IBM, Watson tabanlı alışveriş platformu XPS’i satın alıyor

IBM’in uzun yıllardır üzerinde çalıştığı ve en önemli yapay zeka örneklerinden birisi kabul edilen Watson, pek çok projeye temel olmaya başladı. Sürücüsüz dolmuş gibi örnekler artarken, IBM bu örneklerden önemli gördüklerini bünyesine katıyor.

IBM’in Dikkatini Çekti

Fluid adındaki dijital ticaret firması tarafından geliştirilen bir alışveriş platformu, IBM’in bir süredir takibi altındaydı ve nihayet firma tarafından satın alındı. Fluid’in de ayrıca IBM tarafından projeleri desteklenen bir firma olduğunu hatırlatmak gerek.

XPS platformu, Watson yapay zekasını temel alarak bir mağaza görevlisi gibi e-ticaret sitelerini ziyaret eden kullanıcılara yardımcı olmayı amaçlıyor. XPS teknolojisi; markalar, değerlendirmeler, çevrimiçi içerik, ürün detayları gibi verileri bulut altyapısı üzerinden çekiyor ve analizler yapıyor. Siteye gelen kullanıcıları da buna göre yönlendiriyor, dinliyor ve tavsiyelerde bulunuyor. İstenirse mobil uygulamalarda da kullanılabiliyor.

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IBM yeni platformu seyahat, sigorta, otomotiv gibi bir seçim süreci sunan sektörlere genişletmeyi planlıyor. Bu sektörlerde IBM ile iş ortağı olan firmalar yeni teknolojiden en iyi şekilde faydalanabilecek. Bu anlamda XPS geliştirici ekibi IBM bünyesine katıldı ve XPS müşterileri de IBM müşterisi haline geldi. Ayrıca Fluid firması da Watson teknolojilerine erişim hakkı elde etti. Satın alım bedeli ise açıklanmadı.