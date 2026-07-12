Hyundai ve Kia'dan 14 araç sahibine acil uyarı: Arabanızı evinizden uzakta park edin

Geri çağırmanın temel nedeni, SK On tarafından üretilen bazı batarya hücrelerinde tespit edilen elektrot hizalama kusuru. NHTSA (Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi) belgelerine göre bu üretim hatası, hücre içinde kısa devreye ve dolayısıyla yangın riskine neden olabiliyor. Tedarikçi firma, sorunun kalite kontrol sürecinde yaşanan bir sapmadan kaynaklandığını belirtti.
Hangi modeller etkilendi?
Giriş kısmında da belirttiğimiz üzere toplamda 14 aracı kapsayan bu geri çağırma operasyonu 2023–2024 model 6 adet Hyundai Ioniq 5, 2022–2024 model 7 adet Kia EV6 ve bir adet 2024 model Kia EV9'u etkiliyor.
Hyundai ve Kia, sorun tamamen giderilene kadar araç sahiplerinden bazı güvenlik önlemlerine uymalarını istedi. Şirketlerin tavsiyeleri şu şekilde sıralanıyor:
- Araçlar mümkün olduğunca açık alanlarda, bina ve diğer yapılardan uzakta park edilmeli.
- Bataryanın şarj seviyesi yüzde 80'in üzerine çıkarılmamalı.
Kia, etkilenen araçlardaki batarya paketlerini üretim kusuru giderilmiş yeni batarya paketleriyle değiştireceğini açıkladı. Hyundai'nin ise nasıl bir onarım süreci izleyeceği henüz resmiyet kazanmadı. Ancak benzer bir değişim prosedürü uygulaması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: