Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İBB'den 15 Temmuz sanal gerçeklik projesi

15 Temmuz darbe girişiminin daha iyi anlatılması ve gelecek nesillere daha gerçekçi aktarılması adına İBB tarafından sanal gerçeklik projesi hayata geçiriliyor. Proje, pek çok platformda yayınlanacak.
1 yıl
3,6b
1
32
Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İBB'den 15 Temmuz sanal gerçeklik projesi
Tam Boyutta Gör
 

 
İBB, 15 Temmuz darbe girişiminin unutulmaması ve daha iyi anlatılması için kapsamlı bir sanal gerçeklik projesini hayata geçiriyor. Proje, dünyanın en büyük sanal gerçeklik deneyimini sunacak. İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülen sanal gerçeklik projesine Medya A.Ş., Bahçeşehir Üniversitesi ve Tatu Creative Studios işbirliği yapıyor. Proje sayesinde 15 Temmuz gecesi yaşananların unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.


Sanal gerçeklik teknolojisi, bir çok alanda kullanılarak yeni bir iletişim kanalının kapılarını açıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanmış olayların dijital canlandırması VR altyapısı ile aktarılıyor. 360 derecelik açıyla sağlanan canlandırma, izleyenlere yaşanmışlık hissini en gerçekçi boyutlarda sunacak.

 

 

Nasıl İzlenecek?

YouTube üzerinden oluşturulacak özel bir kanal, 360 derece görüntüleme sağlama imkânı sunan (Facebook, Vimeo vb.) birçok ağ, Oculus Market ve ilerde hazırlanacak mobil uygulama gibi platformları da kapsayan birçok alanda projenin deneyimlenebileceği kaydediliyor.


Bunlara ek olarak sanal gerçeklik teknolojisini deneyimleme imkanı olmayan vatandaşlar için fiziki mekanlarda deneyimleme merkezi kurulacak. Turistler için İngilizce seslendirme seçeneği ve çeşitli diller için altyazı desteğine yer verilecek.

 

 

Dünyanın En Büyük Sanal Gerçeklik Projesi


15 Temmuz VR Projesi, dünyanın en büyük sanal gerçeklik projesi olma özelliği taşıyor. Projenin VR çekimleri 6 bin m²'yi aşan bluebox stüdyoda çekildi. Toplamda 320 kişilik çalışma ekibi ve 32 kişilik yönetim ekibi ortaklaşa çalıştı.


Yapılan açıklamalarda 15 Temmuz VR Projesi'nin İBB'nin başlangıç projesi olduğu ve devamının geleceği ifadelerine yer verildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü VR projesi, 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü yayına alınacak.

 
 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
AlicanNalbat 1 yıl en beğenilen
NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDILAR VALLA. GÜLÜYORUZ... :)
Yanıtla +103
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
` quaD. 1 yıl
Buraya harcanan para ile eksikligi olan okullara para yardimi yapilirdi. Bozuk olan yollar kapatilirdi. Ihtiyac sahibi insanlarin ihtiyaclari giderilirdi.
Israf degil mi simdi bu ? Bu olay kusura bakmayin da show oldu.
Buraya harcanan para ile eksikligi olan okullara para yardimi yapilirdi. Bozuk olan yollar kapatilirdi. Ihtiyac sahibi insanlarin ihtiyaclari giderilirdi....
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +52
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spider_hip 1 yıl
Esenyurt'ta Hadımköy'de falan büyük firma sahiplerini arayıp, törenimize kaç kişi geliyorsunuz diye soruyorlarmış. Hani yani gelir misiniz falan yok diyorlar. Direk bizi arayıp kaç kişi geliyorsunuz diye dayatıyorlar diyorlar. Ama tabi gitmeme şansımız yok mimlerler diye diyorlar. Yoksa belediyeden iş yeri ile ilgili zorluklara hazır olun.
Esenyurt'ta Hadımköy'de falan büyük firma sahiplerini arayıp, törenimize kaç kişi geliyorsunuz diye soruyorlarmış. Hani yani gelir misiniz falan yok diyorlar. D...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +45
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Hendrik Johannes Cruijff 1 gün
Kendileri çalıp kendileri oynuyor kendi uydurduklara yalanlara kendileri ve kendi gibiler inanıyor ancak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eisenmate 1 gün
hay 15 temmuzunuza ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nebula-bunela-labune 1 gün
ne saçma şeylere para harcıyoruz yav
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AREryilmaz 1 gün
youtube.com/...
aklıma bu geldi nedense
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Gülerek İzliyoruz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Aslında girişim güzel gelecek nesil'in bilmesi açısından gayet iyi fakat buna çok para bağlamaya da gerek yok.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murat204 1 yıl
İSKİ'nin her ay Allah'ın suyuna zam yapmasının sebebi nedir önce onu açıklayın, bunu sonra konuşalım...
Tamam elektrik pahalı; enerji üretimi ve yeraltı kaynakları yetersiz, anladık...
Su faturası "elektrik" faturasıyla başa baş gidiyor...
Topbaş, damadının hıncını vatandaştan çıkarıyor galiba!
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ApsinteX 1 yıl
300'e yakın vatandaşı şehit olmuş bir ülkenin iktidarı.. böyle bir günü destan olarak mı kutlamalı, yas mı tutmalı?.. Ben ne olacağına karar veremedim. Allahım sen büyüksün.. Enayi hep aynı enayi.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert1907 1 yıl
15 Temmuz'a giden yolu açanlar değil de 15 Temmuz'da güya kaçanları sorgulamış burda ki bazı deha üyelerimiz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Manchester United 1 yıl
İlginç!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3592 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sanal gerçeklik, vr ve
5 etiket daha 15 temmuz 2016 darbe girişimi 15 temmuz şehitler köprüsü vr Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl PSA Grubu, Opel anlaşmasını eylüle kadar tamamlayacak 1 yıl Akıllı TV satın alma rehberi: 2500TL altına en başarılı modeller 1 yıl Audi'den otonom sürüş için yapay zeka: Audi AI 1 yıl 2017 Emmy Ödülleri için adaylar açıklandı 1 yıl AMD bombayı patlattı: 16 çekirdekli Ryzen işlemci 999$'a geliyor 1 yıl Gündem | HTC U11 kamera testi ve Playstation 5 söylentileri hakkında 1 yıl Tesla’dan ikinci nesil Roadster’a özel teşvik 1 yıl Yapay zeka sahte Obama videosu oluşturdu 1 yıl Huawei Honor 9, milyonluk satış barajını geçti 1 yıl Artık WhatsApp'ta her türden dosya gönderilebiliyor 1 yıl Paint 3D'ye yeni özellikler eklendi 1 yıl Bu Samsung Curved Gaming Monitor senin olabilir! Detaylar için tıkla. 1 yıl Yapay zeka destekli robot avukat giderek yaygınlaşıyor 1 yıl DJI Spark ilk izlenim ve kutu açma videosu 1 yıl Online alışveriş platformları bitcoinle alışverişe yanaşmıyor 1 yıl Google, 1.1 milyar euroluk vergi yükünden kurtuldu 1 yıl Google'ın Yedekleme ve Senkronizasyon uygulaması yayında 1 yıl Lüks telefon üreticisi Vertu, İngiltere'deki üretim faaliyetlerini sonlandırıyor 1 yıl Snapdragon 840'lı ucuz Galaxy S8 Lite yolda 1 yıl TUSAŞ, ilk Türk F35 uçağının orta gövdesini teslim etti 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN İBB'den 15 Temmuz sanal gerçeklik projesi Sonraki Toyota yapay zekaya yoğunlaşan fon oluşturdu 1 yıl Viking Technology, SSD sürücülerde kapasite rekoru kırdı 1 yıl Dell’den dünyanın ilk kablosuz şarj özellikli melez dizüstüsü 1 yıl LiquidSky ile bilgisayar oyunlarını mobile yansıtın 1 yıl Microsoft'tan görme engelliler için müthiş uygulama 1 yıl Tarantino yeni filminde Charles Manson cinayetlerini işleyecek 1 yıl Ünlü analiste göre PlayStation 5 “yarım adım" olacak 1 yıl Çin’den ultra güvenli internet deneyi: Foton parçacığı uzaya ışınlandı 1 yıl Duolingo “Game of Thrones dili” öğretecek 1 yıl Ferrari sonunda bir SUV üretmeye karar verdi 1 yıl Samsung döküm tesislerini güçlendiriyor 1 yıl HTC U11 kutu açılış ve kulaklık testi 1 yıl Apple, Paypal ödeme yöntemini aktifleştirdi 1 yıl HTC U11'in Türkiye satış fiyatı açıklandı 1 yıl Twitter kullanıcıları Trump’a dava açtı 1 yıl RX Vega kartlarının yeni detayları sızdırıldı 1 yıl Intel Xeon Ölçeklenebilir İşlemcileri piyasaya sunuyor 1 yıl Logitech, oyuncu kulaklıkları üreticisi Astro’yu satın aldı 1 yıl Apple Çin’deki ilk veri merkezini kuruyor 1 yıl Xiaomi'den yeni bir alt marka geliyor, ilk telefon Lanmi X1 olacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim