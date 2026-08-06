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    Hyundai Türkiye'den Bluelink dönemi: Paketler ve özellikler neler?

    Hyundai Türkiye, yeni araç sahipleri için Bluelink LITE, PLUS ve PRO olmak üzere üç farklı bağlantı paketi sunacağını duyurdu. Yeni sistem, bağlantılı sürüş deneyimi vadediyor.

    Hyundai Türkiye'den Bluelink dönemi: İşte merak edilenler Tam Boyutta Gör
    Hyundai Türkiye, bağlantılı otomobil hizmetlerini yeni bir abonelik modeliyle sunmaya hazırlanıyor. Şirket, Bluelink LITE, Bluelink PLUS ve Bluelink PRO olmak üzere üç farklı paket seçeneğini devreye alacağını duyurdu. Yeni sistemle birlikte kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre farklı bağlantı ve uzaktan erişim özelliklerinden yararlanabilecek. Paketler, Bluelink Store üzerinden yönetilecek. Fiyatlar ise ilerleyen dönemde açıklanacak.

    LITE, PLUS ve PRO olmak üzere üç seçenek sunulacak

    Giriş seviyesi Bluelink LITE paketi, bağlantılı rota hesaplama, elektrikli otomobiller için rota planlayıcı ve Hyundai Dijital Anahtar gibi temel bağlantı özelliklerini içeriyor. Hyundai, bu paketin tüm yeni otomobillerde 3 yıl boyunca ücretsiz sunulacağını belirtiyor. Öte yandan LITE paketi, mevcut Hyundai sahipleri tarafından sonradan satın alınamayacak veya eski araçlara eklenemeyecek.

    Orta seviye Bluelink PLUS paketi ise LITE'taki tüm özelliklere ek olarak gerçek zamanlı hava durumu, canlı servisler ve uzaktan klima kontrolü gibi ek bağlantı hizmetlerini kullanıcılara sunuyor.

    En kapsamlı seçenek olan Bluelink PRO, PLUS ve LITE paketlerindeki tüm özellikleri kapsıyor. Bunun yanında çevrimiçi müzik desteği, yeni bilgi-eğlence sistemi ve harita özelliklerini kablosuz olarak sunan premium OTA (Kablosuz Güncelleme) desteğiyle en gelişmiş bağlantılı sürüş deneyimini hedefliyor.

    3 yıl ücretsiz kullanılabilecek

    Hyundai Türkiye'den Bluelink dönemi: İşte merak edilenler Tam Boyutta Gör
    Hyundai'nin paylaştığı bilgilere göre Bluelink PRO paketi yeni araçlarda ilk yıl ücretsiz olarak sunulacak. Bu sürenin ardından kullanıcılar isterlerse PRO veya PLUS paketlerinden birine geçebilecek. Herhangi bir ücretli abonelik tercih edilmezse sistem otomatik olarak iki yıl daha ücretsiz sunulan Bluelink LITE paketine geçiş yapacak. Böylece yeni araç sahipleri toplamda üç yıl ücretsiz Bluelink kullanımına sahip olacak.

    Şirket, PLUS paketi için ücretsiz kullanım sunmayacağını, tüm paketlerin ücretlerinin ise daha sonra açıklanacağını belirtiyor.

    Paketler mevcut donanımın sınırları içinde çalışacak

    Hyundai, Bluelink aboneliklerinin araçlara yeni donanım özellikleri kazandırmayacağının da altını çiziyor. Paketler yalnızca otomobilin halihazırda desteklediği işlevleri etkinleştirecek. Desteklenen özellikler arasında Bağlantılı Rota Hesaplama, EV Rota Planlayıcı, Dijital Anahtar, çevrimiçi ses tanıma, uzaktan kilitleme ve açma, uzaktan şarj yönetimi, canlı trafik, hava durumu, çevrimiçi müzik ve kablosuz sistem güncellemeleri gibi işlevler yer alıyor.

    Özellik PRO PLUS LITE
    EV Rota Planlayıcı ve EV İlgi Çekici Noktalar ile birlikte Bağlantılı Rota Hesaplama (Navigasyon)
    Hyundai Dijital Anahtar (opsiyonel)
    Çevrimiçi Ses Tanıma
    myHyundai uygulaması: Otomobil durum güncellemeleri, konum belirleme ve otomobile ilgi çekici nokta gönderme
    Uzaktan kumanda özellikleri (Kilitleme/Açma, Klima Kontrolü, Şarj ve daha fazlası)
    Canlı Trafik ve EV İlgi Çekici Noktalar
    Otopark
    Spor ve Hava Durumu
    Çevrimiçi Müzik
    Kablosuz (Uzaktan) Güncelleme - Araç Sistemi
    Kablosuz (Uzaktan) Güncelleme - Eğlence Sistemi ve Harita
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    Hyundai, hyundai türkiye ve
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