmayacağının da altını çiziyor. Paketler yalnızca otomobilin halihazırda desteklediği işlevleri etkinleştirecek. Desteklenen özellikler arasında Bağlantılı Rota Hesaplama, EV Rota Planlayıcı, Dijital Anahtar, çevrimiçi ses tanıma, uzaktan kilitleme ve açma, uzaktan şarj yönetimi, canlı trafik, hava durumu, çevrimiçi müzik ve kablosuz sistem güncellemeleri gibi işlevler yer alıyor.
|Özellik
|PRO
|PLUS
|LITE
|EV Rota Planlayıcı ve EV İlgi Çekici Noktalar ile birlikte Bağlantılı Rota Hesaplama (Navigasyon)
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|Hyundai Dijital Anahtar (opsiyonel)
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|Çevrimiçi Ses Tanıma
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|myHyundai uygulaması: Otomobil durum güncellemeleri, konum belirleme ve otomobile ilgi çekici nokta gönderme
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|Uzaktan kumanda özellikleri (Kilitleme/Açma, Klima Kontrolü, Şarj ve daha fazlası)
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|Canlı Trafik ve EV İlgi Çekici Noktalar
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|Otopark
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|Spor ve Hava Durumu
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|Çevrimiçi Müzik
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|Kablosuz (Uzaktan) Güncelleme - Araç Sistemi
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|Kablosuz (Uzaktan) Güncelleme - Eğlence Sistemi ve Harita
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