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iBeacon uyumlu BeHere uygulamasıyla okullarda otomatik yoklama dönemi

5 yıl
859
1
20
iPad
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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iBeacon uyumlu BeHere uygulamasıyla okullarda otomatik yoklama dönemi
Apple App Store'da kullanıma sunulan BeHere isimli yeni uygulama, iBeacon teknolojisi ile okullarda otomatik öğrenci yoklaması yapabiliyor. Yeni uygulama ile iPhone, iPod Touch veya iPad sahibi olan öğrenciler sınıfa girdiğinde, her bir öğrencinin profil bilgisi ve fotoğrafı, otomatik olarak öğretmenin iPad'ine düşüyor. Bu teknolojinin çalışabilmesi için, BeHere uygulamasının aynı zamanda öğrencilerin kullanmakta olduğu iOS cihazlarda da kurulu olması gerekiyor. 
iOS 7.1 ile gelen iBeacon odaklı yenilikler sayesinde, öğrencilerin BeHere uygulamasını çalıştırması veya yürürken cihazı çantasından çıkarması gerekmiyor. İlginç özelliklere sahip olan yeni uygulama ile öğrenciler, ders esnasında tek bir tuşa basarak anlamadıkları bir nokta için öğretmenlerinden yardım isteyebiliyor. Öğretmen ise gelen yardım taleplerini ekranında görerek, öğrencilerin ihtiyaçlarına karşılık verebiliyor. BeHere uygulaması yurt dışındaki bazı okullarda test edilmekle birlikte,  App Store üzerinde de genel kullanıma sunulmuş durumda. 
Bluetooth LE standardı üzerinde çalışan iBeacon teknolojisine ciddi yatırım yapan Apple, ileriye dönük olarak bu teknolojiyi daha da yaygınlaştırmayı hedefliyor. Kapalı mekan pozisyonlama sistemi olarak nitelendirebileceğimiz bu teknoloji ile konuma veya duruma göre bilgilendirme yapılarak, farkındalık yaratılıyor. Hali hazırda Apple Store'larda ve Amerika'nın ünlü mağaza zincirlerinden Macy's dükkanlarında kullanılan iBeacon teknolojisi, SXSW gibi festivallerde ve çeşitli spor etkinliklerinde, hızlı giriş ve bilgilendirme amacıyla da kullanılıyor. 

BeHere from Beelieve on Vimeo.


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MuradinBronzeBeard 5 yıl en beğenilen
Türkiye'de imkansız gibi asgari ücretle geçinen veli okuttuğu çocuğuna iphone ipad alabilirmi muamma..
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gun 5 yıl
Olayın uygulanıp uygulanamayacağını değilde teknolojisini görmek avantajlı.
Buradan bizim çıkarmamız gereken ders başka nereler uygulanabilir.
Mesela bir inşaatta herkesin yerine gidip gitmediği kaçta işten çıkıp kaçta döndüğü.
Yada bunun sayesinde arama kurtarmada çığ altında kalanların yerinin belirlenmesi gibi şeyleri düşünmemiz gerek.
Teknolojiyi keşfetmek bir yana onu kullanmak en önemlisi artık.
Olayın uygulanıp uygulanamayacağını değilde teknolojisini görmek avantajlı.Buradan bizim çıkarmamız gereken ders başka nereler uygulanabilir.Mesela b...
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efealidemir 5 yıl
bizim ak tabletlerde de başlar yakında
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tropik17 5 yıl
Burası Türkiye! Kullanma imkanı sıfır. Ayrıca bir öğretmen olarak şunu söyleyebilirim:Keşke tüm sorunlarımız yoklama olsaydı.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
fatih projesinde devlet keşke ipad alsaydı bari az bişey faydalı olurdu
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CRoSSBoNeSS 5 yıl
-Hocam telefonumu evde unuttum
-Kendini de unutsaydın.
Yok aga Türkiye'de okula telefon sokmak bile yasak. İmkansız bunun olması :D (lisede tabi)
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gun 5 yıl
Olayın uygulanıp uygulanamayacağını değilde teknolojisini görmek avantajlı.
Buradan bizim çıkarmamız gereken ders başka nereler uygulanabilir.
Mesela bir inşaatta herkesin yerine gidip gitmediği kaçta işten çıkıp kaçta döndüğü.
Yada bunun sayesinde arama kurtarmada çığ altında kalanların yerinin belirlenmesi gibi şeyleri düşünmemiz gerek.
Teknolojiyi keşfetmek bir yana onu kullanmak en önemlisi artık.
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multiTYRT 5 yıl
Bu ülkede bu zihniyete gelmesi çok zor. Zihniyeti geçtim ortalama gelir asgari ücret vs. ortada.

Amerika, İngiltere bilumum Avrupa ülkeleri anca
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sidik_lee 5 yıl
Gereksizciler gelir simdi.
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doctoruntardisi 5 yıl
Sadece zengin zuppelerin özel kolejlerinde uygulanacak sanirim.
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Captain_Ivy 5 yıl
boş bi uygulama
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DoctorEconomy 5 yıl
Şarjım bitti hocam yok yazmayın :) her neyse bizim ülkemizde bu durum suistimal edilir bazı kesim öğrenciler dersten çok başka uygulamalara yönetebilir..
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stay weird 5 yıl
ogrenci degil telefon yoklamasi yapiyorlar sanki.

telefonu arkadasina verip derse girmezler bi taraflarina cip takin, yapacak yenilik bulamayinca sacmalamaya basliyorlar.
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Tek Kural Ahmet Kural 5 yıl
İyi de arkadaşının iphoneunu ipodunu alıp okutanları nasıl engelleyecekler?Herkesi apple ürünü almaya zorlamak ayrı bir saçmalık ona hiç değinmiyorum.Apple uygulama yaparken sadece kendi ülkesini düşünüyor olsa gerek.
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