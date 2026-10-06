Hyundai yeni elektriklisi ortaya çıktı: IONIQ 1 veya IONIQ 4 olabilir

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Hyundai, IONIQ 3 için Avrupa ve İngiltere’de siparişleri açmasının ardından elektrikli araç gamını daha fazla genişletmeye hazırlanıyor. Şirketin Güney Kore’de gerçekleştirdiği testlerde ortaya çıkan yeni bir kamuflajlı SUV, markanın daha küçük boyutlu yeni bir elektrikli model üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Avrupa için geliştirilen ve üretilen IONIQ 3, markanın IONIQ ailesindeki ilk kompakt elektrikli otomobil olmuştu. Aero Hatch olarak tanımlanan daha alçak ve akıcı bir tasarıma sahip olan modelin aksine, yeni prototip daha dik ve kutu biçimli bir SUV tasarımı taşıyor.

Hyundai, Ağustos ayında gerçekleştirdiği CEO Investor Day etkinliğinde 2030 yılına kadar 100 yeni model tanıtacağını açıklamıştı. Bu modellerin 58'i Kuzey Amerika, 49'u Güney Kore, 41'i Avrupa ve 26'sı Hindistan için planlanıyordu.

Şirketin ürün planında Hindistan için yeni bir elektrikli A-SUV, küresel pazarlara yönelik bir B-SUV ve Avrupa'ya özel başka bir B-SUV bulunuyor. Güney Kore'de görüntülenen prototipin bu modellerden hangisi olduğu henüz bilinmiyor.

IONIQ 4 mü, IONIQ 1 mi?

Yeni modelin IONIQ 4 adıyla piyasaya çıkması bekleniyor ancak IONIQ 1 ihtimali de tamamen ortadan kalkmış değil. Daha önce mart ayında Çin merkezli Autohome tarafından paylaşılan fotoğraflarda benzer bir prototip görüntülenmiş ve aracın IONIQ 1 olabileceği belirtilmişti.

Mart ayında görüntülenen araçta “HE1” test etiketi bulunuyordu. Bu detay, prototipin IONIQ 1 olduğuna yönelik iddiaların temel dayanaklarından biri olmuştu. Hyundai'nin daha önceki elektrikli test araçlarında kullanılan IONIQ 5 ve IONIQ 9 kodlarında ise “ME” ve “NE” ifadeleri görülmüştü. Bu kodların sonundaki “E” harfi, araçların E-GMP platformunu temel aldığını gösteriyor.

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Son görüntülerdeki SUV'nin boyutlarını kamuflaj nedeniyle kesin olarak belirlemek zor. Bununla birlikte araç, mart ayında görüntülenen prototiple tasarım açısından büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. Prototipin iç mekanı da daha önce görüntülenmişti. Kabinde Hyundai'nin yeni Pleos Connect bilgi-eğlence sisteminin kullanıldığı görülüyordu.

Kia EV3 ile benzer altyapı bekleniyor

Yeni Hyundai SUV'nin tasarım açısından Kia EV3'e yakın bir yaklaşım benimsemesi bekleniyor. Özellikle geleneksel, dik ve köşeli SUV gövdesi iki model arasındaki benzerliği artırabilir.

Teknik özellikler henüz açıklanmasa da yeni modelin EV3'e benzer batarya seçenekleriyle sunulabileceği değerlendiriliyor. Kia EV3, pazara göre 58,3 kWh ve 81,4 kWh kapasiteli bataryalarla satışa sunuluyor. Bu seçenekler WLTP ölçümlerine göre sırasıyla 344 kilometre ve 497 kilometreye kadar menzil sağlıyor.

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Hyundai yeni elektriklisi göründü: IONIQ 1 veya IONIQ 4 olabilir

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