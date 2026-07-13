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    Hyundai ve Kia'dan ABD'deki 14 araç sahibine acil uyarı: Arabanızı evinizden uzakta park edin

    Hyundai ve Kia, ABD'de satılan toplam 14 elektrikli otomobil için acil geri çağırma kararı aldı. Araç sahiplerinden araçlarını açık alanlarda ve binalardan uzakta park etmeleri istendi.

    Hyundai ve Kia'dan ABD'deki 14 araç sahibine acil uyarı Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli otomobil devleri Hyundai ve Kia, batarya hücrelerindeki üretim hatasından kaynaklanan yangın riski nedeniyle, ABD pazarında satılan ve şasi numaraları belirlenmiş sınırlı sayıdaki aracı kapsayan bir geri çağırma başlattı. Operasyondan etkilenen toplam 14 aracın sahiplerinden, güvenlik amacıyla araçlarını binalardan uzakta ve açık alanlarda park etmeleri istendi.

    Geri çağırmanın temel nedeni, SK On tarafından üretilen bazı batarya hücrelerinde tespit edilen elektrot hizalama kusuru. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) belgelerine göre bu üretim hatası, hücre içinde kısa devreye ve dolayısıyla yangın riskine neden olabiliyor. Tedarikçi firma, sorunun kalite kontrol sürecinde yaşanan bir sapmadan kaynaklandığını belirtti.

    Hyundai ve Kia'dan ABD'deki 14 araç sahibine acil uyarı Tam Boyutta Gör

    Hangi modeller etkilendi?

    Giriş kısmında da belirttiğimiz üzere toplamda 14 aracı kapsayan bu geri çağırma operasyonu 2023–2024 model 6 adet Hyundai Ioniq 5, 2022–2024 model 7 adet Kia EV6 ve bir adet 2024 model Kia EV9'u etkiliyor.

    Hyundai ve Kia, sorun tamamen giderilene kadar araç sahiplerinden bazı güvenlik önlemlerine uymalarını istedi. Şirketlerin tavsiyeleri şu şekilde sıralanıyor:

    • Araçlar mümkün olduğunca açık alanlarda, bina ve diğer yapılardan uzakta park edilmeli.
    • Bataryanın şarj seviyesi yüzde 80'in üzerine çıkarılmamalı.
    Hyundai ve Kia'dan ABD'deki 14 araç sahibine acil uyarı Tam Boyutta Gör
    Bunun yanı sıra resmi tavsiyelerde yer almamakla birlikte bazı uzmanlar, tedbir amacıyla araçların diğer otomobillerden de belirli bir mesafe uzakta park edilmesini öneriyor.

    Kia, etkilenen araçlardaki batarya paketlerini üretim kusuru giderilmiş yeni batarya paketleriyle değiştireceğini açıkladı. Hyundai'nin ise nasıl bir onarım süreci izleyeceği henüz resmiyet kazanmadı. Ancak benzer bir değişim prosedürü uygulaması bekleniyor.

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