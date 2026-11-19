Yapay Zeka Özeti:
- Netflix, rekor kıran yapımların yazarı Harlan Coben ile iş birliğini sürdürüyor. Ünlü yazarın The Innocent romanı, İngilizce dizi olarak ekrana uyarlanıyor. Bir kavgayı ayırırken istemeden katil olan ve dokuz yıl hapis yatan Matt Hunter, cezasını tamamlayıp yeni bir hayat kurmaya çalışırken etrafında başlayan gizemli cinayetler yüzünden kendisini yeniden ana şüpheli olarak buluyor. Merakla beklenen yapımı Coben ile Robert Hull birlikte hazırlayacak.
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The Innocent, Netflix Tarafından Diziye Uyarlanıyor
Harlan Coben'in 2005 tarihli romanı The Innocent, Netflix tarafından diziye uyarlanıyor. Gerçi ikinci kez diziye uyarlanıyor desek daha doğru olur herhâlde çünkü aynı roman daha önce İspanya yapımı bir Netflix dizisine (El inocente) de konu olmuştu. Netflix bu hikâyenin Hollywood yapımı İngilizce bir diziyle daha başarılı olacağını düşünmüş olacak ki şimdi ikinci The Innocent uyarlamasına da onay verdi.
The Innocent'ın bu yeni uyarlamasını Harlan Coben, I Will Find You dizisinin de başında yer alan Robert Hull ile birlikte hazırlayacak.
The Innocent, bir kavgayı ayırmaya çalışırken istemeden katil olan ve dokuz yıl hapis yatan Matt Hunter'a odaklanıyor. İnsanlara yardım edeyim derken bir anda kendisini suçlu konumda bulan Hunter, dokuz yıl sonra hapisten çıktığında eşiyle birlikte kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. Ancak Hunter'ın etrafında insanlar gizemli bir şekilde öldürülmeye başlayınca, gözler yeniden ona çevriliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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