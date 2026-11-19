Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

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Oynat Netflix, rekor kıran yapımların yazarı Harlan Coben ile iş birliğini sürdürüyor. Ünlü yazarın The Innocent romanı, İngilizce dizi olarak ekrana uyarlanıyor. Bir kavgayı ayırırken istemeden katil olan ve dokuz yıl hapis yatan Matt Hunter, cezasını tamamlayıp yeni bir hayat kurmaya çalışırken etrafında başlayan gizemli cinayetler yüzünden kendisini yeniden ana şüpheli olarak buluyor. Merakla beklenen yapımı Coben ile Robert Hull birlikte hazırlayacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Çok satan gizem romanlarıyla tanınan ünlü yazar Harlan Coben, Netflix için adeta bir altın madedine dönüşmüş durumda. Bugüne kadar Safe, The Stranger, Stay Close, Fool Me Once, Runaway gibi pek çok dizide Coben ile çalışan Netflix, geçtiğimiz yıl yayınlanan I Will Find You ile bu ortaklığın zirvesini yaşadı. Beklentilerin çok üzerinde bir ilgiyle karşılanan I Will Find You, Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen beşinci dizisi oldu. Harlan Coben uyarlamalarının böylesine büyük ilgi görmesi, yeni projelerin de önünü açtı. Nitekim Netflix bu hafta yeni bir Harlan Coben uyarlamasına daha yeşil ışık yaktı.

The Innocent, Netflix Tarafından Diziye Uyarlanıyor

Harlan Coben'in 2005 tarihli romanı The Innocent, Netflix tarafından diziye uyarlanıyor. Gerçi ikinci kez diziye uyarlanıyor desek daha doğru olur herhâlde çünkü aynı roman daha önce İspanya yapımı bir Netflix dizisine (El inocente) de konu olmuştu. Netflix bu hikâyenin Hollywood yapımı İngilizce bir diziyle daha başarılı olacağını düşünmüş olacak ki şimdi ikinci The Innocent uyarlamasına da onay verdi.

The Innocent'ın bu yeni uyarlamasını Harlan Coben, I Will Find You dizisinin de başında yer alan Robert Hull ile birlikte hazırlayacak.

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The Innocent, bir kavgayı ayırmaya çalışırken istemeden katil olan ve dokuz yıl hapis yatan Matt Hunter'a odaklanıyor. İnsanlara yardım edeyim derken bir anda kendisini suçlu konumda bulan Hunter, dokuz yıl sonra hapisten çıktığında eşiyle birlikte kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. Ancak Hunter'ın etrafında insanlar gizemli bir şekilde öldürülmeye başlayınca, gözler yeniden ona çevriliyor.

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I Will Find You'nun yazarından yeni bir Netflix dizisi geliyor

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