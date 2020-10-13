İade.com İle Ertesi Gün Para İadesi Almanın Keyfi Bir Başka

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İş ortaklarını günden güne genişleten İade.com güvenli alışveriş imkanlarına sahip. Sadece bununla sınırlı kalmıyor ve iade fırsatları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Alışverişten tasarruf sağlamak isteyenlere ayrı bir kapı açıyor. Bunun için müşterilerin:

• Öncelikle iade.com üyelik işlemlerini tamamlamaları beklenir.

• Hesap açanlar iş ortaklarından gelen gelirleri kazanma şansı yakalar.



Bu gelire sahip olmak için sadece hesap açmak yeterli değil. Aynı zamanda sıralanan mağazalardan seçiminizi yapmalı ve alışverişe geçmeniz gerekir. Çünkü yapılan alışveriş üzerine kazanç sağlanır. Üstelik bu aşamada herhangi bir güvenlik sorunu yaşamak ya da ödemelerin gecikmesi gibi durumlar meydana gelmez.



İade.com Para İadesi Süresi



Yukarıda belirttiğimiz gibi ertesi gün olacak şekilde iadenin gerçekleşmesi esas alınır. Müşterilerin bu konuda herhangi bir aksaklık yaşamasına izin verilmez. Aksine hızlı ve güvenli işlemlerin adresi haline gelmiştir. Bu durumu:



-Gizlilik: Başta gizlilik poliçelerini gözler önüne serer. Örneğin girilen hesap bilgilerinin 3. Şahıslar ile paylaşılması gibi bir durum yaşanmaz. Gerek hesap bilgileri gerekse ödemeler için gerekli tüm önlemler alınmıştır.



-Firmalar: Bilindik firmaları bir araya getirmeyi de ihmal etmiyor. Alışveriş hacminin fazla olduğu çoğu mağaza sıralanmıştır. Ve aralarından istediğinizi seçmeniz bekleniyor. Bu şekilde online alışverişlere geçmeniz uzun sürmez. Beraberinde:



• Dilediğiniz markayı seçerek ürünlerine göz atabilirsiniz.

• Seçtiğiniz ürünü güvenli bir şekilde temin edebilirsiniz.



Böylece iade oranları devreye girer ve kazançlı çıkarsınız. Şöyle ki her mağazanın %5 ya da %10 gibi çeşitli oranlardan iade olanakları mevcut. Ve bu olanaklardan yapılan alışverişler üzerine faydalanmanız sağlanır. Hemen alışverişin ertesi günü iadelerin hesaba tanımlanması da iade.com sayesinde mümkün olacaktır.



İade.com Neden Para Veriyor?



İş ortaklarının sayısı günden güne artıyor. Ve ortaklarından elde ettiği gelirleri sadece kendi bünyesinde toplamıyor. Aynı zamanda bu geliri müşteri ile paylaşmayı ihmal etmiyor. Ve bunu ‘iade’ adı altında gözler önüne seriyor. Kullanıcılar:



• Markaların hepsini tek çatı altında değerlendirmeye alabiliyor.

• İstediklerine hızlı bir şekilde ulaşarak alışverişe geçebiliyor.



Bu tıklamalar üzerinde iade.com kazanç sağlamakta. Ve elde edilen kazancı iade kapsamında geri ödemektedir. İş ortaklarından elde edilen kazançlar %5 ya da %20 gibi çeşitli oranlardan hesaplanır. Neticesinde müşterilerin ibanlarına aktarılır. İban numaranızı eksiksiz olarak girmeniz beklenir. Ertesi gün eğer iş günü ise ödemeniz gerçekleşir. Ancak hafta sonu olması halinde il iş gününü beklemeniz gerekir.



www.iade.com

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