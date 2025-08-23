Hyundai ve Kia, Çin'e rakip olmak için Koreli batarya devleriyle güçlerini birleştirdi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Güney Kore’nin en büyük otomobil ve batarya üreticileri, Çin’e karşı rekabeti artırmak ve yeni teknolojiler geliştirmek için ilk kez bir araya geliyor. Hyundai ve Kia, üç dev batarya üreticisiyle stratejik bir iş birliğine gittiklerini duyurdu.

LG Energy Solution CEO’su ve aynı zamanda Kore Batarya Sanayi İttifakı Başkanı Kim Dong-myung, küresel elektrikli araç pazarının artık bir “uluslararası rekabet” haline geldiğini vurguladı. Kim, “Hükümet ve şirketler tek bir takım olmalı. LG Energy Solution da ülkenin gelecekteki rekabet gücünü koruması için sonuna kadar mücadele edecek” dedi.

Kore’nin üç büyük batarya şirketi LG Energy Solution, Samsung SDI ve SK On, Hyundai ve Kia ile el ele verdi. Bu, ülkenin en güçlü otomobil ve batarya üreticilerinin ilk kez ortak hareket etmesi anlamına geliyor.

Batarya kalitesi ve güvenliğe odaklanılacak

Hyundai ve Kia geçen yıl “Batarya Güvenliği Görev Gücü” kurulmasını önermişti. Cuma günü imzalanan yeni anlaşmayla bu iş birliği resmileşti. Anlaşma, Hyundai Motor’un Güney Kore’deki Namyang Ar-Ge Merkezi’nde, hükümet temsilcilerinin de katılımıyla duyuruldu. Şirketler, her birinin kendi uzmanlık alanındaki teknolojileri kullanarak ortak projeler geliştireceğini açıkladı. İş birliği; yeni güvenlik patentleri, dijital batarya pasaportları, tasarım ve üretim kalitesi ile yangın güvenliği teknolojileri gibi beş alana odaklanacak. Hyundai, daha güvenli batarya teknolojileri geliştirmenin ülkenin rekabet gücünü artıracağına dikkat çekti.

Geçtiğimiz Eylül aynında Hyundai ve Kia, daha düşük maliyetli lityum demir fosfat (LFP) bataryalar geliştirmek üzere çalıştıklarını açıklamıştı. Amaç, Çinli BYD’nin Blade bataryaları ve diğer güçlü Çinli üreticilerle rekabet edebilmek.

Nissan’dan tam katı hal bataryalı otomobiller için kritik adım 1 gün önce eklendi

Batarya pazarında Çinliler açık ara lider

SNE Research verilerine göre Çin, küresel batarya pazarındaki liderliğini giderek artırıyor. Bu yılın ilk yarısında sadece CATL ve BYD, dünya çapındaki elektrikli araç batarya satışlarının %55’inden fazlasını gerçekleştirdi. Geçen yıl aynı dönemde bu oran %53’tü. Buna karşılık, LG, SK On ve Samsung'un toplam pazar payı %21,8’den %16,4’e geriledi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Hyundai ve Kia, Koreli batarya devleriyle güçlerini birleştirdi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: