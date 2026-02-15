Giriş
    Hyundai ve Kia’dan engellerin ötesini gören teknoloji

    Araç güvenliği konusunda rakiplerinden bir adım önde olmak isteyen Hyundai ve Kia şirketleri Vision Pulse teknolojisi ile görülmeyen tehditleri sürücüye gösterebiliyor.

    Hyundai ve Kia’dan engellerin ötesini gören teknoloji Tam Boyutta Gör
    Otonom sürüş hayatımıza girmeye her geçen gün biraz daha yaklaşırken, ADAS gibi sistemler hâlihazırda araçlarda yerini almış durumda. ADAS’lı bir aracı kullanan herkesin kabul ettiği gerçek ise şu: “Ne kadar çok akıllı sensör, o kadar iyi güvenlik.”

    Bu akıllı sensörler arasında ultrasonik park sensörleri, kameralar, lidar, radar gibi çeşitli sensörler mevcut. Ancak bunların hiç biri bir engelin arkasını göremiyor. Hyundai ve Kia ise engellerin arkasını, UWB banttan yayın yapan cihazlar sayesinde görmeyi planlıyor.

    Hyundai ve Kia’dan engellerin ötesini gören teknoloji Tam Boyutta Gör
    UWB alıcı vericileri bu iki Koreli markanın 2025 modellerine eklendi. İşin ilginci bu UWB çipli cihazlar, yollarda şimdiden bolca var ve sayısı giderek artıyor. Çünkü bu UWB çipler telefonlarda, yeni araçlarda, airtag gibi cihazlarda, saatlerde ve kulaklıklarda yer alıyor.

    Teknoloji ise şöyle çalışıyor. Otomobil içindeki UWB sensörü, yolda giderken bir sinyal yayıyor, bunu alan 100 metre içindeki tüm UWB cihazlar cevap veriyor. Cevabın dönüş süresini ve açısını birden fazla antenle hesaplayan sistem cihazların yerini 10 cm hassasiyetle tespit edebiliyor. 

    Bu sistemin en güzel yanı UWB banttaki cihazlar birbirini görmese de yani arada engel varsa bile birbirlerine veri gönderebiliyor olması.  Basitçe bir örnekle, mesela siz kavşağa gelirken kavşağa görünmez noktadan hızla yaklaşan bir aracı fark edebiliyor. Üstelik aracı takip ederek hızını ve güzergahını tahmin ediyor. Böylece araç bu bilgiyi kullanarak güvenlik açısından önemli bir durum olduğunda sizi uyarabiliyor.

    Hyundai ve Kia’dan engellerin ötesini gören teknoloji Tam Boyutta Gör

    Aynı şekilde bir duvarın arkasından yola doğru koşan bir çocuğun üzerindeki UWB anahtarlık sayesinde araç tehlikeyi önceden fark edip gerektiğinde kazayı önleyebiliyor. Sistemin en güzel yanı ise telefonları ve uyumlu akıllı saatleri de algılıyor olması. Apple iPhone 11 ve üstü modeller, Samsung Galaxy S21 Ultra ve üstü modellerde UWB çipi yer alıyor. Kısaca araçlar tüm bu cihazların yerini saptayabiliyor. Bunun dışında BMW, Mercedes, Volkswagen, Tesla gibi markalar da yeni modellerinde bu UWB çipleri kullanıyor. Yani bu markaların otomobillerini de tespit etmek mümkün.

    Üstelik bu sistem her türlü hava koşullarında veya görüş durumunda %99 doğrulukla çalışıyor. Sistemin tepki süresi ise oldukça kısa, sadece 1 ms ile 5 ms arasında konumu belirliyor.

    Hyundai ve Kia’dan engellerin ötesini gören teknoloji Tam Boyutta Gör

    Şirket bu özelliği yaygın kullanıma sunacağı tarih hakkında şimdilik bir bilgi vermiyor ama aktif testler yapıyor. Geçtiğimiz sene Güney Kore’de Kia PBV dönüşüm merkezinde forkliftler ile işçilerin çarpışmasını önlemek için kullanıldı. Bu sene ise Busan’daki limanda endüstriyel saha araçlarının güvenliğini sağlamak için kullanılacak. 

    Testlerden birisi de hareketlerinin çok tahmin edilemediği ve oldukçada hızlı olan ana okulu öğrencileri ve onları taşıyan otobüslerle yapıldı. Otobüse bir UWB alıcı verici eklenmiş, çocuklara da oyuncak şeklinde çantalarına takılan UWB sensörler çantalarına takılmış. Bu sayede şöför park esnasında veya hareket ederken önündeki ekrandan çocukların hem araç içindeki hem de araç dışındaki konumunu görebilmiş. Sistemin bir diğer dikkat çekici kullanım alanı ise afet durumlarında, enkaz altında kalan insanların yerinin tespit edilmesi olabilir.

    Anlayacağınız sistem ileride firmalar tarafından sonradan eklenebilir cihazlar ile hayatımızdaki her yere girmeyi planlıyor ve çok büyük umut vaad ediyor. 

