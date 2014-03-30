iBeacon uyumlu BeHere uygulamasıyla okullarda otomatik yoklama dönemi

Apple App Store'da kullanıma sunulan BeHere isimli yeni uygulama, iBeacon teknolojisi ile okullarda otomatik öğrenci yoklaması yapabiliyor. Yeni uygulama ile iPhone, iPod Touch veya iPad sahibi olan öğrenciler sınıfa girdiğinde, her bir öğrencinin profil bilgisi ve fotoğrafı, otomatik olarak öğretmenin iPad'ine düşüyor. Bu teknolojinin çalışabilmesi için, BeHere uygulamasının aynı zamanda öğrencilerin kullanmakta olduğu iOS cihazlarda da kurulu olması gerekiyor.

iOS 7.1 ile gelen iBeacon odaklı yenilikler sayesinde, öğrencilerin BeHere uygulamasını çalıştırması veya yürürken cihazı çantasından çıkarması gerekmiyor. İlginç özelliklere sahip olan yeni uygulama ile öğrenciler, ders esnasında tek bir tuşa basarak anlamadıkları bir nokta için öğretmenlerinden yardım isteyebiliyor. Öğretmen ise gelen yardım taleplerini ekranında görerek, öğrencilerin ihtiyaçlarına karşılık verebiliyor. BeHere uygulaması yurt dışındaki bazı okullarda test edilmekle birlikte, App Store üzerinde de genel kullanıma sunulmuş durumda.

Bluetooth LE standardı üzerinde çalışan iBeacon teknolojisine ciddi yatırım yapan Apple, ileriye dönük olarak bu teknolojiyi daha da yaygınlaştırmayı hedefliyor. Kapalı mekan pozisyonlama sistemi olarak nitelendirebileceğimiz bu teknoloji ile konuma veya duruma göre bilgilendirme yapılarak, farkındalık yaratılıyor. Hali hazırda Apple Store'larda ve Amerika'nın ünlü mağaza zincirlerinden Macy's dükkanlarında kullanılan iBeacon teknolojisi, SXSW gibi festivallerde ve çeşitli spor etkinliklerinde, hızlı giriş ve bilgilendirme amacıyla da kullanılıyor.





BeHere from Beelieve on Vimeo.