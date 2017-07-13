İBB'den 15 Temmuz sanal gerçeklik projesi

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İBB, 15 Temmuz darbe girişiminin unutulmaması ve daha iyi anlatılması için kapsamlı bir sanal gerçeklik projesini hayata geçiriyor. Proje, dünyanın en büyük sanal gerçeklik deneyimini sunacak. İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülen sanal gerçeklik projesine Medya A.Ş., Bahçeşehir Üniversitesi ve Tatu Creative Studios işbirliği yapıyor. Proje sayesinde 15 Temmuz gecesi yaşananların unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.





Sanal gerçeklik teknolojisi, bir çok alanda kullanılarak yeni bir iletişim kanalının kapılarını açıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanmış olayların dijital canlandırması VR altyapısı ile aktarılıyor. 360 derecelik açıyla sağlanan canlandırma, izleyenlere yaşanmışlık hissini en gerçekçi boyutlarda sunacak.

Nasıl İzlenecek?

YouTube üzerinden oluşturulacak özel bir kanal, 360 derece görüntüleme sağlama imkânı sunan (Facebook, Vimeo vb.) birçok ağ, Oculus Market ve ilerde hazırlanacak mobil uygulama gibi platformları da kapsayan birçok alanda projenin deneyimlenebileceği kaydediliyor.





Bunlara ek olarak sanal gerçeklik teknolojisini deneyimleme imkanı olmayan vatandaşlar için fiziki mekanlarda deneyimleme merkezi kurulacak. Turistler için İngilizce seslendirme seçeneği ve çeşitli diller için altyazı desteğine yer verilecek.

Dünyanın En Büyük Sanal Gerçeklik Projesi





15 Temmuz VR Projesi, dünyanın en büyük sanal gerçeklik projesi olma özelliği taşıyor. Projenin VR çekimleri 6 bin m²'yi aşan bluebox stüdyoda çekildi. Toplamda 320 kişilik çalışma ekibi ve 32 kişilik yönetim ekibi ortaklaşa çalıştı.





Yapılan açıklamalarda 15 Temmuz VR Projesi'nin İBB'nin başlangıç projesi olduğu ve devamının geleceği ifadelerine yer verildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü VR projesi, 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü yayına alınacak.